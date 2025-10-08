Roma, atascos y caos: el insólito tráfico de la antigüedad y por qué recuerda a las ciudades modernas

La congestión vial era un problema cotidiano en la Roma antigua, afectando la vida urbana (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la Roma antigua, los problemas de tráfico y la búsqueda de estacionamientos ya formaban parte de la vida cotidiana, lejos de la imagen de calzadas amplias y tránsito fluido. La capital del Imperio romano y otras ciudades, como Ostia y Pompeya, experimentaban una congestión que condicionaba la rutina de sus habitantes, según documenta Muy Interesante.

La presión sobre las infraestructuras viales, la saturación de las calles y la falta de espacios para estacionar generaban tensiones que recuerdan a los desafíos urbanos actuales.

Crecimiento demográfico y saturación vial

El crecimiento demográfico de Roma, impulsado por su papel como metrópoli del Mediterráneo, atrajo a cientos de miles de personas dentro de sus murallas. Esta concentración provocó una demanda constante sobre las calzadas, que, aunque sólidas, no estaban preparadas para soportar el tráfico simultáneo de carros de transporte, vehículos privados y multitudes de peatones.

Las calles del centro, muchas veces estrechas, se convertían en auténticos cuellos de botella. En Pompeya y Ostia, los restos arqueológicos muestran profundas rodadas en la piedra, evidencia del paso incesante de vehículos pesados.

Estas marcas no solo atestiguan la intensidad del tráfico, sino que también reflejan el deterioro de las infraestructuras, lo que obligaba a reparaciones frecuentes y a la imposición de restricciones en ciertos tramos, como señala Muy Interesante.

El crecimiento demográfico de Roma generó una presión sin precedentes sobre sus calzadas urbanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principales factores de la congestión era el movimiento constante de carros de transporte, esenciales para el aprovisionamiento de mercancías en la ciudad. El flujo de estos vehículos, especialmente durante el día, colapsaba las vías principales.

Para aliviar la situación, las autoridades imperiales dictaron normas que prohibían la circulación diurna de carros, obligando a los transportistas a operar durante la noche. Esta medida generó nuevas molestias: el estruendo de las ruedas metálicas y el tránsito de animales de tiro alteraban el descanso nocturno.

Autores clásicos como Juvenal y Marcial se quejaron del ruido que perturbaba la tranquilidad de los romanos, según recoge Muy Interesante. Así, la regulación del tráfico diurno trasladó el conflicto al horario nocturno, evidenciando la dificultad de equilibrar las necesidades económicas con la calidad de vida.

El dilema del estacionamiento

El estacionamiento representaba otro reto considerable. Sin espacios reservados, los romanos solían dejar sus carros cerca de foros, mercados o termas (baños públicos de la antigua Roma, espacios construidos para el baño y la recreación, que incluían piscinas y otras estancias), lo que generaba atascos adicionales y bloqueaba el paso de peatones.

Las inscripciones y textos legales de la época documentan quejas contra quienes ocupaban lugares indebidos. En Ostia, la acumulación de carros a la espera de descargar mercancías provocaba embotellamientos en torno a los almacenes.

Las autoridades romanas implementaron restricciones para ordenar el tránsito de carros y peatones (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Pompeya, la presencia de postes de piedra delimitaba zonas para impedir el acceso de vehículos, reservando el espacio para peatones y actividades comerciales. La ausencia de una planificación de aparcamientos agravaba la tensión entre la circulación y la vida urbana cotidiana.

Frente a este panorama, las autoridades romanas intentaron imponer orden mediante regulaciones. Además de la prohibición diurna de circulación de carros, se establecieron restricciones de acceso a determinadas zonas, especialmente en torno al Foro Romano, donde se priorizaba el tránsito peatonal y la actividad política.

En algunas ciudades, se instalaron límites físicos como pivotes de piedra, escalones o estrechamientos intencionados de la calzada para disuadir el paso de vehículos. Estas medidas reflejan un esfuerzo consciente por gestionar la movilidad y reducir los conflictos, aunque, como muestran las fuentes literarias, rara vez lograban erradicar el problema debido a la persistente presión demográfica y económica.

Fricciones entre peatones y carros

La convivencia entre peatones y vehículos era fuente constante de fricciones. Los ciudadanos de a pie utilizaban aceras elevadas y pasos de piedra, como los que aún se conservan en Pompeya, pero el espacio seguía siendo insuficiente. Muchas veces, los peatones debían compartir la calzada con los carros, lo que incrementaba el riesgo de accidentes.

El filósofo Séneca criticó la incomodidad y el peligro de las calles abarrotadas, mientras que Juvenal ridiculizó la imposibilidad de moverse sin ser empujado o pisoteado. Estas quejas reflejan el malestar generalizado ante la congestión y el ruido, según destaca Muy Interesante.

La convivencia entre peatones y vehículos generaba constantes fricciones en la antigua Roma (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para adaptarse a esta realidad, los habitantes de Roma desarrollaron estrategias cotidianas. Algunos optaban por desplazarse a pie para evitar la lentitud de los carros, otros programaban sus viajes en horarios menos concurridos y los aristócratas recurrían a esclavos para abrirse paso en las calles más saturadas.

El ingenio y la flexibilidad se convirtieron en recursos esenciales para sobrevivir en la compleja jungla urbana romana. Incluso en ciudades más pequeñas como Pompeya, el trazado urbano revela intentos de controlar el flujo mediante calles de sentido único, zonas peatonales y sistemas de drenaje que influían en el ancho de la calzada. Estas soluciones locales demuestran que la gestión del tráfico era un desafío común en todo el Imperio.

El legado urbano y cultural de la congestión

Más allá de los aspectos prácticos, los problemas de tráfico y aparcamiento dejaron una huella cultural en la Roma antigua. El ruido de los carros se integró en el paisaje sonoro de la ciudad, y la congestión se convirtió en símbolo de los excesos urbanos, donde el lujo y el comercio coexistían con la incomodidad del hacinamiento.

El tráfico caótico llegó a ser una metáfora de la propia Roma: una ciudad poderosa y dinámica, pero también marcada por contradicciones y tensiones internas.

La experiencia cotidiana de los romanos muestra que los dilemas de movilidad y congestión urbana no son exclusivos de la modernidad, sino que han acompañado a las grandes ciudades desde hace milenios, como ha documentado Muy Interesante.