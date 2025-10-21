Mundo

Así es La Santé, la prisión de París en la que cumple condena Sarkozy: cómo es "el sector de los vulnerables" donde fue destinado el ex presidente

Aislado, vigilado y con reglas estrictas, el francés está recluido en el penal ubicado en el distrito XIV de la capital francesa

Por Martina Cortés Moschetti

Nicolas Sarkozy cumple condena en La Santé, la emblemática prisión de París, tras ser condenado por financiación ilegal (AP Photo/Thibault Camus, File)

El exmandatario Nicolas Sarkozy se ha convertido en el primer expresidente francés encarcelado tras ser condenado a cinco años de prisión por conspiración criminal relacionada con la financiación ilegal de su campaña electoral de 2007. Esta mañana ingresó a La Santé, la última gran cárcel aún operativa en el centro de París, otorga un fuerte valor simbólico a este acontecimiento.

Ubicada en el distrito XIV de la capital francesa, La Santé no es una prisión cualquiera. Fundada en 1867 durante la transformación urbana impulsada por el barón Haussmann, el edificio fue concebido como un modelo de modernidad y salubridad para la época. Ouest-France detalla que su arquitectura, obra de Emile Vaudremer, se organizó en dos partes: una baja, de diseño panóptico con cuatro alas irradiando desde un núcleo central, y una alta, de estructura trapezoidal más convencional.

La Santé, fundada en 1867, es símbolo de la historia carcelaria francesa y ha albergado a figuras célebres y episodios notables (AP Photo/Thibault Camus, File)

El objetivo era romper con la insalubridad y la sobrepoblación que caracterizaban a las cárceles parisinas del siglo XIX, introduciendo innovaciones como calefacción central, baños individuales, un sistema de restauración colectiva subterráneo y un mecanismo de llamada para los guardias, comparable al de las grandes casas burguesas.

En sus inicios, La Santé funcionó bajo un doble régimen: el modelo pennsylvaniano, que imponía el aislamiento individual permanente, y el auburniano, que permitía la vida colectiva durante el día y el encierro nocturno.

El ex presidente francés fue destinado al sector de los vulnerables, reservado para internos que requieren protección especial

Con el tiempo, la prisión adoptó el régimen de encierro individual como norma, aunque la sobrepoblación persistió. Ouest-France señala que, pese a una capacidad original para 1.000 internos, la cifra llegó a duplicarse en 1914 y alcanzó los 6.000 tras la Segunda Guerra Mundial. Incluso después de una profunda renovación en 2014, el índice de ocupación superaba el 160% en 2023.

La prisión de La Santé albergó a figuras históricas como Alfred Dreyfus y Carlos el Chacal, marcando episodios clave en la historia francesa (AP Photo/Thibault Camus, File)

El poeta Guillaume Apollinaire también fue recluido allí en 1911, acusado erróneamente de participar en el robo de la Mona Lisa, experiencia que inspiró su poema “A la Santé”. Ouest-France recuerda igualmente la fuga espectacular de Jacques Mesrine en 1978, quien, junto a otros dos reclusos, logró escapar tras neutralizar a los guardias y descender en rappel por el muro exterior.

La Santé ha sido escenario de episodios y personajes que han dejado huella en la historia francesa. Entre sus muros estuvieron Alfred Dreyfus, protagonista de uno de los mayores escándalos judiciales del país, y Carlos el Chacal, responsable de atentados en suelo francés.

Las celdas individuales del sector de vulnerables cuentan con comodidades superiores, como baño privado, televisión y cocina (AP Photo/Thibault Camus, File)

Años más tarde, Michel Vaujour protagonizó otra evasión de película al huir en helicóptero pilotado por su esposa. La guillotina funcionó en la prisión hasta 1972, y la historia de Eugène Boyer, salvado de la ejecución por el asesinato del presidente Paul Doumer, ilustra la dimensión trágica y azarosa de la vida carcelaria en La Santé.

El sector de los vulnerables

El sector donde Sarkozy cumple su condena, conocido como QB4 o “barrio de vulnerables”, está reservado a internos que requieren protección especial, como figuras públicas, políticos, artistas o miembros de las fuerzas del orden.

