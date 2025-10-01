Mundo

La policía de Múnich ordenó el cierre temporal del Oktoberfest tras hallar explosivos en una vivienda incendiada

Las autoridades investigan si existen vínculos entre el incidente y el festival, mientras los organizadores mantienen en suspenso el ingreso al predio para garantizar la seguridad de los asistentes

Guardar
La policía de Múnich ordenó
La policía de Múnich ordenó el cierre temporal del Oktoberfest tras hallar explosivos en una vivienda incendiada (REUTERS/Christine Uyanik)

El festival Oktoberfest de Múnich, reconocido como el mayor evento cervecero del mundo, permanecerá cerrado hasta al menos las 17:00 de este miércoles, después de que la policía descubriera explosivos en un edificio residencial en el norte de la ciudad. El cierre temporal responde a una medida preventiva mientras las autoridades investigan el origen y las posibles implicancias del hallazgo, que ha generado máxima atención en la capital bávara.

El operativo policial comenzó cuando se reportó un incendio en una vivienda de la zona norte, incidente que también dejó como saldo una persona fallecida. La policía local atribuyó el incendio a un conflicto familiar en el interior del edificio y confirmó que “el inmueble fue incendiado de manera deliberada debido a una disputa”. Una persona permanece desaparecida, aunque las autoridades indicaron que no se teme por su vida.

Durante la inspección del lugar, equipos especiales de la policía detectaron artefactos explosivos y trampas, obligando al despliegue de unidades de desactivación de explosivos. Según fuentes oficiales, “se están investigando todas las posibilidades”, y se examinan posibles vínculos entre este suceso y otros puntos de interés en la ciudad, incluido el recinto de Theresienwiese, donde se realiza el Oktoberfest.

Actualmente se están revisando posibles conexiones con otros lugares en Múnich, incluida la Theresienwiese”, informaron agentes policiales a través de canales oficiales.

La policía aseguró que la operación no supone “ningún peligro inmediato para el público”, aunque, por precaución, los accesos al festival permanecen retrasados. El tradicional evento programado para iniciar en la mañana se canceló hasta las 17:00, según comunicaron los organizadores en el sitio web oficial del festival.

La apertura del predio del festival se ha retrasado” fue el mensaje emitido por la policía y reiterado por los portavoces de Oktoberfest.

El icónico festival, que abrió al público el 20 de septiembre y está previsto que finalice el 5 de octubre, atrae cada año a millones de visitantes de todo el mundo. Las autoridades de la ciudad y los organizadores del evento mantienen una comunicación constante para garantizar la seguridad tanto de turistas como de residentes.

En paralelo al cierre temporal, los organizadores del Oktoberfest instan a los asistentes a consultar fuentes confiables para recibir actualizaciones sobre el estado del evento y las indicaciones de ingreso.

Mientras continúan las labores de investigación y seguridad, la prioridad de las autoridades es descartar cualquier amenaza adicional y restablecer la normalidad lo antes posible dentro del marco de la celebración.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

MúnichOktoberfestAlemaniaÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

Israel cerró el acceso al norte de Gaza y limitó la movilidad de palestinos desde el sur

“La calle Al Rashid estará cerrada al tráfico desde el sector sur de la Franja de Gaza a partir de las 12.00 horas”, indicó en X el portavoz militar en árabe, Avichay Adraee

Israel cerró el acceso al

Lluvias extremas en la región ucraniana de Odesa dejan al menos nueve muertos y obligan a evacuar a decenas de personas

El fenómeno meteorológico saturó el sistema de alcantarillado local y dejó numerosos vehículos y viviendas anegados. La ciudad registró en solo siete horas el equivalente a casi dos meses de lluvias normales

Lluvias extremas en la región

Taiwán descartó producir el 50% de sus semiconductores en Estados Unidos: “No discutimos ese tema”

La viceprimera ministra Cheng Li-chiun explicó que el equipo negociador no asumió ningún compromiso de reparto igualitario en la fabricación de chips, mientras ambas partes continúan las conversaciones para resolver las tarifas impuestas a las exportaciones tecnológicas

Taiwán descartó producir el 50%

Líderes de la UE se reúnen en Copenhague para reforzar la defensa frente a Rusia y debatir el financiamiento a Ucrania

El encuentro se extenderá hasta el jueves en la capital danesa, cuando los mandatarios se sumen a la cumbre de la Comunidad Política Europea

Líderes de la UE se

Amnistía Internacional denunció que el régimen de China utiliza el poder judicial para reprimir a defensores de DDHH

La organización sostiene que los tribunales de Beijing funcionan como instrumento de represión, criminalizando la protesta pacífica y restringiendo el acceso a juicios justos

Amnistía Internacional denunció que el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Estalla huelga en Monte de

Estalla huelga en Monte de Piedad mientras la STPS llama al diálogo

Russell Crowe recuerda ‘Gladiator’ y la compara con su nueva película, en la que da vida a un general nazi: “Le gritábamos al guion, era una basura”

Temperaturas en Barranquilla: prepárate antes de salir de casa

Las últimas previsiones para Bogotá: temperatura, lluvias y viento

Temperaturas en Medellín: prepárate antes de salir de casa

INFOBAE AMÉRICA
Axl Rose se reinventa: la

Axl Rose se reinventa: la novela gráfica que promete revolucionar el mundo del cómic

La flotilla denuncia "operación intimidatoria" de un buque de guerra de Israel contra dos de sus barcos

China reemplaza a un destacado diplomático tras cerca de dos meses sin aparecer en actos públicos

Ya disponible la actualización de Windows 11 2025

Tres detenidos acusados de robar nueve vehículos de alta gama para destinarlos al narcotráfico

ENTRETENIMIENTO

Axl Rose se reinventa: la

Axl Rose se reinventa: la novela gráfica que promete revolucionar el mundo del cómic

Los creadores de “Monster” se sinceran sobre la sentencia de los hermanos Menéndez: “Roza la crueldad”

Keith Urban y Nicole Kidman: la crisis que casi destruye su matrimonio cuando solo tenían cuatro meses de casados

Marcela Reyes, exesposa de B-King, responde a las acusaciones en su contra tras la muerte del músico: “Soy la más interesada en que se sepa la verdad”

Michelle Pfeiffer confiesa que estaba “aterrada” por su debut en ‘Vaselina 2′: “¿Y si el público no me consideraba sexy?"