Mundo

Rusia atacó una central térmica ucraniana y dejó a más de 4.500 usuarios sin electricidad

En medio de las respuestas estratégicas por parte de Ucrania, el Kremlin causó “daños graves” en una central térmica de la región de Cherníguiv

Guardar
Rusia atacó una central térmica
Rusia atacó una central térmica ucraniana y dejó a más de 4.500 usuarios sin electricidad (ARCHIVO/REUTERS)

Un ataque ruso alcanzó anoche una central térmica ucraniana y provocó “serios daños” en el equipamiento eléctrico de la infraestructura, según informó la empresa operadora DTEK en sus redes sociales. Las Fuerzas de Defensa Aérea neutralizaron 154 de los 183 drones que los rusos utilizaron para atacar a Ucrania, según su comunicado en Telegram.

Equipamiento eléctrico sufrió graves daños. Nuestros equipos trabajan para restablecer las operaciones y garantizar el suministro de electricidad para Ucrania”, señaló la compañía, la cual suma 206 ataques rusos contra sus instalaciones desde febrero de 2022.

Por su parte, la empresa pública de electricidad de Cherníguiv comunicó la interrupción del servicio para 4.500 abonados a raíz de un nuevo ataque sobre su infraestructura energética. Situada en la frontera con Rusia y Bielorrusia, Cherníguiv figura entre las regiones más afectadas por la ofensiva rusa contra instalaciones energéticas y gasísticas ucraniano.

En paralelo, el presidente Volodimir Zelensky anunció que establecerá un precio fijo del gas natural para los hogares, con el objetivo de proteger a los ciudadanos ante posibles alteraciones del mercado generadas por estos ataques.

Zelensky prometió una respuesta de
Zelensky prometió una respuesta de Ucrania al acedio constante de Rusia (Europa Press)

Frente a los constantes ataques, el jefe de Estado remarcó que su país continuará respondiendo y desplegará su arsenal contra la retaguardia rusa, como los que cada semana alcanzan refinerías y otras infraestructuras industriales y militares dentro de Rusia.

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania informó también a través de la red social Facebook que, por la madrugada de este miércoles, el enemigo atacó la región de Dnipro. “En la comunidad de Marhanets, tres personas resultaron heridas como consecuencia de un bombardeo con lanzacohetes múltiple. Un edificio residencial se incendió, un negocio, un edificio religioso, varias viviendas y un automóvil resultaron dañados".

En el municipio de Zelenodolsk dos personas resultaron heridas y en Novopilsk se produjo un incendio tras un ataque con drones. En el barrio de Mezhyvska un dron impactó un edificio de cinco pisos y el balcón se incendió, detalló el cuerpo de rescatistas y bomberos.

Putin celebró la captura de
Putin celebró la captura de territorio ucraniano en su ofensiva (REUTERS)

El ataque ocurrió un día después de que Vladimir Putin declarara que que Rusia capturó 5.000 kilómetros cuadrados de Ucrania en 2025. En su 73º cumpleaños, el presidente ruso celebró ante la cúpula militar avances en las regiones de Donetsk, Sumy y Kharkiv, y aseguró que las tropas ucranianas “se repliegan en todos los frentes”. Kiev rechaza esa versión y sostiene que Moscú no ha tomado ninguna ciudad relevante este año.

El presidente ruso afirmó, según la transcripción oficial del Kremlin y medios locales, que las tropas ucranianas “se repliegan en todos los sectores de la línea de combate” a pesar de una “resistencia tenaz”.

A su vez, agregó que Kiev intenta atacar infraestructuras civiles en territorio ruso, pero aseguró que estas acciones no cambiarán el curso del conflicto. “El papel decisivo recae sin lugar a dudas en los soldados y oficiales rusos... que manifiestan las mejores cualidades de los militares”, subrayó.

(Con información de EFE y AFP)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaGuerra Rusia UcraniaRusiaUcraniacentral térmicaVolodimir ZelenskyVladimir Putin

Últimas Noticias

Quién es la persona más rica del mundo en 2025

La cúspide del ranking mundial de multimillonarios en 2025 refleja el dominio de la innovación tecnológica y de una gestión empresarial audaz

Quién es la persona más

Plymouth, la ciudad dorada del Caribe que una erupción borró del mapa

La erupción del volcán Soufrière Hills en 1997 obligó al gobierno de Montserrat a trasladar su capital administrativa y enfrentó un éxodo masivo de la población de la isla

Plymouth, la ciudad dorada del

EEUU, Qatar y Turquía se unen al tercer día de negociaciones entre Israel y Hamas para poner fin a la guerra en Gaza

Las delegaciones se reúnen en Egipto para continuar debatiendo el plan propuesto por Donald Trump. “Tenemos una real oportunidad de lograr algo”, afirmó el mandatario el martes desde el Salón Oval de la Casa Blanca

EEUU, Qatar y Turquía se

Starmer llegó a India para reforzar los lazos comerciales después de la firma de un histórico acuerdo de libre comercio entre ambos países

El premier británico se reunirá con el primer ministro indio, Narendra Modi, el jueves y participará junto a él en una conferencia de tecnología financiera en Mumbai. El viaje cuenta con la participación de una delegación de 125 personas

Starmer llegó a India para

Rescataron a los cientos de escaladores y guías que estaban varados por una tormenta de nieve en el Monte Everest

Algunos de los rescatados presentaban hipotermia, y una docena recibió asistencia de equipos que proporcionaron alimentos, medicinas, calefacción y oxígeno, según la prensa estatal. La policía local confirmó que no se registraron víctimas fatales en el incidente

Rescataron a los cientos de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras 30 años de estudio,

Tras 30 años de estudio, se descubre el mayor sistema subterráneo de Andalucía en la Sierra de las Nieves

Antelm Pujol, doctor, sobre las saunas: “Es una de las mejores herramientas para mejorar la salud cardiovascular y el rendimiento deportivo”

Jeremy Allen White desvela en ‘El Hormiguero’ su truco para evitar a los paparazzi: “Así no pueden vender las fotos”

El oro alcanza un máximo histórico: supera los 4.000 dólares por onza debido a la inestabilidad política global

Por qué no se pueden equiparar las predicciones de la Aemet con las cabañuelas de Jorge Rey: “Pueden tener su arraigo e interés cultural, pero carecen de base científica”

INFOBAE AMÉRICA
Turquía tilda de "piratería" el

Turquía tilda de "piratería" el abordaje de la nueva flotilla a Gaza y acusa a Israel de "elevar la tensión"

La producción industrial de Alemania bajó un 4,3% en agosto, su mayor caída desde 2022

Urtasun anuncia que ya están hablando con los promotores de la ILP sobre tauromaquia para volver a llevarla al Congreso

Feijóo anuncia que el PP citará a Sánchez en octubre en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado: "Está pringado"

Bomberos rescatan los cuerpos sin vida de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de Madrid

ENTRETENIMIENTO

Nolan Gould sorprendió con su

Nolan Gould sorprendió con su impactante cambio físico tras “Modern Family”

Dick Van Dyke bromeó sobre su cumpleaños número 100: “Sería gracioso si no llego”

Denise Richards testificó que Aaron Phypers la agredió mientras se recuperaba de una cirugía plástica

Taylor Swift respondió a las críticas de su álbum “The Life of a Showgirl”: “No soy la policía del arte”

De Divergente a la revolución de la moda sostenible: cómo Shailene Woodley inspira a una nueva generación con compromiso y originalidad