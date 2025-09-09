Mundo

Las primeras imágenes del precario campamento donde Tom Phillips mantuvo escondidos a sus tres hijos durante 4 años

Las autoridades neozelandesas difundieron imágenes del precario refugio en Waikato tras localizar a los menores

Por Faustino Cuomo

Guardar
Tom Phillips, el prófugo que
Tom Phillips, el prófugo que murió abatido por la Policía de Nueva Zelanda

Las primeras imágenes difundidas por la policía neozelandesa revelaron el estado del precario campamento donde Tom Phillips ocultó a sus tres hijos durante casi cuatro años. El refugio, improvisado en una zona boscosa de Waikato, refleja la dureza y la precariedad en la que Jayda (12 años), Maverick (10) y Ember (9) debieron sobrevivir junto a su padre durante su desaparición.

La localización de los menores marcó el final de una larga búsqueda nacional y una situación de angustia que se extendió desde diciembre de 2021.

En las fotografías se aprecia un entorno rudimentario: cuatriciclos cubiertos con mantas, latas de refresco vacías, contenedores plásticos dispersos entre la vegetación nativa y escasos signos de comodidad.

Los detalles del campamento

El refugio improvisado en Waikato
El refugio improvisado en Waikato revela las duras condiciones de supervivencia de los menores desaparecidos (foto: New Zealand Police)

El campamento se encontraba a unos dos kilómetros del sitio donde Phillips murió en un tiroteo con la policía. El operativo policial comenzó tras un robo a una tienda agrícola en Piopio, donde él y Jayda fueron captados por cámaras de seguridad sustrayendo suministros. Un testigo alertó a la policía alrededor de las 2:30 de la madrugada, describiendo a los sospechosos vestidos con ropa de campo y linternas en la cabeza.

Las imágenes muestran la precariedad
Las imágenes muestran la precariedad en la que vivieron los hijos de Tom Phillips durante cuatro años (foto: New Zealand Police)

La persecución terminó cerca de Te Anga Road, a unos 33 kilómetros del lugar del robo, cuando los agentes lograron detener el cuatriciclo con dispositivos de bloqueo. En ese momento, Phillips disparó a un oficial con un rifle de alto calibre, hiriéndolo gravemente en la cabeza y el hombro. La policía respondió al ataque y abatió al fugitivo, mientras Jayda fue puesta bajo custodia.

El Daily Mail detalló que la información proporcionada por la joven resultó crucial para localizar a sus hermanos menores, quienes permanecían ocultos en el campamento. Las condiciones del asentamiento eran sumamente austeras, mostrando la capacidad de los niños para soportar la vida silvestre durante años, expuestos a temperaturas bajas y recursos limitados.

Cuatro años prófugo

Jayda, la hija mayor, fue
Jayda, la hija mayor, fue clave para localizar a sus hermanos tras el tiroteo con la policía (Captura de video)

La existencia de este campamento es producto de la prolongada huida de Tom Phillips y sus hijos, iniciada en diciembre de 2021 tras una disputa de custodia con la madre. No era la primera vez que el hombre desaparecía con los niños, aunque nunca durante un periodo tan extenso ni en condiciones tan extremas.

En este tiempo, el grupo eludió activamente a las autoridades y soportó inviernos crudos y aislamiento total. Hubo reportes de robos y asaltos cometidos por Phillips para obtener suministros, según documentó The Telegraph.

Horas después del enfrentamiento, la policía localizó a los dos menores en este campamento. Jayda, la mayor, fue encontrada junto a su padre durante la persecución inicial. Las señales de desgaste evidenciaban las dificultades extremas que enfrentaron los menores y el aislamiento en el que vivieron.

Jayda (12 años), Maverick (10)
Jayda (12 años), Maverick (10) y Ember (nueve) están en buen estado general tras su rescate (foto: New Zealand Police)

La investigación sobre el campamento reveló también la presencia de varias armas de fuego, incautadas por las autoridades, y múltiples objetos destinados a la supervivencia básica. Además, los agentes mantienen bajo resguardo la escena para realizar peritajes que permitan esclarecer cómo Phillips logró abastecerse y ocultarse tanto tiempo.

El ministro de Policía, Mark Mitchell, añadió que los menores “han visto y experimentado cosas a las que ningún niño de nuestro país debería estar expuesto”.

