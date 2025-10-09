Mundo

Hamas anunció que la guerra en Gaza “ha terminado” tras recibir garantías de Estados Unidos y países mediadores

El grupo terrorista palestino afirmó que Washington, Qatar, Egipto y Turquía confirmaron el fin de las hostilidades y la entrada en vigor de un alto el fuego permanente

Guardar
Khalil al Hayya, jefe
Khalil al Hayya, jefe de la delegación negociadora de Hamas

El grupo terrorista palestino Hamas afirmó este jueves que recibió garantías de Estados Unidos y otros países mediadores de que la guerra en la Franja de Gaza ha llegado a su fin.

En una intervención televisada reproducida por el canal Al Jazeera, Khalil al Hayya, negociador jefe del movimiento armado islamista, afirmó que los “hermanos mediadores” y la administración estadounidense confirmaron el cese de las hostilidades, estableciendo así un hito tras casi dos años de conflicto armado con Israel.

El líder de la delegación negociadora de Hamas, Khalil al Hayya, mencionó en un comunicado difundido por el propio grupo que las garantías provinieron de Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía.

Según Al Hayya, la guerra “ha terminado por completo”, declaración con la que atribuyó a los mediadores y a Washington el marco para avanzar hacia el alto el fuego.

“Seguiremos trabajando con las fuerzas nacionales e islámicas para completar los pasos restantes y lograr los intereses de nuestro pueblo palestino, su autodeterminación y el cumplimiento de sus derechos hasta el establecimiento de su estado independiente con Jerusalén como su capital”, detalló el dirigente.

Hamas confirmó que la delegación abordó la última fase de negociación con “responsabilidad” y que la respuesta presentada busca asegurar la protección de los derechos de la población palestina y evitar un mayor derramamiento de sangre. Según lo recogido por el diario Filastín, vinculado al grupo palestino, los responsables aseguraron que Israel aceptó un alto el fuego “bajo la presión de la resistencia y la firmeza popular”, a pesar de la “dilación” y los “intentos de frustrar las mediaciones”.

El bloqueo a la entrega
El bloqueo a la entrega de suministros básicos ha provocado que el norte de Gaza fuera declarado zona de hambruna

El acuerdo alcanzado contempla como primeras medidas la instauración de un alto el fuego “permanente”, la retirada de las tropas israelíes de la Franja de Gaza y la apertura del cruce fronterizo de Rafah en ambas direcciones. También se estipuló un intercambio de prisioneros que prevé, por parte palestina, la liberación de 250 personas condenadas a cadena perpetua en Israel, 1.700 arrestadas en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, así como todos los niños y mujeres.

En las últimas horas, tanto el gobierno israelí como Hamas alcanzaron un acuerdo para la implementación de la primera fase del plan de paz propuesto por el presidente Donald Trump tras intensas negociaciones indirectas desarrolladas en Egipto. El gobierno israelí estaba convocado para votar la ratificación del acuerdo, centrado en el intercambio de rehenes por presos palestinos, el alto el fuego y el acceso a ayuda humanitaria.

El conflicto, que comenzó tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado según las autoridades gazatíes —controladas por Hamas— cerca de 67.200 palestinos muertos, entre ellos al menos 460 víctimas de hambre y desnutrición, incluidos 154 niños. El bloqueo a la entrega de suministros básicos ha provocado que el norte de Gaza fuera declarado zona de hambruna y desencadenó críticas internacionales hacia la actuación del ejército israelí.

Por otra parte, mientras se formalizaba el acuerdo, en París se reunieron cancilleres de Francia, España, Alemania, Italia, Reino Unido, Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Catar, Canadá, Indonesia, Turquía y representantes de la Unión Europea para debatir sobre los pasos a seguir tras el alto el fuego en Gaza.

El presidente de Francia, Emmanuel
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, junto al ministro de Europa y Asuntos Exteriores, Jean-Noel Barrot, y el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, habla durante una reunión ministerial sobre la implementación del plan de paz para Oriente Medio en el Quai d'Orsay, en París, Francia, este 9 de octubre de 2025 (Thomas Samson/REUTERS)

El presidente francés Emmanuel Macron alertó que el ritmo de la colonización israelí en Cisjordania constituye una amenaza para la creación de un Estado palestino y va en contra del plan promovido desde Washington. “La aceleración de la colonización en Cisjordania es una amenaza existencial para un Estado de Palestino”, advirtió al inicio del encuentro.

