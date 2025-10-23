Mundo

Rubio instó a Israel a no avanzar con la anexión de Cisjordania: “Amenaza el acuerdo de paz en Gaza”

El secretario de Estado de EEUU dijo que “en este momento podría ser contraproducente”

Rubio instó a Israel a
Rubio instó a Israel a no avanzar con la anexión de Cisjordania y afirmó que representa una “amenaza para el acuerdo de paz” en Gaza (REUTERS)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió este miércoles a Israel que no avance con la anexión de Cisjordania, al considerar que las medidas impulsadas por el Parlamento israelí y el aumento de la violencia de colonos extremistas ponen en riesgo el acuerdo de paz alcanzado en Gaza.

El Parlamento israelí votó el miércoles a favor de avanzar con dos proyectos de ley que contemplan la anexión de territorios ocupados en Cisjordania.

La decisión se produjo una semana después de que el presidente Donald Trump impulsara un acuerdo para poner fin a una ofensiva israelí de dos años en la Franja de Gaza, iniciada tras un ataque de Hamas.

Rubio, antes de partir hacia Israel, declaró que “el presidente dejó claro que no podemos apoyar eso en este momento”, en referencia a los planes de anexión. El funcionario añadió que “las medidas de anexión son una amenaza para el acuerdo de paz”.

Son una democracia, van a tener sus votaciones y la gente adoptará posiciones”, señaló. “Pero en este momento creemos que podría ser contraproducente”, agregó Rubio ante periodistas.

Rubio, antes de partir hacia
Rubio, antes de partir hacia Israel, declaró que “el presidente dejó claro que no podemos apoyar eso en este momento”, en referencia a los planes de anexión (AP)

Consultado sobre el incremento de la violencia de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania, el secretario de Estado afirmó: “Nos preocupa cualquier cosa que amenace con desestabilizar lo que hemos estado trabajando”.

Pese a las tensiones, Rubio expresó confianza en que el acuerdo con Gaza se mantendrá. “Cada día habrá amenazas al acuerdo, pero creo que vamos por delante del cronograma para consolidarlo, y el hecho de que hayamos superado el fin de semana es una buena señal”, sostuvo.

Estados Unidos, principal respaldo militar y diplomático de Israel, había evitado hasta ahora criticar abiertamente los planes de anexión promovidos por los aliados de extrema derecha del primer ministro Benjamin Netanyahu.

Sin embargo, varios países árabes e islámicos —a los que Washington intenta involucrar en una fuerza de estabilización en Gaza— advirtieron que la anexión de Cisjordania sería una “línea roja”.

Vance se reunió con Netanyahu y advirtió que desarmar a Hamas y reconstruir Gaza será una “tarea muy difícil”

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se reunió el miércoles con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Jerusalén para analizar los desafíos en la implementación del alto el fuego en Gaza, advirtiendo sobre los obstáculos en el desarme de Hamas y la reconstrucción del enclave palestino.

Vance se reunió con Netanyahu
Vance se reunió con Netanyahu y advirtió que desarmar a Hamas y reconstruir Gaza será una “tarea muy difícil" (AP)

Tenemos una tarea muy, muy difícil por delante, que es desarmar a Hamas pero reconstruir Gaza, mejorar la vida de la gente, pero también asegurar que Hamas ya no sea una amenaza para Israel”, declaró Vance en una conferencia conjunta.

Netanyahu, acompañado por su esposa, recibió a Vance con honores militares y destacó que ambos discutieron ideas para “el día después del conflicto”.

Estamos creando una visión completamente nueva de cómo tener gobierno civil, seguridad y quién podría proporcionarla”, dijo el primer ministro.

Vance expresó que el entendimiento “podría ser una pieza crítica para desbloquear los Acuerdos de Abraham”, en referencia a los pactos de normalización entre Israel y países árabes.

El vicepresidente señaló que no habrá un plazo fijado para el desarme de Hamas, mientras persisten dudas sobre el futuro gobierno de Gaza y la composición de una posible fuerza internacional, que incluiría tropas de Turquía e Indonesia.

(Con información de AFP)

La ONU le pidió a

Marco Rubio afirmó que EEUU

Estados Unidos sancionó a las

Ucrania celebró las nuevas sanciones

Marco Rubio viaja a Israel
EEUU destaca su participación en

La conexión clave entre intestino

Allison Janney habló sobre el

