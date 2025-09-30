Mundo

La ONU exigió al régimen talibán restablecer el acceso a internet en Afganistán tras un corte sin precedentes

Los talibanes justificaron el bloqueo alegando el “mal uso” de internet y la necesidad de frenar la difusión de “actos inmorales”

Guardar
ARCHIVO - El Alto Comisionado
ARCHIVO - El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk habla durante una conferencia de prensa en la sede europea de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, el miércoles 12 de febrero de 2025. (Martial Trezzini/Keystone via AP, Archivo)

Naciones Unidas exhortó este martes al régimen talibán a restablecer el acceso a internet y a las telecomunicaciones en Afganistán, 24 horas después de que las autoridades impusieran un corte generalizado a estos servicios. Se trata de la primera vez que el país queda incomunicado desde el regreso de los talibanes al poder en 2021, en medio de una serie de restricciones impuestas bajo su interpretación de la ley islámica.

La interrupción comenzó el lunes por la noche, cuando la señal de los teléfonos móviles y de internet se debilitó progresivamente hasta caer por debajo del 1% de los niveles habituales, según el observatorio NetBlocks. AFP confirmó que perdió contacto con su oficina en Kabul hacia las 13H15 GMT. Pocos minutos antes, un responsable del régimen había indicado que el corte duraría “hasta nuevo aviso”.

Los talibanes justificaron el bloqueo alegando el “mal uso” de internet y la necesidad de frenar la difusión de “actos inmorales”, en el marco de su estricta interpretación de la sharia. El régimen ya había bloqueado el acceso a internet de alta velocidad en algunas provincias a principios de mes, en una denominada campaña contra el “vicio”.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, reclamó “una reconexión inmediata”, advirtiendo que la medida afecta especialmente a mujeres y niñas, “ya excluidas de la vida pública”. La oficina del Alto Comisionado subrayó que el cierre de internet conlleva implicaciones “extremadamente graves”, ya que “limita el libre flujo de información crucial para las actividades del día a día, incluido el acceso a servicios esenciales que van desde la sanidad y la educación a la banca”.

Un hombre intenta usar Google
Un hombre intenta usar Google en su teléfono inteligente en medio de un cierre total de telecomunicaciones en todo el país, en Kabul, Afganistán, el 30 de septiembre de 2025. (REUTERS/Sayed Hassib)

La Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán denunció que el corte “aisló casi por completo a Afganistán del resto del mundo y puede causar un daño considerable al pueblo afgano”. En su comunicado, la misión alertó sobre el riesgo para “la estabilidad económica” y la posibilidad de agravar “una de las peores crisis humanitarias del mundo”.

Fuentes diplomáticas aseguraron que el martes las redes móviles estaban en su mayoría fuera de servicio, mientras que todos los vuelos fueron anulados en el aeropuerto de Kabul. Una fuente de la ONU reconoció que sus operaciones estaban “gravemente perturbadas” y que debían recurrir a radios y enlaces satelitales limitados.

La directora de Amnistía Internacional para el sur de Asia, Smriti Singh, señaló que el acceso a la información es vital para la protección de los Derechos Humanos y acusó al régimen integrista de querer “que el mundo no sepa las violaciones que ocurren dentro del país”.

“Ahora que las mujeres y las niñas están vetadas en las escuelas a partir de primaria, el acceso a internet es clave para su educación. El cierre obstaculiza su capacidad para aprender y no puede justificarse en ninguna circunstancia”, advirtió Singh.

(Con información de AFP/EP)

Temas Relacionados

Naciones UnidasAfganistánUltimas noticias Americatalibanesregimen talibanInternet

Últimas Noticias

El hallazgo de un bebé en una caja conmociona a Filipinas y moviliza a la policía

La aparición de una niña recién nacida, abandonada en una carretera de Tuguegarao City impactó a la comunidad local y desencadenó una investigación urgente para localizar a los padres y garantizar el bienestar de la menor

El hallazgo de un bebé

El inquietante momento en el que una pitón gigante sorprendió a una mujer que dormía en el sillón de su casa

Las cámaras de seguridad de una vivienda registraron el instante en el que la serpiente de gran tamaño irrumpió silenciosamente en la sala y atravesó sus piernas mientras descansaba, generando alarma en las redes sociales

El inquietante momento en el

La NASA eligió a Lauren Edgar: de operar rovers en Marte a buscar su lugar entre los futuros astronautas

Reconocida por su labor al frente de las misiones marcianas, la geóloga comienza una nueva etapa como candidata a astronauta en la promoción 2025, preparándose para futuros desafíos en la Luna y Marte

La NASA eligió a Lauren

Cómo son los misiles Tomahawk que Estados Unidos evalúa cederle a Ucrania para que se defienda de Rusia

Con un alcance de 2.500 kilómetros y precisión letal, estos proyectiles de crucero permitirían a Kiev alcanzar objetivos en la profundidad del territorio de Putin, poniendo en jaque bases logísticas y de mando

Cómo son los misiles Tomahawk

Starmer pidió unir esfuerzos por una solución de dos Estados tras el plan de Trump para Israel y Palestina

El líder británico destacó que el Reino Unido, que reconoció este mes el Estado palestino, “apoya firmemente los esfuerzos para acabar con el conflicto, liberar a los rehenes y asegurar la provisión de ayuda humanitaria urgente para la gente de Gaza”

Starmer pidió unir esfuerzos por
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple femicidio narco: el fiscal

Triple femicidio narco: el fiscal Arribas indaga a Víctor Sotacuro y a su sobrina Florencia Ibañez

Qué se celebra el 30 de septiembre en el Perú: una fecha marcada por rupturas políticas y afirmación de identidades

Gustavo Bolívar señaló que no renunciará a su visa en solidaridad con el presidente Petro: “Hasta allá no me llega el fanatismo”

Habitante de calle de Medellín había confesado un asesinato solo por obtener comida y dormida: autoridades investigan los hechos

Con golpes y gritos a funcionarios, usuaria de la Nueva EPS reclama por demora en autorizaciones

INFOBAE AMÉRICA
El abogado de Bartomeu reconoce

El abogado de Bartomeu reconoce "aciertos y errores" en su gestión pero niega el beneficio personal

Condenado a pena de muerte el expresidente congoleño Joseph Kabila por traición por sus vínculos con el M23

Detenidos en Israel dos ciudadanos israelíes sospechosos de espiar para Irán

González-Bueno no ve "lógica" en la decisión de David Martínez de acudir a la OPA, pero dice respetarla

Jared Leto, sobre 'Tron:Ares': "Las secuelas son como llevar a tu hijo a ver la banda de rock que viste en 1982"

ENTRETENIMIENTO

Cómo es el “Project Rock

Cómo es el “Project Rock N’ Roll Stars”, la movida solidaria que está impulsando Oasis en los fans más jóvenes

Daniel Day-Lewis habló sobre su regreso al cine: “Nunca sentí que me hubiera retirado. Simplemente, quería dedicarme a otra cosa”

Madonna reveló nuevos detalles de la enfermedad que la obligó a posponer su gira mundial y puso en riesgo su vida

La discusión que habría detonado la separación de Nicole Kidman y Keith Urban: “Ella estaba desconcertada”

Axl Rose luchará para salvar a la humanidad en la novela gráfica “Appetite for Destruction”