La decisión de ubicar a un recluso en el sector de vulnerables depende del director de la prisión y criterios de seguridad (AP Photo/Thibault Camus, File)

Sud Ouest precisa que este área, situada en el primer piso de una de las alas principales, cuenta con unas 18 celdas individuales de 9 metros cuadrados, idénticas en tamaño a las del régimen ordinario, pero con equipamiento superior: placa para cocinar, heladrea, televisión, baño y ducha privados, y un teléfono fijo. Cada recluso recibe un kit de bienvenida con ropa de cama, utensilios y material sanitario.

Los internos del sector QB4 reciben un kit de bienvenida con ropa de cama, utensilios y material sanitario al ingresar (AP Photo/Thibault Camus, File)

La decisión de ubicar a un interno en este sector corresponde al director de la prisión y responde a criterios de seguridad, especialmente cuando la convivencia con la población general podría suponer un riesgo.

El aislamiento y las restricciones
El aislamiento y las restricciones en las comunicaciones afectan psicológicamente a los internos del sector de vulnerables de La Santé (AP Photo/Thibault Camus, File)

La principal diferencia con el régimen ordinario radica en la ocupación individual de las celdas, ya que en el resto de la prisión suelen estar compartidas por dos o más personas. Los internos del sector de vulnerables disponen de una hora diaria de paseo y acceso a una medioteca con libros y prensa.

El uso del teléfono está estrictamente regulado: solo pueden llamar a números autorizados por un magistrado, y cada comunicación queda registrada y controlada judicialmente.

Los internos del sector QB4 reciben un kit de bienvenida con ropa de cama, utensilios y material sanitario al ingresar (AP Photo/Thibault Camus, File)

Euronews recoge testimonios de antiguos reclusos, como Pierre Botton, quien estuvo en esta sección entre 2020 y 2022 y sostiene que, pese a las mejores condiciones materiales, la vida en el sector de vulnerables no implica privilegios reales: “Aunque seas presidente de la República, aunque seas un hombre muy rico, no decides nada”.

Testimonios de exreclusos revelan que el sector de vulnerables no ofrece privilegios reales en prisión (AP Photo/Thibault Camus, File)

La rutina diaria en este sector, aunque más confortable en términos materiales, impone un aislamiento considerable y restricciones severas en las comunicaciones, lo que puede afectar psicológicamente a los internos.

La sobrepoblación y la historia de fugas y ejecuciones marcan el pasado de La Santé, renovada en 2014 pero aún superando su capacidad (AP Photo/Thibault Camus, File)

Botton subraya que la autonomía y el confort no compensan la soledad y el control permanente. El protocolo de llamadas, la limitación de visitas y la vigilancia constante forman parte de un régimen pensado para proteger, pero que también aísla.

El sector QB4 ofrece celdas individuales con comodidades superiores, pero impone aislamiento y estrictas restricciones de comunicación (AP Photo/Thibault Camus, File)

El ingreso de Sarkozy ha generado una fuerte repercusión política y social en Francia. Euronews informa que, antes de su traslado, decenas de simpatizantes y familiares se congregaron frente a su domicilio en el distrito 16 de París para mostrarle apoyo. Entre los presentes se encontraba Henri Guaino, exasesor del expresidente.

El ex presidente francés fue destinado al sector de los vulnerables, reservado para internos que requieren protección especial (Reuters)

Su esposa, Carla Bruni-Sarkozy, ha compartido mensajes y fotografías en redes sociales en señal de respaldo. Sarkozy, por su parte, ha declarado a ‘La Tribune Dimanche’ que afronta la situación sin temor: “No tengo miedo a la cárcel. Mantendré la cabeza alta, incluso ante las puertas de la Santé”.

Carla Bruni-Sarkozy saluda a sus seguidores junto a su hija Giulia Sarkozy (Reuters)

Según el mismo medio, el exmandatario preparó su equipaje con ropa, las diez fotos familiares permitidas y tres libros, entre ellos una edición de ‘El conde de Montecristo’ y una biografía de Jesucristo, en una elección cargada de simbolismo personal.

