El gobierno británico acelera la reforma urbanística para impulsar la economía antes del presupuesto

El primer ministro Keir Starmer ordenó cambios de última hora en la ley de planificación, con el objetivo de incrementar ingresos y desbloquear proyectos de infraestructura antes de la evaluación fiscal prevista para noviembre

Keir Starmer. Leon Neal/Pool
Keir Starmer. Leon Neal/Pool via REUTERS

El primer ministro británico Keir Starmer ha ordenado una reescritura de última hora del proyecto de ley de planificación urbanística del Reino Unido, en un intento de estimular el crecimiento económico y reforzar las finanzas públicas de cara al presupuesto previsto para noviembre. Según información proporcionada por funcionarios gubernamentales citados por Financial Times, ministros y asesores trabajan durante el fin de semana para acordar enmiendas dirigidas a agilizar la aprobación de grandes proyectos de infraestructura y planes de vivienda a gran escala.

La intención del ejecutivo es que el proyecto de ley de planificación e infraestructuras sea promulgado a principios de noviembre, lo que permitiría que las reformas sean evaluadas a tiempo por la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (ORP), encargada de revisar el impacto fiscal antes de la elaboración presupuestaria. Responsables gubernamentales anticipan que la reforma podría traducirse en un incremento adicional de 3.000 millones de libras en ingresos tributarios, en un contexto en el que la canciller Rachel Reeves busca cubrir un déficit fiscal estimado en al menos 30.000 millones.

El ex asesor económico de Starmer, Nick Williams, destacó a Financial Times que, según cálculos previos de la ORP, modificaciones anteriores en la política de planificación ya anunciadas por el gobierno podrían aportar 3.400 millones de libras adicionales en ingresos fiscales para el ejercicio 2029-2030. Williams indicó que el nuevo paquete legislativo y las medidas para incrementar la oferta de vivienda en Londres podrían tener efectos similares de recaudación. Al mismo tiempo, se recuerda que la eliminación del límite de dos hijos en beneficios sociales tendría un costo eventual de 3.600 millones de libras.

Las negociaciones entre ministros tienen como objetivo que las enmiendas al texto legal estén listas para su presentación el lunes. Fuentes oficiales puntualizaron a Financial Times que los cambios no abordarán el tema de los hábitats de vida silvestre, y que este asunto podría tratarse más adelante en la legislatura mediante leyes específicas. Un responsable sostuvo: “Necesitamos que esto pase rápido por la Cámara de los Lores y cualquier aspecto relacionado con hábitats retrasaría el proceso. Estamos enfocados en mecanismos de impulso al crecimiento, especialmente desbloqueando proyectos de infraestructura y desarrollos habitacionales paralizados por consejos locales”.

Mayor of London Sadiq Khan
Mayor of London Sadiq Khan speaks during the 'Eid on the Square' celebrations in Trafalgar Square, London, Britain, June 8, 2025. REUTERS/Carlos Jasso

En paralelo, el secretario de vivienda Steve Reed y el alcalde de Londres Sadiq Khan afinan un conjunto de medidas para reactivar el sector de la vivienda en la capital, que permanece estancado. Entre las propuestas analizadas, se encuentra la reducción del porcentaje actual de viviendas asequibles u hogares sociales exigido a los nuevos proyectos en Londres, que pasaría del 35% a un rango sugerido entre el 15% y el 20%, según fuentes vinculadas a las negociaciones.

Un portavoz de Khan explicó a Financial Times que las reformas en Londres se anunciarán en “las próximas semanas”, con el objetivo de destrabar terrenos y otorgar al alcalde mayores competencias para autorizar proyectos residenciales, acelerando así la construcción de miles de viviendas. El gobierno ha establecido la meta de entregar 88.000 viviendas anuales en la capital como parte de su promesa de erigir 1,5 millones de viviendas a lo largo de la legislatura, aunque hasta el momento solo se han completado 3.950 nuevos hogares en la primera mitad del año, según cifras de la consultora de investigación habitacional Molior.

La ORP estimó en marzo que una primera ronda de reformas en planificación podría aumentar en un 0,2% el nivel de la producción potencial británica, impulsando la productividad del sector residencial y ampliando los servicios derivados de un mayor stock de viviendas. La Tesorería subrayó: “La canciller está decidida a utilizar todas las herramientas disponibles para estimular el crecimiento y reactivar la economía. Eso implica avanzar más rápido en la reforma del sistema de planificación y eliminar trabas burocráticas que frenan al país, para poder edificar las viviendas e infraestructuras necesarias que generen empleo y crecimiento”.

