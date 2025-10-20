Witkoff y Kushner llegaron a Israel en busca preservar el alto el fuego en Gaza tras nuevos enfrentamientos (REUTERS/ARCHIVO)

El enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el principal asesor presidencial, Jared Kushner, aterrizaron este lunes en Tel Aviv como parte de una misión estadounidense destinada a preservar el alto el fuego en la Franja de Gaza. Según informó un portavoz de la Embajada de Estados Unidos en Israel a EFE, ambos funcionarios ya se encuentran en territorio israelí, donde mantendrán reuniones con autoridades locales, así como con mediadores de Egipto y Qatar.

La visita de Witkoff y Kushner se produce en un contexto de tensión tras los enfrentamientos registrados el domingo en el sur de Gaza, en los que el ejército israelí perdió a dos de sus soldados durante ataques atribuidos al grupo terrorista Hamas. Los militares fallecidos, el mayor Yaniv Kula, de 26 años, y el sargento jefe Itay Yavetz, de 21 años, son las primeras bajas israelíes desde la entrada en vigor de la tregua el pasado 10 de octubre, de acuerdo con un comunicado oficial del ejército.

Fuentes israelíes citadas por medios locales y recogidas por EFE confirmaron que, en respuesta a estos enfrentamientos, Israel ejecutó una serie de bombardeos en diferentes puntos de la Franja de Gaza, aunque tras los ataques se retomó la vigencia del alto el fuego por directiva del Gobierno. “De acuerdo con la directiva del nivel político, y tras una serie de ataques significativos en respuesta a las violaciones de Hamas, las FDI han comenzado a aplicar de nuevo el alto al fuego”, comunicó el ejército israelí. Las fuerzas armadas afirmaron que mantendrían el acuerdo y responderían firmemente a cualquier nueva violación.

El ejército israelí advierte que responderá a cualquier nueva violación del alto el fuego

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó el domingo en declaraciones recogidas por periodistas que la tregua promovida entre Israel y el grupo terrorista se mantiene vigente a pesar de los recientes bombardeos y enfrentamientos. Trump sostuvo que los líderes de Hamas no estaban directamente implicados en la ruptura del acuerdo y responsabilizó a “algunos rebeldes entre ellos”, añadiendo que la situación “se manejará con firmeza, pero adecuadamente”.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, también se refirió a la situación, minimizando el impacto de los episodios violentos recientes y señalando que “habrá altibajos” en la implementación del pacto. “Hamas va a disparar contra Israel. Israel tendrá que responder. Así que pensamos que tiene la mejor oportunidad para una paz sostenible. Pero incluso si hace eso, tendrá altibajos, y vamos a tener que monitorear la situación”, declaró Vance a los reporteros, según recogió EFE. Está prevista la visita de Vance a Israel esta semana con el objetivo de supervisar en el terreno el mantenimiento del alto el fuego.

La tregua vigente desde octubre abrió canales diplomáticos y humanitarios tras años de conflicto

La tregua, vigente desde el 10 de octubre, permitió el cese de hostilidades tras más de dos años de guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas, un conflicto que dejó decenas de miles de muertos y provocó la destrucción de gran parte de las infraestructuras en Gaza. Su establecimiento abrió un periodo de gestiones diplomáticas y de reapertura de canales humanitarios.

Tras la reciente escalada, Israel anunció la reanudación del ingreso de ayuda humanitaria a Gaza, permitiendo el paso de alimentos, medicinas y combustible, aunque las autoridades mantienen cerrado el paso de Rafah hasta que el grupo terrorista Hamas entregue los cuerpos de 16 rehenes, según reportaron medios como Ynet y Canal 12. Esta medida llega después de que supuestos miembros de la policía de Hamas y soldados israelíes intercambiaran disparos en la frontera sur, marcando el incidente más grave desde el inicio de la tregua.