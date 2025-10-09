Israel aclaró que no habrá un alto el fuego con los terroristas de Hamas hasta que el gabinete apruebe el acuerdo (REUTERS/ARCHIVO)

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció este jueves que el acuerdo para la liberación de los rehenes en Gaza solo entrará en vigor después de ser aprobado por su gabinete, cuya reunión está programada para las 18:00 (hora local) en Jerusalén. Según el comunicado difundido por la oficina de Netanyahu, la cuenta atrás de 72 horas para el canje acordado no comenzará hasta que el gabinete dé su visto bueno al pacto.

El presidente estadounidense, Donald Trump, informó que Israel y los terroristas de Hamas alcanzaron una primera fase de acuerdo para un cese al fuego en Gaza, el cual contempla la liberación de rehenes israelíes a cambio de la excarcelación de prisioneros palestinos. Una fuente vinculada a la negociación indicó, según recogió EFE, que el intercambio se realizará en un plazo de 72 horas a partir de la implementación del acuerdo.

De acuerdo con la información publicada en la página web del Ejecutivo israelí, el orden del día de la reunión contempla el análisis del “plan para la liberación de todos los rehenes israelíes”. El gobierno actual está conformado por una frágil coalición liderada por el Likud y respaldada por partidos de ultraderecha. Netanyahu adelantó durante la noche que la sesión será para “ratificar el acuerdo”. Por su parte, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich —del partido Sionismo Religioso— anticipó que no apoyará el pacto, según difundió Haaretz.

Trump anuncia primer paso para alto el fuego en Gaza, Israel exige aval interno (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El acuerdo fue alcanzado la madrugada del jueves en Egipto e implica un alto el fuego inmediato, supeditado a la aprobación gubernamental. Está previsto que una hora antes de la reunión del gabinete, a las 17:00 hora local, sesione el Gabinete de Seguridad de Israel, responsable de las decisiones sobre seguridad y ofensiva en Gaza.

Según la fuente consultada por EFE, la cuenta regresiva de 72 horas para la liberación de unos 20 rehenes israelíes vivos comenzará solo tras la aprobación interior, previsiblemente entre el domingo y el lunes. En el marco de este acuerdo, Donald Trump detalló que también contempla la liberación de 1.950 prisioneros palestinos, incluidos 250 condenados a cadena perpetua y 1.700 detenidos en la Franja de Gaza.

El pacto busca poner fin a la guerra en Gaza y la retirada de la ocupación israelí del enclave (REUTERS/Ramadan Abed)

Antes de liberar a los cautivos, el ejército israelí deberá replegarse hasta la denominada “línea amarilla”, estipulada por Estados Unidos, lo que marcará la primera fase del repliegue de las tropas en el enclave. Según Haaretz, esa línea permitirá que las fuerzas israelíes permanezcan en un perímetro de entre 1,5 y 6,5 kilómetros dentro de Gaza, manteniendo el control sobre una parte significativa del territorio para propiciar la identificación de los rehenes.

Hamas emitió un comunicado en el que, tras reconocer negociaciones “responsables y serias” sobre la propuesta de Trump, confirmó que el acuerdo busca “poner fin a la guerra de exterminio contra el pueblo palestino y la retirada de la ocupación de la Franja de Gaza”.

El pacto apunta a cerrar un enfrentamiento iniciado por el ataque de Hamas en territorio israelí el 7 de octubre de 2023, que ha derivado en dos años de guerra en la región.