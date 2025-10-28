Mundo

Israel denunció que los restos enviados por los terroristas de Hamas este lunes pertenecen a un cuerpo entregado hace dos años

Al menos 13 cadáveres de los rehenes que murieron en cautiverio en Gaza siguen en manos de la milicia islamista, que no ha completado su parte del acuerdo firmado el 10 de octubre

Guardar
Así son buscados los restos de los rehenes israelíes que se encuentran enterrados en Gaza

Los restos mortales entregados por el grupo terrorista Hamas a última hora del lunes no corresponden a ninguno de los 13 rehenes israelíes fallecidos que aún permanecen en Gaza, según informaron el martes varios medios israelíes citando al Instituto Nacional Forense del Ministerio de Salud de Israel. De acuerdo con estos reportes, los restos serían de una persona cuya devolución ya se había producido anteriormente y que ya fue enterrada en Israel.

Según informó el Times of Israel, los restos entregados corresponden a Ofir Tzarfati, cuyo cuerpo fue recuperado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la Franja de Gaza en diciembre de 2023, menos de dos meses después de su secuestro durante el ataque de Hamas. La familia de Tzarfati fue notificada por representantes militares acerca de la devolución de restos adicionales de su cuerpo.

La entrega equivocada de restos
La entrega equivocada de restos humanos por parte de Hamas genera reacciones políticas y complica los esfuerzos internacionales para avanzar en el acuerdo de paz y la recuperación de cadáveres en zonas devastadas

En un comunicado, la Oficina del Primer Ministro (PMO) calificó la acción como “una clara violación del acuerdo” por parte de Hamas, al estar este grupo obligado a devolver los cuerpos de los 13 cautivos asesinados que continúan retenidos en Gaza. El primer ministro Benjamin Netanyahu convocó de urgencia a una evaluación de seguridad junto a altos funcionarios de defensa esta tarde para “discutir las medidas de Israel en respuesta a las violaciones”, según el comunicado oficial.

Los restos entregados corresponden a
Los restos entregados corresponden a Ofir Tzarfati, cuyo cuerpo fue recuperado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la Franja de Gaza en diciembre de 2023 (REUTERS/ARCHIVO)

El grupo palestino indicó tras la entrega de un ataúd al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que se trataba de un nuevo cuerpo facilitado como parte del acuerdo de alto el fuego. No obstante, no es la primera vez que se produce una confusión en la devolución de cadáveres; en octubre se reportó un incidente similar, cuando entre los tres cuerpos entregados uno no pudo ser identificado como rehén tras el correspondiente análisis forense.

La mayor parte de los cerca de 200 gazatíes devueltos por Israel tampoco han sido identificados por el personal en la Franja, debido la carencia de equipamiento forense en los hospitales. A través de un comunicado, el grupo terrorista reiteró las dificultades logísticas para la localización de los restos, atribuibles a la destrucción generalizada en Gaza y a la muerte de numerosos comandantes que poseían datos sobre los lugares de sepultura. El grupo señaló que muchos cadáveres permanecen bajo toneladas de escombros y que parte de la información para su recuperación se ha perdido.

Israel denunció que uno de
Israel denunció que uno de los restos enviado por los terroristas de Hamas pertenece a un cuerpo entregado previamente

Desde la entrada en vigor del alto el fuego, el 10 de octubre, Hamas ha manifestado, en palabras reproducidas en su comunicado más reciente, su voluntad de facilitar la devolución de todos los cuerpos y evitar que Israel utilice el asunto como argumento para retomar los bombardeos.

El pasado domingo, las facciones palestinas ampliaron las labores de búsqueda de cadáveres hasta áreas situadas más allá de la denominada “línea amarilla”, la zona que permanece bajo control militar israelí y que representa el 53 % de la Franja de Gaza tras un repliegue parcial. En estos trabajos han participado el CICR y un equipo enviado por Egipto, que aportó maquinaria pesada para las excavaciones. Las estimaciones locales en Gaza calculan que al menos 7.000 palestinos continúan sepultados bajo los escombros, mientras que Israel mantiene su negativa a permitir la entrada de equipos especializados en remoción.

Hamas entrega un ataúd al
Hamas entrega un ataúd al CICR como parte del acuerdo de alto el fuego, pero se repite la confusión en la identificación de cadáveres. (REUTERS/ARCHIVO)

La entrega errónea del cuerpo suscitó reacciones inmediatas por parte de miembros del gobierno israelí. Los ministros Itamar Ben Gvir, de Seguridad Nacional, y Bezalel Smotrich, de Finanzas, calificaron de “reiteradas violaciones” el comportamiento de Hamas respecto al acuerdo de alto el fuego y pidieron medidas punitivas. Ben Gvir, a través de su canal de Telegram, declaró: “El hecho de que Hamas siga jugando y no transfiera de inmediato todos los cuerpos de nuestros soldados caídos es en sí mismo una prueba de que la organización terrorista sigue en pie. Es hora de romperle las piernas de una vez por todas”. Además, exigió al primer ministro Benjamin Netanyahu que reanude los ataques en Gaza y deje de “vacilar”.

