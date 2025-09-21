Donald Trump instó a Afganistán a que devuelva la base aérea de Bagram a Estados Unidos

Trump instó a Afganistán a que devuelva la base aérea de Bagram a EEUU (EP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el sábado al gobierno de facto de Afganistán, controlado por los talibanes, que si Estados Unidos no recupera el control de la base aérea de Bagram, “pasarán cosas malas”.

“Si Afganistán no devuelve la base aérea de Bagram a quienes la construyeron, los Estados Unidos de América, ¡¡¡COSAS MALAS VAN A PASAR!!!”, escribió Trump en su red social Truth Social, aumentando el tono de sus mensajes previos sobre el tema.

La advertencia se produce pocos días después de que Trump planteara la idea de que Estados Unidos recupere la base durante una visita oficial al Reino Unido. En conferencia de prensa con el primer ministro británico, Keir Starmer, el mandatario dijo: “Estamos intentando recuperarla, por cierto, eso podría ser una pequeña noticia de última hora. Estamos intentando recuperarla porque necesitan cosas de nosotros”.

La pista de aterrizaje en la base aérea Bagram (REUTERS/Mohammad Ismail)

Sin embargo, un funcionario del gobierno talibán afgano afirmó el domingo que “no es posible” ningún acuerdo sobre Bagram después de las amenazas de Trump.

“Recientemente algunas personas dicen haber iniciado negociaciones con Afganistán para recuperar la base aérea de Bagram”, dijo Fasihudin Fitrat, jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, en comentarios transmitidos por los medios locales. “Un acuerdo, aunque sea sobre una pulgada del suelo de Afganistán, no es posible. No lo necesitamos”, subrayó.

La base aérea de Bagram fue un punto clave en la campaña militar estadounidense contra los talibanes, cuyo gobierno fue derrocado tras los ataques del 11 de septiembre de 2001. Tras la retirada soviética y una guerra civil, Bagram fue tomada por fuerzas de Estados Unidos en 2001. La base funcionó como centro logístico y de operaciones para las fuerzas de la coalición y llegó a albergar a más de 40.000 personas entre personal militar y contratistas.

Aunque Trump atribuye la construcción de la base a Estados Unidos, esta fue construida en la década de 1950 por la Unión Soviética y luego utilizada durante su invasión de Afganistán en la década de 1980.

Las tropas estadounidenses y de la OTAN se retiraron de Bagram en julio de 2021, como parte de un acuerdo de paz negociado por Trump, mientras los talibanes retomaban el control de amplias zonas de Afganistán antes de asumir el control total del país.

Trump ha criticado la pérdida de la base desde que volvió al poder en enero y también cuestionó la retirada bajo la administración del presidente demócrata Joe Biden. Además, expresó su preocupación por la creciente influencia de China en Afganistán.

Un soldado afgano de guardia en una torre de seguridad de la base aérea, después de que las tropas estadounidenses la desalojaran (REUTERS/Mohammad Ismail)

Más tarde el sábado, periodistas le preguntaron si consideraba enviar tropas estadounidenses para recuperar Bagram. Trump respondió: “No hablaremos de eso, pero ahora estamos hablando con Afganistán, y la queremos de vuelta y la queremos pronto, de inmediato. Y si no lo hacen, ustedes van a descubrir lo que haré”.

(Con información de EFE y AFP)