Cómo fue la primera noche de Sarkozy en la cárcel: los gritos y amenazas de los presos, y los dos libros que se llevó a la celda

Nicolas Sarkozy pasó su primera noche en la prisión de La Santé bajo estrictas medidas de seguridad y aislamiento (Reuters)

El ingreso de Nicolas Sarkozy en la prisión de la Santé el 21 de octubre de 2025 marcó un hecho sin precedentes en la historia reciente de Francia: por primera vez, un expresidente durmió como interno ordinario bajo un protocolo penitenciario estricto y sin privilegios, aunque con medidas de seguridad excepcionales debido a su estatus.

La llegada de Sarkozy, condenado a cinco años de cárcel por asociación ilícita y financiación ilegal de campaña, desató revuelo tanto dentro como fuera del centro penitenciario, según informaron los medios franceses.

Gritos y amenazas de otros internos marcaron el ingreso de Sarkozy al sistema penitenciario francé (AFP)

El exmandatario, de 70 años, fue trasladado a la Santé en la mañana del martes 21 de octubre, tras la sentencia dictada por el tribunal correccional de París. La condena se fundamentó en su implicación en la obtención de fondos ilícitos para la campaña presidencial de 2007, con conexiones directas al régimen de Muammar el Khadafi. Sarkozy, quien presentó un recurso de apelación, se sometió desde su llegada al protocolo habitual de cualquier nuevo recluso, sin recibir trato especial, como remarcaron sus abogados a BFMTV.

Las medidas de seguridad en torno al ex presidente incluyen vigilancia permanente y agentes asignados en celdas contiguas (Reuters)

El procedimiento de ingreso incluyó la toma de huellas dactilares y fotografía, la asignación de un número de interno y la creación de una tarjeta de identidad penitenciaria. Sus pertenencias fueron revisadas de forma exhaustiva y los objetos no autorizados quedaron depositados en un cofre de seguridad. Tras una entrevista inicial, fue conducido a su celda en el área de aislamiento, según BFMTV.

El aislamiento impuesto a Sarkozy prohíbe cualquier contacto con otros internos de la prisión (AP Photo/Thibault Camus, File)

La celda, individual y de aproximadamente 10 metros cuadrados, posee una ventana sellada, televisión pequeña, cama y escritorio fijados al suelo, silla de plástico, estanterías, ducha propia, inodoro sin tapa, placa calefactora y un pequeño refrigerador. Sarkozy cuenta con un teléfono mural para llamadas a números preautorizados, sin límite de tiempo y coste a su cargo.

Su rutina diaria contempla una hora de paseo en un patio enrejado, aunque el director del centro, Sébastien Cauwel, apuntó la posibilidad de dos salidas diarias. El expresidente tiene acceso a la sala de deportes y a la biblioteca.

El expresidente tiene acceso a la sala de deportes y a la biblioteca (AP Photo/Thibault Camus, File)

En cuanto a las visitas, Sarkozy puede recibir hasta tres visitas semanales en el locutorio, derecho que empleó de inmediato al recibir a su esposa, Carla Bruni, ese mismo martes, como confirmó BFMTV. El acceso a sus abogados es ilimitado, lo que permite preparar la solicitud de libertad presentada el día de su ingreso.

Christophe Ingrain, su abogado, acudió a la prisión la mañana del miércoles 22 de octubre y permaneció allí dos horas, según el mismo medio. Los abogados del expresidente anunciaron su intención de visitarlo a diario mientras dure la detención.

Carla Bruni visitó a Sarkozy el mismo martes de su ingreso, confirmó BFMTV (Reuters)

El régimen de aislamiento impuesto prohíbe todo contacto con otros internos, incluso durante los paseos o en áreas comunes. Todos los desplazamientos de Sarkozy dentro de la prisión se efectúan acompañado por personal penitenciario, como corresponde a los internos bajo este régimen, según BFMTV.

Hostilidad y amenazas de los internos

Desde la llegada del expresidente a la celda, se escucharon gritos e insultos provenientes de los patios y corredores. Algunos internos grabaron videos donde se oían frases como: “¡Ey, Sarko!” y “¡Enséñanos la cabeza!”, en una evidente burla a la figura política y a su estatura.

La celda de Sarkozy es individual, de 10 metros cuadrados, equipada con comodidades básicas y acceso restringido a visitas (AP Photo/Thibault Camus, File)

Los insultos iban más allá de aspectos físicos y aludían directamente a las acusaciones judiciales. Un recluso gritó: “Sabemos todo, Sarko… sabemos todo. Devuelve los miles de millones de dólares”. Estas palabras, lanzadas en tono desafiante y acompañadas de risas, se difundieron rápidamente en redes sociales.

Los insultos y amenazas contra Sarkozy en prisión se viralizan en redes sociales (Reuters)

En otro video, un interno detalló la ubicación de Sarkozy dentro del penal: “Sarko está justo ahí, en una zona aislada. Está solo en su celda. Acaba de llegar, martes 20 de octubre de 2025 — lo va a pasar mal”. Añadió: “Justo al lado, está el aislamiento abajo – es aislamiento, él está justo encima”.

Las amenazas se intensificaron cuando un preso advirtió: “Y sabemos todo — vamos a vengar a Khadafi. Sabemos todo, Sarko, Ziad Takieddine, sabemos todo. Devuelve los miles de millones de dólares.”

La seguridad en torno a Sarkozy fue reforzada de forma inédita. Dos agentes del Servicio de Protección (SDLP) del Ministerio del Interior se instalaron en una celda contigua, permaneciendo junto al expresidente las 24 horas, según confirmó Libération.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, defendió esta medida por el estatus de Sarkozy y las amenazas recibidas, asegurando: “Es una decisión destinada a garantizar su seguridad”.

La defensa de Sarkozy solicita libertad mientras la corte de apelación evalúa el caso (Reuters)

Precisó que el dispositivo habitual para exmandatarios se mantiene en prisión, algo que sorprendió al personal penitenciario. Nicolas Peyrin, secretario general de la CGT penitenciaria, expresó a BFMTV su sorpresa ante la implicación del Ministerio del Interior, señalando que “no ve en qué puede intervenir el ministerio dentro de las detenciones”.

El refuerzo de seguridad generó reacciones políticas. Éric Ciotti, presidente de Los Republicanos, el partido de Sarkozy, declaró al Daily Mail: “Es completamente legítimo que la seguridad de un expresidente de la República se garantice en todo momento y lugar”, subrayando la gravedad de las amenazas y el impacto en la familia del exmandatario.

Jean-Michel Darrois, abogado de Sarkozy, describió a su cliente como “el hombre que todos conocen: fuerte, dinámico, un luchador”, y relató que llevó dos libros, “El Conde de Montecristo” y “La vida de Jesucristo”, para afrontar la reclusión. Carla Bruni pudo hablar con él por teléfono tras la primera noche, que los abogados calificaron de “aterradora”.

Sarkozy llevó consigo dos obras literarias: “El Conde de Montecristo” y “La vida de Jesucristo” para afrontar su encierro (AP Photo/Thibault Camus, File)

En el plano judicial, la defensa presentó una solicitud de libertad que la corte de apelación de París evaluará en un plazo máximo de dos meses, según Libération. Christophe Ingrain valoró que el aislamiento podría prolongarse al menos entre tres semanas y un mes.

Carla Bruni, esposa de Sarkozy, también está imputada en una causa judicial paralela (Reuters)

El contexto político y judicial continúa siendo complejo: además de la condena actual, Sarkozy enfrenta otros procesos por corrupción y financiación ilegal, y su esposa Carla Bruni también está imputada en una causa paralela.