Smotrich expresó en su cuenta de X su intención de reclamar que el primer ministro ordene a las Fuerzas de Defensa de Israel que capturen a todos los liberados en virtud del acuerdo de rehenes, en respuesta a las continuas infracciones de Hamas.

Ministros israelíes califican de reiteradas
Ministros israelíes califican de reiteradas violaciones la entrega errónea de cuerpos y exigen medidas punitivas contra Hamas

Mientras persisten las dificultades para recuperar los cadáveres en Gaza, Israel solo permite la colaboración técnica de Egipto en las tareas de búsqueda, tras la aprobación concedida el domingo a la entrada de un equipo egipcio y del CICR más allá de la línea amarilla.

En el plano diplomático, los mediadores —en particular Estados Unidos— mantienen la presión para que Hamas complete la entrega de cuerpos, un requisito considerado clave para activar la siguiente fase del plan propuesto por Donald Trump, que incluye el desarme de la organización islamista, la desmilitarización de Gaza y el establecimiento de una administración civil como primer paso para la reconstrucción del enclave.

Temas Relacionados

Hamas Rehenes Israel Benjamin Netanyahu Gaza Egipto Acuerdo Fuerzas de Defensa de Israel Comité Internacional de la Cruz Roja Itamar Ben GvirÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Un hombre empezó lavando vidrios y creó un negocio multimillonario limpiando escenas de crímenes

Ben Giles transformó un oficio en un imperio inesperado en Reino Unido. Los desafíos emocionales y el refugio familiar que lo sostiene

Un hombre empezó lavando vidrios

Un brutal accidente lo desfiguró, tuvieron que extirparle un ojo, pero una innovadora prótesis impresa en 3D le devolvió el rostro

Dave Richards andaba en bicicleta cuando fue embestido por un auto. Quedó atrapado debajo del vehículo, lo que provocó que el motor y el escape le causaran graves quemaduras. IMÁGENES SENSIBLES

Un brutal accidente lo desfiguró,

Estados Unidos y Japón firmaron un acuerdo para asegurar el suministro de minerales críticos y tierras raras

Por medio de un comunicado, la Casa Blanca informó que ambos países planean cooperar a través del uso de políticas económicas e inversiones coordinadas para acelerar el desarrollo de mercados diversificados, líquidos y justos para la industria minera

Estados Unidos y Japón firmaron

Trump aseguró que EEUU mantiene con Japón “una alianza del nivel más fuerte” tras su reunión con la primera ministra Takaichi

Por su parte, la premier japonesa afirmó que su gobierno quiere “realizar una nueva era dorada de la Alianza Japón-Estados Unidos, donde ambos países se vuelvan más fuertes y prósperos”

Trump aseguró que EEUU mantiene

El vicepresidente electo de Bolivia apuntó contra Rodrigo Paz: “Ya no contesta las llamadas”

Edman Lara, compañero de fórmula del presidente electo, le pidió al ganador del balotaje “no dejarse emborrachar de poder”

El vicepresidente electo de Bolivia
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sale a la venta el

Sale a la venta el mítico estadio de Maracaná por 320 millones de euros para recaudar fondos de forma urgente

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

Sismo de 4.2 de magnitud se registra en Michoacán

Ana Adan, catedrática de psicobiología: “Dormir otros cinco minutos entre alarmas es una barbaridad”

Temblor hoy 28 de octubre en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en Michoacán

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Quejas por una miniatura con desnudos que YouTube recomendaba a cualquier búsqueda en la plataforma

Mayores reclaman un pacto de Estado para garantizar un nuevo modelo de cuidados "justo, sostenible y universal"

Israel dice que los restos entregados por Hamás corresponden a un rehén cuyo cadáver fue recuperado en 2023

Windows 11 prueba el diagnóstico proactivo de la memoria para informar sobre fallos de reinicio inesperados

Transportes alcanza los 246 millones de euros ejecutados en subvenciones de su programa de descarbonización

ENTRETENIMIENTO

Jennifer Lawrence y Robert Pattinson

Jennifer Lawrence y Robert Pattinson sorprenden en Matate, amor

El método de Kristen Bell para mantenerse fuerte y equilibrada a los 44 años

Dislexia, prejuicios y una audición decisiva: el difícil camino de Jennifer Aniston antes del éxito de Friends

De las canciones a las páginas: cómo Elton John, Tupac y Madonna se reinventaron mediante la palabra escrita

De Stranger Things al altar: el divertido momento viral que sacó a Steve Harrington de Hawkins