Estado actual de los menores

Embers, Maverick y Jayda, de
Embers, Maverick y Jayda, de 9, 10 y 12 años respectivamente, vivían en la localidad de Ōtorohanga, en Waikato

Tras el rescate, las autoridades confirmaron que los tres niños se encuentran en buen estado general, aunque expuestos a experiencias extremas que requirieron atención especializada. Warwick Morehu, comisionado regional de Oranga Tamariki, aseguró que “están tranquilos, cómodos y juntos”, y destacó la importancia de brindarles todo el apoyo necesario para su recuperación.

Actualmente, el principal objetivo de las autoridades y la comunidad es garantizar que los menores se integren de forma segura y afectuosa tras años de ausencia. La madre de los niños expresó su alivio por el reencuentro, aunque lamentó el desenlace trágico de la historia familiar y continúa a la espera de acoger a sus hijos.

Temas Relacionados

Tom PhillipsDesaparición de niños en Nueva ZelandaWaikatoRescate policialMarokopaOranga TamarikiTiroteo policialNewsroom BUE

Últimas Noticias

Explosiones en Doha: Israel anunció un ataque selectivo contra la cúpula de la organización terrorista Hamas

Las Fuerzas de Defensa dijeron que la operación en Qatar tuvo como objetivo a “responsables de la masacre del 7 de octubre y de la guerra contra el Estado de Israel”

Explosiones en Doha: Israel anunció

Putin bombardeó un centro de pago para jubilados mientras esperaban para cobrar y mató a 21 personas: “Terrorismo puro”

El ataque golpeó el pueblo de Yarova, en Donetsk, cuando los habitantes recibían su jubilación del servicio postal. El gobernador regional confirmó igual número de heridos en lo que calificó como crimen de guerra

Putin bombardeó un centro de

Impresionante aterrizaje de emergencia en un paraíso del Caribe: había 164 personas a bordo

El vuelo, que había partido de Toronto, viajaba con destino a Sint Maarten. No hubo heridos

Impresionante aterrizaje de emergencia en

Así se inició el incendio en la flotilla humanitaria de Greta Thunberg que va rumbo a Gaza

Los videos registrados en el lugar permiten ver lo que la Global Sumud definió como “un ataque desde arriba”. El gobierno tunecino negó que se trate de un drone, pero no dio ninguna explicación concreta

Así se inició el incendio

Katmandú en llamas: manifestantes incendiaron el Parlamento y casas de políticos en Nepal tras la renuncia del primer ministro

Cientos de personas irrumpieron en el recinto legislativo. También quemaron la residencia del premier KP Sharma Oli y casas de otros líderes políticos en una escalada de violencia tras la represión que dejó 19 muertos. Todo se inició porque el gobierno prohibió las redes sociales

Katmandú en llamas: manifestantes incendiaron
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cierran la avenida Brasil: ¿Qué

Cierran la avenida Brasil: ¿Qué tramo y hasta cuándo se implementará el plan de desvíos?

Bacteria hospitalaría afectó a 12 menores del Hospital del Niño: lo que se sabe del caso

Así fue el rescate de cuatro personas que se encontraban naufragando en el Golfo de Urabá

Dólar hoy: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 9 de septiembre

Diego Spagnuolo evitó pedir la nulidad de la causa de las coimas en Andis y no descarta convertirse en arrepentido

INFOBAE AMÉRICA
Más de 120.000 evacuados tras

Más de 120.000 evacuados tras las inundaciones en el centro de Pakistán

Un estudio confirma que diferentes personas muestran respuestas cerebrales similares ante los mismos colores

Una filtración reveló los negocios privados de Boris Johnson tras su mandato

Murió Stefano Benni, una marca registrada de ironía y crítica social en la literatura italiana contemporánea

El Congreso vota mañana la reducción de la jornada con una mayoría absoluta de PP, Vox y Junts en contra

ENTRETENIMIENTO

Charlie Sheen se hizo una

Charlie Sheen se hizo una liposucción tras recibir un comentario sobre su peso de una escort

Bad Bunny sufrió una lesión en vivo durante su último concierto en Puerto Rico

La casa de “El conjuro” será subastada en Halloween: cómo participar en la venta

Olivia Cooke reflexionó sobre su ascenso en Hollywood, los retos de interpretar personajes complejos y su búsqueda de equilibrio

Pierce Brosnan abre la puerta a un regreso como 007 : “¿Un Bond de setenta y tantos? Saben dónde encontrarme”