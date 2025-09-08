Mundo

Huyó con sus tres hijos y vivió oculto casi cuatro años: Tom Phillips, el prófugo abatido por la Policía de Nueva Zelanda

Considerado un hábil cazador y conocedor del bosque, el hombre logró evitar la captura durante años. Su muerte reabre interrogantes y mantiene vigente el operativo por el paradero de sus hijos

Tom Phillips, un hombre neozelandés que permanecía prófugo con sus tres hijos desde 2021, murió este lunes tras un enfrentamiento armado con la policía en la región de Waikato, al noroeste de Auckland.

El episodio puso fin a una prolongada búsqueda nacional y abrió nuevas preguntas sobre el paradero de los menores que acompañaban al padre durante su huida por los bosques de la Isla Norte.

Según el reporte oficial, los hechos se desencadenaron cuando la policía acudió a un llamado de robo armado en una localidad del oeste de Waikato. Al llegar, Phillips fue alcanzado por disparos de la policía en el curso del enfrentamiento. Una de sus hijas estaba presente pero resultó ilesa, mientras que un agente policial recibió un disparo en la cabeza a corta distancia y fue trasladado de urgencia por vía aérea al hospital, donde fue intervenido quirúrgicamente, según informó la subcomisionada interina de la policía, Jill Rogers.

“Es un incidente profundamente traumático para los involucrados, confrontativo y desafiante en un pequeño pueblo rural y aislado”, señaló Rogers, quien además destacó el nivel de peligro al que se enfrentaron los equipos policiales durante la intervención. Confirmó que el sospechoso portaba armas de fuego al momento del tiroteo.

Tras el operativo, las autoridades activaron un dispositivo de búsqueda para localizar a los otros dos hijos de Phillips, aún desaparecidos, en una zona donde las bajas temperaturas dificultan las tareas. Mientras tanto, la niña que estuvo presente en el tiroteo recibe apoyo psicológico y protección integral, de acuerdo con los voceros policiales.

La madre de los niños, Catherine, expresó públicamente su alivio tras conocer que la hija que presenció el incidente fue rescatada en buenas condiciones.

Ante todo, nos sentimos profundamente aliviados de que para nuestros niños esta dura experiencia haya llegado a su fin. Los hemos extrañado muchísimo cada día durante casi cuatro años, y estamos deseando darles la bienvenida a casa con amor y cariño”, afirmó la madre en declaraciones a la Radio New Zealand.

El caso de Tom Phillips ocupó la atención de la opinión pública neozelandesa durante casi cuatro años. Phillips se había internado en los bosques con los menores en diciembre de 2021, tras una disputa familiar. Embers, Maverick y Jayda, de 9, 10 y 12 años respectivamente, vivían hasta ese momento en la localidad de Ōtorohanga, en Waikato.

Testimonios de allegados recogidos por medios como Stuff lo describen como una persona “inteligente”, “amable” y hábil conocedor del entorno natural. Su habilidad para sobrevivir en zonas aisladas complicó la labor de búsqueda por parte de las autoridades.

Las pesquisas indicaron que Phillips, devenido en cuidador principal de sus hijos tras separarse de la madre, habría encontrado refugio junto a los niños en una granja ubicada en la región costera de Marokopa, propiedad de los abuelos paternos. Esta área boscosa y poco poblada fue escenario de varios supuestos avistamientos y registros de cámaras de seguridad, incluso durante un robo a un supermercado ocurrido meses antes del desenlace.

En septiembre de 2023, los investigadores lo vincularon a un robo bancario y el primer reporte confirmado de la presencia de los tres menores junto a su padre se registró en octubre de 2024 en tierras de cultivo de Marokopa. Las reiteradas fugas y la habilidad de Phillips para permanecer oculto mantuvieron el caso activo y generaron llamados de la familia para que el hombre se entregara pacíficamente.

El enfrentamiento reciente se produjo mientras intentaba cometer un nuevo delito en una zona donde los recursos policiales son limitados y las condiciones climáticas adversas. A pesar del peligro, una de las menores no resultó herida en el tiroteo y está bajo resguardo de las autoridades.

El operativo de búsqueda continúa centrado en la prioridad de localizar en buen estado a los dos hijos restantes, Ember y Maverick, ahora de 9 y 10 años. Las condiciones ambientales de la zona rural añaden urgencia a la labor policial y de los servicios de emergencia.

