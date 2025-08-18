Robaron un diamante rosa valorado en 25 millones de dólares y la policía lo encontró en un refrigerador

Video de cómo la policía de Dubai recuperó un diamante rosa robado

La policía de Dubái informó el lunes que detuvo a tres ladrones horas después de que robaran un valioso diamante rosa estimado en 25 millones de dólares.

“El mando general de la policía de Dubái frustró el robo de un diamante rosa muy raro, valorado en 25 millones de dólares”, señaló la policía en un comunicado difundido por la agencia oficial de noticias de Emiratos Árabes Unidos, WAM.

Según la policía, un comerciante de diamantes que había traído la joya desde Europa fue atraído a una mansión por una banda criminal bajo el pretexto de una supuesta cita con un cliente adinerado interesado en la pieza.

Para ello, los sospechosos se hicieron pasar por personas adineradas alquilando coches de lujo y organizando reuniones en hoteles de lujo, hasta que finalmente convencieron al comerciante de que sacara el diamante de su tienda segura, lo que les permitió robarlo, según el cuerpo armado.

Imagen del diamante rosa robado.

En un plazo de ocho horas fueron arrestadas tres personas, procedentes de un país asiático no especificado, “gracias a los esfuerzos de equipos especializados y de terreno, y mediante el uso de las últimas tecnologías de inteligencia artificial”, indicó la policía.

“Utilizando tecnología avanzada, los equipos de la Policía de Dubái rastrearon su ubicación y los arrestaron, asegurándose de que el diamante se recuperara de forma segura antes de que pudiera ser sacado del país de contrabando en un pequeño refrigerador con destino a Asia”, indicó la Policía, que ha llamado a esta operación ‘Diamante Rosa’.

En cuanto el comerciante denunció la acción, se formó un grupo de trabajo especializado para identificar y localizar a los tres sospechosos, quienes inicialmente vivían juntos, pero se separaron tras el robo y se mudaron a diferentes lugares, se apunta en la nota.

Un video difundido por la oficina de medios de Dubái mostraba a los tres hombres con los rostros difuminados tras su arresto. Dubái es un importante centro de comercio de diamantes. Con un control y vigilancia estrictos, Emiratos Árabes Unidos se enorgullece de su seguridad y estabilidad.

El diamante rosa está clasificado como ‘Fancy Intense’ y pesa 21,25 quilates, certificado por un prestigioso instituto gemológico y con una pureza única, con tan solo un 0,01 % de posibilidades de encontrar otro igual.

(con información de AFP y EFE)