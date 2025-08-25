Creyeron que estaba desaparecida y la encontraron con una tribu que rechaza la vida moderna

El grupo Reino de Kubala rechaza la vida moderna y reclama tierras en las Highlands escocesas como herencia ancestral (Composición fotográfica)

La historia de Kaura Taylor, asombró a propios y extraños por las curiosidades sobre su hallazgo. La mujer había sido reportada como desaparecida por su familia en Texas y terminó siendo localizada en los bosques de Jedburgh, Escocia, viviendo con un grupo autodenominado Reino de Kubala. Este pequeño colectivo reclama haber establecido un asentamiento forestal con el objetivo de recuperar tierras que, aseguran, les fueron arrebatadas a sus antepasados en las Highlands hace 400 años.

La formación del grupo incluye a su líder, el rey Atehene, de 36 años, quien anteriormente fue cantante de ópera bajo el nombre de Kofi Offeh; su esposa, la reina Nandi; y su sirvienta, Asnat. La cadena de medios británica SWNS confirmó que Asnat, conocida como Lady Safi, es en realidad la propia Kaura Taylor.

La nueva vida de Kaura en el campamento

Mediante un video grabado desde el campamento, Kaura Taylor se dirigió a las autoridades: “Para las autoridades del Reino Unido, obviamente no estoy desaparecida. Déjenme en paz. Soy una adulta, no una niña indefensa.” El grupo expresó que no reconocen las leyes locales y han denunciado sufrir persecución por parte de quienes no comprenden su estilo de vida. A pesar de haber recibido notificaciones de desalojo y haber sido víctimas de un incendio en el que sus tiendas fueron destruidas, afirman someterse únicamente a las leyes de su dios Yahowah.

La mujer desapareció en Texas y fue hallada en una tribu radicada en Escocia (foto: Captura de Google Maps)

El rey Atehene incluso se declaró descendiente del Mesías, y aseguró: “Vivimos una vida muy simple de retorno a la inocencia. Nos conectamos con la naturaleza, con los árboles que nos rodean. Nos levantamos cada mañana agradeciendo y nos bañamos en agua de manantial. Dependemos a diario del creador para alimento, refugio y ropa. Vivimos en una tienda sin paredes, pero no tememos a nadie, porque tenemos la protección del creador, Yahowah.”

El grupo enfatizó que “muchos juzgan sin comprender” y critican a las autoridades de Gran Bretaña por no tolerar su cultura ni su religión.

Origen y reivindicaciones históricas

El grupo sostiene que son una tribu perdida de hebreos, con el rey descendiente del linaje de David, el Mesías, y que sus antepasados fueron expulsados por Isabel I, quien deportó a los jacobitas negros nativos. Sostienen que su labor es cumplir una profecía, estableciendo su reino y reuniendo a otras “tribus perdidas”.

“Seguimos las leyes del creador, todo pertenece a quienes lo hicieron. No creemos que ninguna autoridad posea la tierra. La tierra es del padre. No tenemos conocimiento de ninguna orden de desalojo. Solo sabemos que estamos aquí para quedarnos y establecer nuestra autoridad y poder, tal como hicieron nuestros ancestros”, explicó el rey Atehene, quien describió su causa como “un viaje de peregrinaje”.

El grupo sostiene que son una tribu perdida de hebreos, con el rey descendiente del linaje de David, el Mesías (foto: X/@realleyla_)

Reacciones y desafíos legales

La presencia del grupo ha sorprendido a los habitantes locales, aunque la tribu insiste en que llevan una existencia sencilla: “Sin radares, ni comunicación por radio”, viviendo en tiendas, bañándose en un arroyo y alejados de la vida moderna.

La reina Nandi, de 43 años y madre de siete hijos (antes llamada Jean Gasho), compartió en redes sociales: “Somos las Tribus Perdidas de los hebreos y hemos regresado a reclamar Escocia como nuestra patria, una tierra robada por Isabel la Primera 400 años atrás, cuando deportó a todos los negros de Escocia e Inglaterra, que no eran africanos, sino nativos de la tierra”.

Según esta visión religiosa, Jerusalén estaría en Escocia y el rey Atehene sería descendiente directo de David. Afirman que el mundo está ante un Segundo Éxodo y que solo quienes vivan fuera del sistema, en Tabernáculos, serán salvos en el “Milennio del Reino de Kubala”.

Desde el Scottish Borders Council indicaron que han colaborado con Police Scotland para atender la situación y ofrecer información sobre opciones de vivienda y otros servicios de apoyo.