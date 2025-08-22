Mundo

Entrenamiento militar a niños desde 8 años en Rusia: “¡Lanzamos granadas!”

Más de 80 menores de edad participaron en una jornada de dura exigencia bélica a las orillas del río Don, corriendo y arrastrándose sobre la arena y las aguas del río. Los cadetes fueron dirigidos por un escuadrón de cosacos de la región de Rostov

Guardar
Entrenamiento militar a niños desde 8 años en Rusia

Más de 80 menores de edad tuvieron esta semana una jornada de duro entrenamiento bélico a las orillas de un río en el sur de Rusia.

Mientras los instructores militares gritaban palabras de aliento, los 83 niños, de entre 8 y 17 años, participaron en una “marcha de ruta” por la orilla del río Don, corriendo y arrastrándose alternativamente sobre sus vientres por la arena y por aguas poco profundas.

Muchos llevaban uniformes de camuflaje. Algunos portaban armas reales, mientras que otros sostenían réplicas de juguete.

Más de 80 menores de
Más de 80 menores de edad tuvieron esta semana una jornada de duro entrenamiento bélico a las orillas de un río en el sur de Rusia (REUTERS/Sergey Pivovarov)

El ejercicio, supervisado por soldados que participaron en la guerra de Ucrania, fue parte de una tendencia más amplia en Rusia de educar incluso a niños pequeños en habilidades para prepararlos para un eventual servicio militar.

Uno de los participantes más jóvenes, Ivan Glushchenko, de 8 años, respondió inmediatamente cuando se le preguntó cuál había sido la parte más memorable: “Cómo lanzábamos granadas y disparábamos balas de juguete”, comentó.

Estudiantes de la Escuela de
Estudiantes de la Escuela de Cadetes Cosacos del Emperador Alejandro III del Don y miembros de la comunidad cosaca reciben entrenamiento militar en la región de Rostov, Rusia (REUTERS/Sergey Pivovarov)

Los niños formaban parte de un grupo de cadetes dirigido por cosacos en la región de Rostov, cerca de la frontera con Ucrania.

“¿Por qué estoy aquí? Porque quiero unir mi futuro al servicio militar. Quiero servir a mi país y ser leal a mi causa hasta el final”, dijo Anton, uno de los chicos mayores.

Otro, David, indicó que la “marcha de ruta” le había permitido poner a prueba sus propios límites. “Me permitió descubrir lo fuerte que es mi fuerza de voluntad”, destacó.

Niños en pleno entrenamiento (REUTERS/Sergey
Niños en pleno entrenamiento (REUTERS/Sergey Pivovarov)
Mientras los instructores militares gritaban
Mientras los instructores militares gritaban palabras de aliento, los 83 niños, de entre 8 y 17 años, participaron en una “marcha de ruta” (REUTERS/Sergey Pivovarov)

Como dice la organización independiente de derechos de los niños “Ne Norma”, someter a los jóvenes a un entrenamiento de estilo militar y enseñarles en la escuela cómo manejar armas y construir drones militares es una forma de adoctrinamiento y propaganda.

Las autoridades rusas afirman que este tipo de educación sirve para “inculcar un patriotismo sano” y “desarrollar la resiliencia nacional”.

Entre los instructores en Rostov se encontraba Alexander Shopin, un soldado ruso que resultó herido en Ucrania y está a la espera de ser operado. Una de sus hijas fue una de las participantes.

Jóvenes portan armas (REUTERS/Sergey Pivovarov)
Jóvenes portan armas (REUTERS/Sergey Pivovarov)

“No es la primera vez que participo en esta marcha. Me gusta transmitir mi experiencia a los niños. Se puede ver cómo se forja una familia a partir de ellos”, expresó Shopin.

Dijo que su hija lo había disfrutado, aunque le resultó difícil. “Correr en equipo y no decepcionar a sus compañeros; eso es lo que le gusta”, remarcó.

