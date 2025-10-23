JD Vance calificó de “insulto” la votación del parlamento israelí sobre la anexión de Cisjordania

En la pista del aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv, antes de abandonar Israel, Vance calificó la votación del Knesset de "maniobra política muy estúpida”. (Nathan Howard/REUTERS)

El vicepresidente estadounidense JD Vance criticó duramente el jueves una votación en el parlamento israelí sobre la anexión de Cisjordania ocupada, calificándola de “insulto” que va en contra de las políticas de la administración Trump.

Legisladores de línea dura en el parlamento israelí aprobaron por escaso margen el miércoles un voto preliminar simbólico a favor de anexar Cisjordania, en un aparente intento de poner en aprietos al primer ministro Benjamin Netanyahu mientras Vance aún se encontraba en el país.

El proyecto de ley, que requería solo una mayoría simple de los legisladores presentes en la cámara el miércoles, pasó con un voto de 25-24. Sin embargo, es poco probable que apruebe múltiples rondas de votación para convertirse en ley o ganar una mayoría en el parlamento de 120 escaños. Netanyahu, quien se opone a la medida, también tiene herramientas para retrasarla o vetarla.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, a la izquierda, se reúne con el primer ministror israelí, Benjamin Netanyahu, en la oficina del primer ministro en Jerusalén, Israel, el miércoles 22 de octubre de 2025. (Nathan Howard/The New York Times via AP, Pool)

En la pista del aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv, antes de abandonar Israel, Vance afirmó que si la votación del Knesset era una “maniobra política, entonces era una maniobra política muy estúpida”.

“Personalmente lo tomo como un insulto”, dijo Vance. “La política de la administración Trump es que Cisjordania no será anexada por Israel”.

El secretario de Estado Marco Rubio, quien se reunirá con Netanyahu más tarde el jueves, también criticó el esfuerzo de los legisladores israelíes de extrema derecha por impulsar la anexión de Cisjordania. “Las medidas de anexión son una amenaza para el acuerdo de paz”, dijo.

La advertencia de Trump: “La anexión no sucederá”

El presidente Donald Trump conversa con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en el Knesset, Jerusalén. (Evan Vucci/Pool via REUTERS)

En comentarios publicados el jueves por la revista TIME, realizados durante una entrevista del 15 de octubre —antes del voto de la Knesset— el presidente Donald Trump advirtió que Israel perdería “todo el apoyo” de Estados Unidos si intentaba avanzar con la anexión.

“No sucederá. No sucederá”, dijo Trump a TIME. “No sucederá porque di mi palabra a los países árabes. Y no se puede hacer eso ahora. Hemos tenido un gran apoyo árabe. No sucederá porque di mi palabra a los países árabes. No sucederá. Israel perdería todo su apoyo de Estados Unidos si eso sucediera”.

Trump ya había descartado tal movimiento el mes pasado, diciendo: “No voy a permitir que Israel anexe Cisjordania. Ha sido suficiente. Es hora de parar ahora”. Pero los comentarios publicados el jueves fueron su advertencia más severa hasta el momento de que no toleraría la medida.

Presión sobre Netanyahu

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante la apertura de la sesión parlamentaria de invierno en Jerusalén. (REUTERS/Ronen Zvulun)

Netanyahu está luchando por evitar elecciones anticipadas mientras las grietas entre las facciones de los partidos de derecha, algunos de los cuales estaban molestos por el alto al fuego y los sacrificios de seguridad que requería de Israel, se vuelven más aparentes.

Si bien muchos miembros de la coalición de Netanyahu, incluido el Likud, apoyan la anexión, han abandonado esos llamados desde que Trump dijo el mes pasado que se opone a tal movimiento. Los Emiratos Árabes Unidos, un aliado clave de Estados Unidos e Israel en el impulso a la paz en Gaza, han dicho que cualquier anexión por parte de Israel sería una “línea roja”.

Los palestinos reclaman Cisjordania y la Franja de Gaza, ocupadas por Israel en la guerra de Oriente Medio de 1967, para crear un futuro Estado independiente. La anexión israelí de Cisjordania acabaría prácticamente con las esperanzas de una solución de dos Estados entre Israel y los palestinos, el resultado que apoya la mayor parte del mundo.

Los planes estadounidenses para Gaza

Vance también reveló nuevos detalles sobre los planes estadounidenses para Gaza, diciendo que esperaba que la reconstrucción comenzara pronto en algunas áreas “libres de Hamas” del territorio, pero advirtió que reconstruir el territorio después de una guerra devastadora de dos años podría llevar años.

“La esperanza es reconstruir Rafah durante los próximos dos o tres años y teóricamente podrías tener medio millón de personas viviendo (allí)”, dijo.

La guerra causó una destrucción generalizada en el enclave palestino costero. Las Naciones Unidas estimaron en julio que la guerra generó unos 61 millones de toneladas de escombros en Gaza. El Banco Mundial, la ONU y la Unión Europea estimaron a principios de este año que costaría alrededor de 53 mil millones de dólares reconstruir.

Así quedó la Ciudad de Gaza tras la guerra de dos años entre el grupo terrorista Hamas e Israel

La guerra entre Israel y Hamas ha matado al menos a 68.280 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre civiles y combatientes en su recuento. El ministerio mantiene registros detallados de víctimas que son vistos como generalmente confiables por agencias de la ONU y expertos independientes. Israel los ha disputado sin proporcionar su propio recuento.