Los cancilleres discutieron la implementación del plan de paz y los principales parámetros para el llamado “día después”, abordando cuestiones de seguridad, gobernanza y reconstrucción. “Lo que vamos a intentar aquí en París es poner juntos nuestras voces (...) para que este camino que se empieza a abrir hoy sea irreversible y que por fin podamos implementar la solución de dos Estados, uno israelí y uno palestino”, expresó el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares.

El canciller francés dimisionario, Jean-Noël Barrot, puntualizó que “un alto al fuego todavía no es una paz duradera”, considerándolo como el primer paso de un proceso que debe garantizar la seguridad israelí y el derecho legítimo de los palestinos a un Estado. Desde Israel, el canciller Gideon Saar criticó la iniciativa, calificándola de “superflua y perjudicial”, y acusó a Macron de “desviar la atención de sus problemas internos a expensas de Israel”.

La posible conformación de una misión internacional de seguridad y estabilización bajo el amparo de Naciones Unidas formó parte de la agenda en París. Italia e Indonesia manifestaron su disposición para contribuir con tropas en esa eventual fuerza, mientras varios países árabes manifestaron interés aunque sin comprometerse con acciones concretas.

(Con información de AFP, EFE y EP)

Temas Relacionados

HamasGazaIsraelúltimas noticias américaEstados UnidosQatarEgiptoTurquía

Últimas Noticias

Los hutíes advirtieron que mantendrán la “alerta total” pese al acuerdo de Gaza impulsado por Trump

El líder rebelde Abdul Malik asegura que el conflicto con Israel “continúa” y se muestra reticente a que Tel Aviv cumpla el compromiso del alto el fuego

Los hutíes advirtieron que mantendrán

Detuvieron en Bélgica a tres jóvenes por planear un presunto atentado terrorista contra el primer ministro De Wever

Los sospechosos fueron detenidos en Amberes después de que la policía encontrara en sus viviendas un explosivo casero y materiales ligados a un “ataque de inspiración yihadista”

Detuvieron en Bélgica a tres

La Corte Penal Internacional instó a Tayikistán a detener a Putin durante su visita de Estado

La presidenta del tribunal recuerda al país centroasiático su obligación legal de cooperar tras la llegada del mandatario ruso reclamado por crímenes de guerra en Ucrania

La Corte Penal Internacional instó

Entre la esperanza y el dolor: palestinos recibieron con cautela la tregua en Gaza

Tras dos años de guerra devastadora, miles de palestinos celebran con alivio el anuncio de una pausa entre Israel y Hamás

Entre la esperanza y el

Lo que se sabe sobre los próximos pasos del acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza

El futuro político, la retirada militar progresiva y el control de grupos armados continúan como temas pendientes en el proceso de reconstrucción y estabilidad para más de dos millones de personas afectadas

Lo que se sabe sobre
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Rafael López Aliaga desafía el

Rafael López Aliaga desafía el rechazo de Puno en 2024: “No tengo problema [en ir], la mitad de mi sangre es de allá”

Hoy No Circula CDMX y Edomex viernes 10 de octubre: una por una las placas que descansan

Metro CDMX y Metrobús hoy 9 de octubre: marcha lenta en la Línea 8 por retiro de un tren

Morosos en Colombia podrían limpiar su historial crediticio con este proyecto de ley: de qué se trata

Ataque armado a Agua Marina EN VIVO: últimas noticias y situación de los heridos durante concierto en Chorrillos

INFOBAE AMÉRICA
Resiliencia, memoria y milagro: la

Resiliencia, memoria y milagro: la historia de la pequeña iglesia que desafió el tiempo y venció el horror del 11 de septiembre

Lula da Silva confirmó acercamientos con Estados Unidos para negociar los aranceles y destacó el “tono amable” de Trump

El Gobierno expresa "máxima tranquilidad" tras la propuesta de Trump: "España es un miembro comprometido con la OTAN"

El Gobierno expresa "máxima tranquilidad" tras propuesta de Trump: "España es un miembro comprometido con la OTAN"

El jefe de la delegación negociadora de Hamás dice haber recibido "garantías" de EEUU para fin "de guerra"

ENTRETENIMIENTO

Max Ehrich, expareja de Demi

Max Ehrich, expareja de Demi Lovato, fue arrestado en Florida por violencia doméstica

Kris Jenner se reinventa a sus 69 años con un drástico cambio de look

El peculiar trabajo de Keanu Reeves antes de saltar a la fama

‘Tango satánico’, la película de 7 horas que brilla tras el Nobel de Literatura otorgado a László Krasznahorkai

Estas son las películas de conciertos más taquilleras de todos los tiempos: Taylor Swift, Michael Jackson y más