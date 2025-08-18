Mundo

Robaron un diamante rosa valorado en 25 millones de dólares y la policía lo encontró en un refrigerador

Tres sospechosos fueron capturados en menos de ocho horas luego de sustraer una joya única, gracias a tecnología de inteligencia artificial y un operativo coordinado por las autoridades locales

Guardar
Video de cómo la policía de Dubai recuperó un diamante rosa robado

La policía de Dubái informó el lunes que detuvo a tres ladrones horas después de que robaran un valioso diamante rosa estimado en 25 millones de dólares.

“El mando general de la policía de Dubái frustró el robo de un diamante rosa muy raro, valorado en 25 millones de dólares”, señaló la policía en un comunicado difundido por la agencia oficial de noticias de Emiratos Árabes Unidos, WAM.

Según la policía, un comerciante de diamantes que había traído la joya desde Europa fue atraído a una mansión por una banda criminal bajo el pretexto de una supuesta cita con un cliente adinerado interesado en la pieza.

Para ello, los sospechosos se hicieron pasar por personas adineradas alquilando coches de lujo y organizando reuniones en hoteles de lujo, hasta que finalmente convencieron al comerciante de que sacara el diamante de su tienda segura, lo que les permitió robarlo, según el cuerpo armado.

Imagen del diamante rosa robado.
Imagen del diamante rosa robado.

En un plazo de ocho horas fueron arrestadas tres personas, procedentes de un país asiático no especificado, “gracias a los esfuerzos de equipos especializados y de terreno, y mediante el uso de las últimas tecnologías de inteligencia artificial”, indicó la policía.

“Utilizando tecnología avanzada, los equipos de la Policía de Dubái rastrearon su ubicación y los arrestaron, asegurándose de que el diamante se recuperara de forma segura antes de que pudiera ser sacado del país de contrabando en un pequeño refrigerador con destino a Asia”, indicó la Policía, que ha llamado a esta operación ‘Diamante Rosa’.

En cuanto el comerciante denunció la acción, se formó un grupo de trabajo especializado para identificar y localizar a los tres sospechosos, quienes inicialmente vivían juntos, pero se separaron tras el robo y se mudaron a diferentes lugares, se apunta en la nota.

Un video difundido por la oficina de medios de Dubái mostraba a los tres hombres con los rostros difuminados tras su arresto. Dubái es un importante centro de comercio de diamantes. Con un control y vigilancia estrictos, Emiratos Árabes Unidos se enorgullece de su seguridad y estabilidad.

La Policía, ha llamado a
La Policía, ha llamado a esta operación ‘Diamante Rosa’.

El diamante rosa está clasificado como ‘Fancy Intense’ y pesa 21,25 quilates, certificado por un prestigioso instituto gemológico y con una pureza única, con tan solo un 0,01 % de posibilidades de encontrar otro igual.

(con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

diamante rosaroboDubai

Últimas Noticias

Starmer aboga por una paz duradera en Ucrania ante la reunión clave en Washington: “Tenemos que hacerlo bien”

El primer ministro británico resaltó la importancia de lograr un acuerdo estable mientras líderes europeos buscan soluciones junto a Zelensky y Trump en la capital estadounidense

Starmer aboga por una paz

Compró arañas por internet, una lo mordió y murió envenenado: agonizó una semana

Mark Anthony Kirby, británico de 38 años, había desarrollado una fascinación reciente por los arácnidos, que adquirió online sin ningún tipo de control

Compró arañas por internet, una

EN VIVO: Líderes europeos llegan a la Casa Blanca para debatir un acuerdo que detenga la guerra en Ucrania con Donald Trump

El presidente estadounidense se reunirá con ellos y con Volodimir Zelensky para discutir garantías de seguridad y el futuro de los territorios invadidos y ocupados por Rusia

EN VIVO: Líderes europeos llegan

Era ateo y lo sobrenatural le parecía absurdo, pero lo que vio cuidando moribundos cambió para siempre su visión de la fe y del más allá

Durante décadas en cuidados paliativos, Scott Janssen había descartado los fenómenos espirituales hasta que una serie de experiencias inexplicables transformaron completamente su perspectiva sobre la muerte

Era ateo y lo sobrenatural

En medio de la mayor iniciativa para conseguir una tregua, bombardeos rusos mataron a ocho personas en Ucrania

Bombardeos con drones y misiles sobre Kharkiv y Zaporizhzhia provocaron también casi 40 heridos. Este lunes se espera una reunión decisiva en Washington con Trump, Zelensky y los líderes europeos

En medio de la mayor
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ejército desmantela centro de armas

Ejército desmantela centro de armas y explosivos de la Segunda Marquetalia en Nariño

¿Quién ganó el pozo de más de 35 millones de La Tinka este domingo 17 de agosto? Revisa los resultados del sorteo

Resultados El Dorado Mañana: los números ganadores del sorteo de este lunes

Devuelve un libro a la biblioteca con un retraso de 82 años: “Esperemos que no haya que pagar una multa”

Westcol tuvo un accidente durante la pelea con Mario Bautista en el ‘Supernova Strickers’: “No podré volver a boxear”

INFOBAE AMÉRICA
Nuevo sistema predice daños por

Nuevo sistema predice daños por impactos en naves espaciales

(AMP) Novo Nordisk se dispara tras aprobar EEUU un uso adicional para 'Wegovy' y bajar el precio de 'Ozempic'

Novo Nordisk se dispara tras aprobar EEUU un uso adicional para 'Wegovy' y bajar el precio de 'Ozempic'

Los líderes de la UE se reúnen mañana para tratar la cita de Washington con Trump y Zelenski

La Justicia de Bosnia ratifica la destitución del líder serbobosnio Milorad Dodik

ENTRETENIMIENTO

Dianna Agron abordó la maldición

Dianna Agron abordó la maldición de ‘Glee’ al recordar a Cory Monteith: “No tenía una sola gota de egoísmo”

Murió Kseniya Alexandrova, ex concursante de Miss Universo, tras accidente de tráfico con un alce en Rusia

Gal Gadot atribuyó el fracaso en taquilla de ‘Blancanieves’ al conflicto entre Israel y Palestina

Ian McKellen confirmó su regreso y el de otro personaje clave en ‘El Señor de los Anillos: La caza de Gollum’

Josh Brolin y el sentido de trascendencia familiar: “Si mi legado es mi trabajo, me equivoco”