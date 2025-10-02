Mundo

Un ataque a una sinagoga en Manchester durante Yom Kippur dejó cuatro heridos y el atacante fue abatido

Un vehículo arrolló a peatones y un hombre fue apuñalado en medio de la mayor festividad judía en el barrio de Crumpsall, al norte de Inglaterra

Guardar
Un ataque a una sinagoga
Un ataque a una sinagoga en Manchester dejó cuatro heridos y el atacante fue abatido (REUTERS/Phil Noble)

Cuatro personas resultaron heridas la mañana de este jueves frente a la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park en el barrio de Crumpsall, al norte de Mánchester (norte de Inglaterra), cuando un vehículo arrolló a transeúntes y un hombre fue apuñalado. Los hechos sucedieron durante Yom Kippur, la festividad más importante del calendario judío, según informó la Policía del Gran Mánchester.

Las fuerzas de seguridad recibieron un aviso a las 9:31 hora local por parte de un testigo presencial que alertó sobre un coche que embestía a las personas en las inmediaciones de la sinagoga y el apuñalamiento de un hombre. Minutos más tarde, la policía desplegó agentes armados que abrieron fuego a las 9:38 contra el supuesto agresor, quien, de acuerdo con las autoridades, fue abatido en el lugar. El Servicio de ambulancias del noroeste llegó a las 9:41 y prestó asistencia a las víctimas, que presentaban lesiones tanto por el impacto del vehículo como por arma blanca.

El jefe del área metropolitana, Andy Burnham, declaró en entrevista con BBC Radio Manchester que “no es un incidente en desarrollo o en curso”, y expresó que el individuo sospechoso se encontraba muerto, lo que eliminaba el peligro inmediato. Burnham solicitó no especular en redes sociales y señaló que la comunidad judía de la ciudad sentía preocupación por lo ocurrido.

La Policía del Gran Mánchester declaró un “suceso grave” a las 9:37 y activó el protocolo nacional conocido como Operación Plato, diseñado para responder a un ataque en marcha y que implica la coordinación de múltiples agencias. Este procedimiento no implica necesariamente la catalogación del hecho como ataque terrorista.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a agentes apuntando a un individuo postrado en el suelo delante de la sinagoga y a otra persona inmóvil con indicios de sangre cerca de la cabeza. El Servicio de ambulancias desplegó recursos adicionales al área para garantizar atención médica rápida, según comunicaron las autoridades.

El portavoz de la Community Security Trust (CST), Dave Rich, organización benéfica que se encarga de monitorear el antisemitismo en el Reino Unido, condenó el ataque, calificándolo como “espantoso en el día más sagrado del año judío”, y agradeció la actuación de la policía y del personal de seguridad. Rich explicó que Yom Kippur es un día de solemnidad para la comunidad, en el que las sinagogas registran asistencia masiva, por lo que existe siempre un operativo conjunto de seguridad entre la policía y CST en festividades.

El primer ministro británico, Keir Starmer, expresó en la red social X desde una cumbre en Copenhague sentirse “horrorizado” por los hechos y reconoció la labor de los servicios de emergencia y los primeros intervinientes. Starmer acortó su estancia en Dinamarca para presidir una reunión del comité de emergencia del gobierno.

“El hecho de que esto haya ocurrido en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, lo hace aún más horrible”, afirmó Starmer en una declaración en X.

La CST informó que trabaja de manera coordinada con la policía y la comunidad local tras el incidente. El reciente contexto de tensión en el Reino Unido, con manifestaciones y debates ligados al conflicto en Gaza, así como el recuerdo de atentados pasados en Mánchester como el de 2017 durante un concierto que causó 22 muertes, ha generado inquietud adicional en la población.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Ataque en sinagoga Policía del Gran Mánchester Community Security Trust Keir Starmer Mánchester Crumpsall Yom Kippur Seguridad Servicio de ambulancias del noroeste Andy BurnhamÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Macron y Starmer instaron a Europa a incrementar la presión sobre la flota fantasma rusa para frenar su avance

Los líderes de Francia y el Reino Unido intensificaron esfuerzos para frenar las operaciones marítimas rusas que eluden sanciones, tras la detención de tripulantes de un petrolero sospechoso de apoyar actividades ilícitas y posibles lanzamientos de drones

Macron y Starmer instaron a

Asesinó a una profesora, se operó el rostro para no ser reconocido y escribió un libro sobre cómo logró fugarse

Durante más de dos años, Tatsuya Ichihashi permaneció oculto luego de someterse a cirugías estéticas, mientras las autoridades japonesas intensificaban su búsqueda y la familia de la víctima exigía justicia

Asesinó a una profesora, se

Rescatistas en Indonesia descartaron hallar con vida a los casi 60 desaparecidos bajo la escuela colapsada en Java

Familiares mantienen la vigilia cerca del lugar del derrumbe mientras autoridades continúan las tareas de remoción de escombros y explican que la operación se realiza con equipos especializados por la inestabilidad de la estructura

Rescatistas en Indonesia descartaron hallar

Dinamarca pidió a la UE acelerar el rearme y la modernización militar ante la amenaza de una guerra híbrida rusa

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, urgió a los líderes del continente a prepararse para una defensa autónoma en 2030 y usar la experiencia de Ucrania frente a las hostilidades de Moscú

Dinamarca pidió a la UE

Ascendió a 72 la cifra de muertos tras el potente terremoto de magnitud 6,9 que sacudió Filipinas

El sismo destruyó cientos de viviendas, dejó casi 300 heridos y desplazó a unas 20.000 personas en la isla de Cebú

Ascendió a 72 la cifra
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El pronóstico para el fin

El pronóstico para el fin de semana: nubosidad, calor y posibles lluvias en el AMBA

Un “chicle” con sabor a tomillo para diagnosticar la gripe: descubren que el sentido del gusto podría ayudar a detectar el virus

La reveladora imagen de Amalia de Holanda con su posible nueva ilusión: pillada en el Oktoberfest “coqueteando” con un chico

Aerolíneas Argentinas anunció un 20% de descuento en todos los vuelos dentro del país

Triple femicidio narco, en vivo: ocho policías argentinos viajarán a Perú para buscar al principal ladero de Pequeño J

INFOBAE AMÉRICA
La Delegación estudiará medidas jurídicas

La Delegación estudiará medidas jurídicas contra el acuerdo que "obliga a difundir información falsa sobre el aborto"

HRW acusa a Río de Janeiro de "socavar la seguridad" por ofrecer pagos a policías por "neutralizar" delincuentes

Mueren 16 personas en un nuevo ataque de las RSF contra la cercada ciudad de El Fasher, en el oeste de Sudán

Basf estudia adelantar su plan de recompra de acciones de 4.000 millones

Un exdirectivo de la ONU se opone a ser extraditado "por motivos políticos" a EEUU para juzgarle por soborno y blanqueo

ENTRETENIMIENTO

“La silla” llega a HBO

“La silla” llega a HBO Max con humor absurdo y sátira social

Werner Herzog relató su etapa más difícil: “Fui un niño hambriento durante dos años y medio, y ese es mi recuerdo más fuerte”

“En tiempos de odio, el amor es la respuesta”: Jennifer Lopez vuelve a sus raíces latinas con Aurora en El beso de la mujer araña

Quién es Mirka Vavrinec, la musa detrás del éxito de Roger Federer

Elizabeth Hurley reveló cómo se mantiene en forma a los 60 años sin dietas extremas ni gimnasio