Los niños en pleno entrenamiento
Los niños en pleno entrenamiento bajo la supervisión de ex soldados (REUTERS/Sergey Pivovarov)
Los niños mostraban signos de
Los niños mostraban signos de cansancio (REUTERS/Sergey Pivovarov)
Una de las imágenes del
Una de las imágenes del duro entrenamiento (REUTERS/Sergey Pivovarov)

Después del entrenamiento, algunos de los niños estaban agotados. “¡Casi muero!”, exclamó una adolescente. “¡Hicimos la carrera tres veces!”, dijo su amiga, abrazándola.

El instructor Vladimir Yanenko detalló que los niños obtuvieron “comprensión y conocimiento” de la experiencia. “La formación patriótica es muy importante.No quieren andar por callejones. Aquí se divierten mucho más”, completó.

Temas Relacionados

guerra Rusia Ucraniaentrenamiento militarmenoresRusiaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Quién es y cómo piensa Brian O’Kelley, el emprendedor que vendió su compañía por 1.600 millones de dólares y donó más del 90%

El fundador de AppNexus sorprendió al mundo empresarial con una decisión radical. Su visión sobre el dinero y la educación familiar desafía los modelos tradicionales

Quién es y cómo piensa

El excéntrico funeral de un empresario en Londres: caravana en Rolls-Royce y un ataúd de oro macizo

Frank Thompson, referente de la comunidad gitana local, murió a los 69 años. Las ceremonias de despedida se prolongaron durante casi un mes

El excéntrico funeral de un

Volodimir Zelensky: “Trump es la única persona capaz de detener a Putin”

El mandatario ucraniano reiteró que su acuerdo para pasar a la vía diplomática es con Washington, no con Moscú, y que le parecería más deseable por ello un encuentro trilateral

Volodimir Zelensky: “Trump es la

El CEO de Nvidia habló sobre la nueva generación de chips de inteligencia artificial y cuáles le venderá a China

Jensen Huang visita la fábrica de semiconductores más importante del mundo en Taiwán, TSMC, mientras negocia con Washington y Beijing sobre el insumo clave para los avances en IA

El CEO de Nvidia habló

Las 10 ciudades más seguras de Europa

Riviera Travel publicó un ranking ofreciendo a los viajeros información clave para elegir lugares tranquilos y confiables como destino de sus viajes

Las 10 ciudades más seguras
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
44 mil citas de pasaporte

44 mil citas de pasaporte disponibles para agosto en Migraciones: LINK para obtenerlas

El índice de referencia del mercado mexicano abre operaciones este 22 de agosto con alza

Aerolíneas Argentinas alerta que más de 8.000 pasajeros serán afectados hoy por el paro de controladores aéreos

Fechas y sedes de “México Imparable”: las carreras que celebran la diversidad cultural

Sheinbaum reporta que remesas bajaron 5% en 2025 por situación de migrantes en EEUU: “Impacto no ha sido tan drástico”

INFOBAE AMÉRICA
El jefe de DDHH de

El jefe de DDHH de la ONU señala a Israel como responsable de la hambruna y apunta a crimen de guerra

Rusia accede a mostrarse "flexible" ante varias propuestas de Trump sobre Ucrania

Rutte valora unidad de EEUU y Europa para garantías de seguridad y apunta que reforzarán al Ejército ucraniano

San Javier acogerá el próximo martes el partido de fútbol sala entre ElPozo Murcia Costa Cálida FS y Corinthians

Un diente de vaca hallado en Stonehenge ayuda a descifrar los misterios de su construcción

ENTRETENIMIENTO

La reacción de Tom Hiddleston

La reacción de Tom Hiddleston a la mención de su exnovia Taylor Swift en una entrevista en vivo

El regreso del emblematico Wesley Snipes sorprende a los fanáticos de Blade: así cambió la vida de los protagonistas de la saga

La cruda reflexión de Tom Hardy sobre la exigencia de las películas de acción: “Mi cuerpo se está cayendo a pedazos y no va a mejorar”

Los 10 K-dramas y programas que están triunfando en Corea y no te puedes perder este fin de semana

El intensa vida de Chris Pratt: de vendedor puerta a puerta a estrella de Hollywood y yerno de Arnold Schwarzenegger