La OTAN defendió su participación en el proyecto europeo de un muro antidrones frente a Rusia

Las defensas antiaéreas responden al ataque con drones y misiles rusos en Kiev, Ucrania. 28 septiembre 2025 (REUTERS/Vladyslav Sodel)

La OTAN defiende su cooperación con la Unión Europea (UE) en los debates para poner en pie un sistema de seguridad con un muro antidrones en el flanco oriental frente a las amenazas que representa Rusia, si bien reivindica su presencia y sus medios en el este de Europa.

“La OTAN participa activamente en todas las conversaciones sobre la seguridad de nuestros cielos, incluidas las mantenidas con la Unión Europea, en las que cada uno se centra en las ventajas únicas que puede ofrecer”, explicó un portavoz aliado a Europa Press respecto al debate en marcha en el seno de la UE para lanzar este proyecto.

De todos modos, en los cuarteles generales insisten en la “sólida postura de disuasión y defensa” de la OTAN por tierra, mar y aire en el flanco este y defienden la “eficaz respuesta” a las recientes violaciones del espacio aéreo con drones y aeronaves rusas.

Asimismo, el portavoz de la alianza atlántica valoró el refuerzo de la presencia en esta región con ‘Centinela Oriental’ una misión de refuerzo militar con el que la OTAN desplegará fuerzas adicionales en esta zona, ante los recientes incidentes con las incursiones rusas en el espacio aéreo aliado.

Según exponen, esta misión integrará “tecnologías y tácticas innovadoras diseñadas para hacer frente a retos nuevos y novedosos, como los que plantean los drones”, un aspecto en el que se solapa con el gran proyecto de defensa que aspira a poner en marcha la Comisión Europea y que contará con el muro antidrones.

Agentes de defensa territorial retiran los restos del techo destruido de una vivienda, después de que drones rusos violara el espacio aéreo de Polonia en un ataque contra Ucrania, en Wyryki, cerca de Lublin, Polonia, el jueves 11 de septiembre de 2025 (AP Foto/Czarek Sokolowski)

Este mismo miércoles, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, avisó que Europa se enfrenta a una “guerra híbrida” de Rusia, por lo que ha demandado que el escudo antidrones cubra también el flanco sur y responda a amenazas como la migración ilegal o desastres naturales, como reclaman España, Italia o Grecia.

Según Von der Leyen, la crisis de los drones que invadieron el espacio aéreo europeo responde a unos incidentes “calculados” y que no son episodios de “acoso aleatorio”. “Es una campaña coherente y creciente para desestabilizar a nuestros ciudadanos, poner a prueba nuestra determinación, dividir nuestra Unión y debilitar nuestro apoyo a Ucrania”, resaltó ante los eurodiputados en Estrasburgo, para recalcar que “es hora de llamarlo por su nombre: se trata de una guerra híbrida y hay que tomársela en serio”.

La Comisión Europea lanzó a principios de mes las conversaciones con los países del flanco oriental para ajustar ideas sobre el futuro proyecto de seguridad común, una iniciativa que en un principio Bruselas percibe como un proyecto regional, centrado en los países del flanco este, que cuente con instrumentos propios de financiación.

En estos primeros contactos participó Ucrania, de quien el Ejecutivo europeo valora su experiencia con las incursiones de drones, aparte de la OTAN, que actúa como observador, ya que a la postre lleva el peso de los planes militares de los países de la UE, en su mayoría miembros de la organización euroatlántica.

La idea de la Comisión Europea es que la coalición antidrones desarrolle capacidades de detección y seguimiento de drones en la frontera este de la UE en el plazo de un año.

(Con información de Europa Press)