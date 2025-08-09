Ante el avance ruso, Ucrania ordenó una evacuación obligatoria en 19 localidades de la región Donetsk

Un soldado ucraniano dispara un obús D-30 contra las tropas rusas en una línea del frente en la región de Donetsk, Ucrania, el 5 de agosto de 2025 (REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Las autoridades de Ucrania anunciaron este viernes la evacuación obligatoria de familias con niños de 19 localidades adicionales en la región oriental de Donetsk, donde las fuerzas de Rusia mantienen un ritmo constante de avance en el frente, según declaraciones del gobernador regional Vadym Filashkin. Las aldeas, situadas a no más de 30 kilómetros (19 millas) de la línea de combate, albergan a cientos de personas, incluidas aproximadamente 109 menores.

Filashkin utilizó la red social Telegram para remarcar la gravedad de la situación y urgir a la población a salir de la región. “Quedarse en la región de Donetsk es extremadamente peligroso. Evacuen mientras todavía sea posible”, afirmó.

Los avances de las tropas rusas en el este ucraniano persisten desde hace más de un año. En julio, estos progresos alcanzaron su cuarto mes consecutivo de intensificación, superados en los registros recientes solo por el movimiento registrado en noviembre del año pasado, según constató una evaluación de datos de la estadounidense Institute for the Study of War elaborada por AFP.

Ante el agravamiento en el terreno, Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, denunció la intensidad de los ataques y criticó la negativa de su homólogo ruso, Vladimir Putin, a acatar las solicitudes de alto el fuego, pese a la presión ejercida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En su discurso más reciente, Zelensky advirtió que “Putin sigue ignorando la petición generalizada de alto el fuego, al menos por ahora,” subrayando la persistencia de bombardeos y el peligro para civiles en regiones ocupadas como Jersón.

“Hay mucho apoyo en estas nuevas circunstancias, con un ultimátum dado a Rusia para acordar el alto el fuego”, indicó el mandatario ucraniano, haciendo referencia al plazo fijado por Trump para que el Kremlin aceptara suspender las hostilidades y evitara así nouvelles sanciones económicas.

Zelensky informó haber mantenido comunicaciones continuas con los principales aliados de Kiev, solicitando nuevas medidas “reales” contra Moscú. Paralelamente, confirmó la firma de un nuevo paquete de sanciones como represalia por las operaciones militares rusas.

Fuentes de la administración estadounidense y el Kremlin prevén un posible encuentro entre Trump y Putin para la próxima semana, en un intento de encontrar una vía diplomática que ponga fin a casi tres años y medio de conflicto.

Una vista desde un dron muestra las ruinas de edificios residenciales en la ciudad abandonada de Marinka (Maryinka), que fue destruida durante el conflicto entre Rusia y Ucrania en la región de Donetsk, el 7 de agosto de 2025 (REUTERS/Alexander Ermochenko)

Por otra parte, en el frente norte y este de Ucrania, la creciente amenaza de los drones kamikaze rusos motivó la implementación de sistemas de protección improvisados sobre rutas logísticas y de evacuación, empleando toneladas de redes de pesca donadas desde Dinamarca y Países Bajos. Según explicó el coronel Mijailo Tkachov, subcomandante de la 127 Brigada de Defensa Territorial, estas redes salvan vidas al formar túneles que resguardan de bombardeos y ataques no detectables por sensores convencionales.

Tkachov detalló que “si Ucrania hubiera tenido estos ‘túneles’ en Sumi y Donetsk podría haber evitado algunos de los avances recientes de Rusia allí”, resaltando la urgencia de reforzar estas medidas en la zona de Kharkiv, donde crece la presión militar rusa.

El aumento de los ataques y la evolución de la guerra convierten el refuerzo logístico y la protección contra drones en factores cruciales para la supervivencia de tropas y civiles en el este y noreste de Ucrania.

(Con información de AFP, EFE y EP)