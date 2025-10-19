Dos murales dedicados al cardenal Pizzaballa y a la familia Bibas fueron vandalizados en Milán en medio de tensiones por Gaza

Mural de los bebés Bibas secuestrados por Hamas

Dos murales del artista italiano aleXsandro Palombo, conocido por su arte político y su defensa de los derechos humanos, fueron vandalizados en Milán, en medio de un clima de polarización creciente en torno al conflicto en Oriente Próximo. Las obras rendían homenaje al Patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, y a la familia israelí Bibas, secuestrada por Hamas el 7 de octubre de 2023.

El primer ataque se produjo en la sede de la Curia milanesa, donde Palombo había retratado a Pizzaballa junto a un niño palestino como alegoría del diálogo interreligioso. Según la Diócesis de Milán, el mural fue cubierto por completo con pintura negra, lo que lo dejó irrecuperable. El artista denunció un “acto de censura contra la idea misma de reconciliación”.

El segundo incidente ocurrió frente al Consulado General de Qatar, donde el mural “October 7, The Hostages” representaba a Shiri Bibas y sus hijos Kfir y Ariel, según el propio artista. Durante una conmemoración en la sinagoga de Milán, el rostro de Shiri fue tapado con un cartel con la frase No War. Palombo consideró la intervención “una manipulación del sentido original de la obra”, pensada para recordar a las víctimas civiles del ataque.

Los hechos generaron preocupación entre las autoridades religiosas y los colectivos cívicos. La diócesis calificó el vandalismo como un “gesto de intolerancia contra un mensaje de paz”, mientras organizaciones judías y palestinas locales alertaron de un aumento de los actos de motivación política en el espacio público italiano.

aleXsandro Palombo, nacido en Lecce en 1973, se ha distinguido por utilizar el lenguaje del arte pop para abordar temas como el antisemitismo, el racismo o la violencia de género. Entre sus trabajos más reconocidos figuran los retratos de supervivientes del Holocausto, como Liliana Segre, Sami Modiano y Edith Bruck, hoy protegidos por el Museo de la Shoá de Roma. Su obra, instalada en calles y muros de varias capitales europeas, combina provocación y memoria.

El papa Francisco y tres supervivientes italianos del Holocausto protagonizan un mural reivindicativo del artista aleXsandro Palombo en Milán (EFE/ AleXsandro Palombo / Instagram/ )

Los ataques se producen en un contexto de tensión creciente en Europa por la guerra en Gaza. Desde el inicio del conflicto, ciudades como Roma, París o Londres han registrado marchas, contramanifestaciones y actos simbólicos en contra del conflicto.

En Italia, la comunidad judía es pequeña —unas 30.000 personas, concentradas principalmente en Roma y Milán—, pero con un peso histórico y cultural significativo. Sus instituciones han sido especialmente activas en la defensa de la memoria del Holocausto y en el diálogo interreligioso, un ámbito en el que el cardenal Pizzaballa ha desempeñado un papel central.

Desde Jerusalén, el Patriarca latino ha abogado por mantener abiertos los canales de diálogo y por una “paz basada en la justicia y la humanidad”. En 2023, durante la crisis de los rehenes, llegó a declarar su “disponibilidad absoluta” para ofrecerse como intercambio por los niños israelíes secuestrados por Hamas, un gesto simbólico que fue ampliamente comentado en medios internacionales.

El gobierno italiano no se ha pronunciado oficialmente sobre los ataques. En Milán, colectivos ciudadanos preparan campañas para restaurar los murales dañados y reclamar medidas de resguardo para el arte público.

Palombo, por su parte, ha insistido en que “el arte no puede ser neutral frente al dolor humano”. Sus palabras condensan la paradoja de un tiempo en que los muros —espacio de expresión y encuentro— se han convertido de nuevo en campo de disputa simbólica. Allí donde el artista buscó tender un puente, alguien volvió a levantar una frontera.