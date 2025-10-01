La policía de Múnich ordenó el cierre temporal del Oktoberfest tras hallar explosivos en una vivienda incendiada (REUTERS/Christine Uyanik)

El festival Oktoberfest de Múnich, reconocido como el mayor evento cervecero del mundo, permanecerá cerrado hasta al menos las 17:00 de este miércoles, después de que la policía descubriera explosivos en un edificio residencial en el norte de la ciudad. El cierre temporal responde a una medida preventiva mientras las autoridades investigan el origen y las posibles implicancias del hallazgo, que ha generado máxima atención en la capital bávara.

El operativo policial comenzó cuando se reportó un incendio en una vivienda de la zona norte, incidente que también dejó como saldo una persona fallecida. La policía local atribuyó el incendio a un conflicto familiar en el interior del edificio y confirmó que “el inmueble fue incendiado de manera deliberada debido a una disputa”. Una persona permanece desaparecida, aunque las autoridades indicaron que no se teme por su vida.

Durante la inspección del lugar, equipos especiales de la policía detectaron artefactos explosivos y trampas, obligando al despliegue de unidades de desactivación de explosivos. Según fuentes oficiales, “se están investigando todas las posibilidades”, y se examinan posibles vínculos entre este suceso y otros puntos de interés en la ciudad, incluido el recinto de Theresienwiese, donde se realiza el Oktoberfest.

“Actualmente se están revisando posibles conexiones con otros lugares en Múnich, incluida la Theresienwiese”, informaron agentes policiales a través de canales oficiales.

La policía aseguró que la operación no supone “ningún peligro inmediato para el público”, aunque, por precaución, los accesos al festival permanecen retrasados. El tradicional evento programado para iniciar en la mañana se canceló hasta las 17:00, según comunicaron los organizadores en el sitio web oficial del festival.

“La apertura del predio del festival se ha retrasado” fue el mensaje emitido por la policía y reiterado por los portavoces de Oktoberfest.

El icónico festival, que abrió al público el 20 de septiembre y está previsto que finalice el 5 de octubre, atrae cada año a millones de visitantes de todo el mundo. Las autoridades de la ciudad y los organizadores del evento mantienen una comunicación constante para garantizar la seguridad tanto de turistas como de residentes.

En paralelo al cierre temporal, los organizadores del Oktoberfest instan a los asistentes a consultar fuentes confiables para recibir actualizaciones sobre el estado del evento y las indicaciones de ingreso.

Mientras continúan las labores de investigación y seguridad, la prioridad de las autoridades es descartar cualquier amenaza adicional y restablecer la normalidad lo antes posible dentro del marco de la celebración.

Noticia en desarrollo...