Donald Trump y Xi Jinping se reunirán este mes en Corea del Sur: el comercio de soja será un tema clave

El presidente estadounidense señaló que exigirá a China aumentar las compras de soja durante su encuentro en la cumbre del APEC en Corea del Sur

Imagen de archivo de la reunión en 2019 del presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping en Osaka, Japón (AP Foto/Susan Walsh, Archivo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la soja será uno de los principales asuntos en la agenda de su próxima reunión con el presidente chino Xi Jinping, prevista para finales de octubre en Corea del Sur durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El mandatario realizó estas declaraciones este miércoles, en medio de crecientes presiones por parte del sector agrícola estadounidense ante el impacto económico que ha provocado la guerra comercial entre Washington y Beijing.

“La situación de los agricultores de soja de nuestro país se está viendo afectada porque China, solo por razones de ‘negociación’, no está comprando”, escribió Trump en la red social Truth Social. Según el republicano, la estrategia de Beijing ha llevado a una caída significativa de las exportaciones estadounidenses, lo que ha causado pérdidas millonarias al sector en plena temporada de cosecha.

Los importadores chinos, que tradicionalmente adquieren grandes volúmenes de soja estadounidense durante el otoño boreal, han evitado este año la cosecha local, optando por proveedores en Sudamérica. De acuerdo con expertos del mercado, esta decisión responde en parte a la imposición de aranceles recíprocos durante la guerra comercial iniciada por Trump, situación que repercutió directamente en los precios de los futuros de la oleaginosa negociados en la Bolsa de Comercio de Chicago.

Trump reiteró que uno de sus principales objetivos será exigir a China que incremente sus compras de productos agrícolas estadounidenses, en especial soja. Además, acusó a su antecesor, el demócrata Joe Biden, de no haber hecho cumplir el acuerdo suscrito en 2020, mediante el cual Beijing se comprometía a adquirir miles de millones de dólares en bienes agropecuarios de Estados Unidos.

Imagen de archivo del entonces presidente Joe Biden junto a Xi Jinping en Woodside, California, el 15 de noviembre de 2023 (REUTERS/Kevin Lamarque)

“Amo a nuestros patriotas, y cada agricultor es uno de ellos. En cuatro semanas me reuniré con el presidente Xi de China, y la soja será uno de los temas más importantes”, afirmó Trump en su publicación.

Durante el último año, la falta de compras chinas ha motivado declaraciones de preocupación por parte de representantes del sector agrícola. La American Soybean Association (ASA) instó recientemente a Trump a situar la soja en el centro de las negociaciones comerciales con Beijing, alertando sobre el efecto negativo de los aranceles chinos sobre el mercado estadounidense. El presidente de la organización, Caleb Ragland, advirtió la semana pasada que “los aranceles de represalia impuestos por China están cerrando el mayor mercado de exportación para los agricultores estadounidenses justo antes de la cosecha de 2025”.

Ragland también destacó que “Estados Unidos no ha realizado ninguna venta a China en el actual año de comercialización debido a los aranceles del 20 por ciento”, lo que ha favorecido a países competidores como Brasil y Argentina.

Caleb Ragland, presidente de la American Soybean Association (REUTERS)

Los productores estadounidenses ya atravesaron un escenario similar durante el primer mandato de Trump, cuando la guerra arancelaria supuso más de 27.000 millones de dólares en pérdidas para las exportaciones agroalimentarias entre mediados de 2018 y finales de 2019. En ese período, el Gobierno implementó paquetes de asistencia para mitigar el golpe económico sobre el sector rural, una medida que Trump volvió a mencionar este miércoles como posible apoyo derivado de los ingresos generados por los aranceles.

La próxima reunión entre Trump y Xi Jinping ocurrirá en el contexto de un frágil entendimiento: aunque ambos gobiernos anunciaron meses atrás la voluntad de desescalar el conflicto comercial, la tregua apenas ha reducido las tensiones y sigue habiendo incertidumbre sobre el futuro de las exportaciones agrícolas. Además de la soja, el encuentro bilateral prevé abordar cuestiones como el comercio general, la situación del tráfico de drogas ilícitas y el impacto internacional de la guerra de Rusia en Ucrania.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)

