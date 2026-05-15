Investigan muerte de joven que sufrió un paro cardíaco tras tres sesiones de tatuaje en Medellín

Familiares del joven piden explicaciones a los organizadores del evento - crédito Visuales IA

Para las personas que se han realizado un tatuaje existen recomendaciones enfocadas en la limpieza de las máquinas y la procedencia de los materiales utilizados. Además, se pide que la persona siga las indicaciones de limpieza y recuperación para evitar infecciones en el cuerpo.

Al no tener claridad sobre el error o la irregularidad registrada en este caso, familiares de Juan Felipe Palacio Vélez, de 26 años, piden que se investigue lo relacionado con el tatuaje que el joven antioqueño se hizo en una exposición de esta disciplina en Medellín antes de sufrir un paro cardíaco y morir.

PUBLICIDAD

En diálogo con El Colombiano, seres queridos de Palacio narraron lo que saben del hecho, incluyendo las horas que pasó el joven durante tres sesiones en las que se tatuó gran parte de su pierna derecha.

El evento se llevó a cabo entre el 9 y 10 de mayo en Medellín - crédito Expotatuaje

Alexandra Vélez, madre del fallecido, indicó que el joven le contó que asistiría a la edición 16 de Expotatuaje, que se llevó a cabo en el centro de convenciones y exposiciones Plaza Mayor, entre el 8 y 10 de mayo.

PUBLICIDAD

“Mi hijo se tatuó durante la feria, los tres días de la feria. Se hizo un tatuaje muy extenso en una pierna y empezó el lunes con indisposición y para el martes tuvo un paro cardíaco”, declaró Palacio.

Ante la emergencia, el joven fue trasladado al Hospital General de Medellín, en donde los médicos intentaron reanimarlo en repetidas ocasiones y tras evidenciar que el joven tenía muerte cerebral, fue desconectado a las 7:30 a. m. del miércoles 13 de mayo.

PUBLICIDAD

“Esto pasó por una sepsis de ese tatuaje, es decir, que el tatuaje le provocó una bacteria. Al menos los médicos determinaron eso, que el tatuaje le había ocasionado la bacteria”, afirmó la madre de Juan Felipe Palacio al medio citado.

El joven falleció tres días después de que se llevó a cabo la tercera sesión - crédito Colprensa

La mujer aseguró que su hijo no tenía ningún tipo de alergia a la tinta, puesto que tenía varios tatuajes y su afinidad por esto fue lo que lo llevó a aceptar la propuesta de ser modelo para las tres sesiones en las que se hizo un mago en el costado derecho de su tren inferior.

PUBLICIDAD

Después del deceso del joven, su familia ha pedido explicaciones a los organizadores de la exposición sobre las condiciones de salubridad con las que tenían que cumplir los artistas que tatuaron en la convención, puesto que personas que estuvieron en el evento afirmaron que varios aspectos fueron irregulares.

“Allá hacen esos tatuajes sin ninguna asepsia, a la vista de todo mundo, y es una cosa de mucha irresponsabilidad porque hacen eso en un palacio, en un salón de Plaza Mayor. Allá tatúan a una persona en esas condiciones, y hay que tener en cuenta que un tatuaje es una herida que requiere cuidados”.

PUBLICIDAD

Organizadores del evento han indicado que investigarán lo registrado antes de emitir un comunicado oficial; hasta el momento no hay información sobre el sujeto que realizó el tatuaje del joven en el evento que contó con la asistencia de más de 120.000 personas entre las tres jornadas.

Los organizadores de la exposición no se han pronunciado al respecto - crédito Visuales IA

Recomendaciones para antes y después de un tatuaje

Antes de realizar un tatuaje, es fundamental asegurarse de que la máquina, agujas y tintas sean completamente nuevas o hayan pasado por un proceso de esterilización adecuado.

PUBLICIDAD

El área a tatuar debe limpiarse con soluciones antisépticas y el tatuador debe usar guantes desechables durante todo el procedimiento para evitar infecciones. Se recomienda verificar que los productos estén sellados y preguntar por los protocolos de higiene del estudio.

Tras el tatuaje, se debe cubrir la zona con un apósito estéril durante las primeras horas. Es importante lavar la piel con agua tibia y jabón neutro, secar con toques suaves y aplicar una crema cicatrizante recomendada por el profesional. Durante el proceso de cicatrización, se debe evitar la exposición al sol, piscinas, playas y no frotar la zona. No se deben arrancar costras ni rascar el área para prevenir infecciones.

PUBLICIDAD