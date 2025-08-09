Mundo

Ante el avance ruso, Ucrania ordenó una evacuación obligatoria en 19 localidades de la región Donetsk

El gobernador regional advirtió sobre el peligro inminente para cientos de civiles, incluidos más de 100 niños, mientras las tropas rusas intensifican sus ataques en el este. Zelensky repudió la negativa de Putin al alto el fuego y busca apoyo internacional para contener la ofensiva

Guardar
Un soldado ucraniano dispara un
Un soldado ucraniano dispara un obús D-30 contra las tropas rusas en una línea del frente en la región de Donetsk, Ucrania, el 5 de agosto de 2025 (REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Las autoridades de Ucrania anunciaron este viernes la evacuación obligatoria de familias con niños de 19 localidades adicionales en la región oriental de Donetsk, donde las fuerzas de Rusia mantienen un ritmo constante de avance en el frente, según declaraciones del gobernador regional Vadym Filashkin. Las aldeas, situadas a no más de 30 kilómetros (19 millas) de la línea de combate, albergan a cientos de personas, incluidas aproximadamente 109 menores.

Filashkin utilizó la red social Telegram para remarcar la gravedad de la situación y urgir a la población a salir de la región. “Quedarse en la región de Donetsk es extremadamente peligroso. Evacuen mientras todavía sea posible”, afirmó.

Los avances de las tropas rusas en el este ucraniano persisten desde hace más de un año. En julio, estos progresos alcanzaron su cuarto mes consecutivo de intensificación, superados en los registros recientes solo por el movimiento registrado en noviembre del año pasado, según constató una evaluación de datos de la estadounidense Institute for the Study of War elaborada por AFP.

Ante el agravamiento en el terreno, Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, denunció la intensidad de los ataques y criticó la negativa de su homólogo ruso, Vladimir Putin, a acatar las solicitudes de alto el fuego, pese a la presión ejercida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En su discurso más reciente, Zelensky advirtió que “Putin sigue ignorando la petición generalizada de alto el fuego, al menos por ahora,” subrayando la persistencia de bombardeos y el peligro para civiles en regiones ocupadas como Jersón.

“Hay mucho apoyo en estas nuevas circunstancias, con un ultimátum dado a Rusia para acordar el alto el fuego”, indicó el mandatario ucraniano, haciendo referencia al plazo fijado por Trump para que el Kremlin aceptara suspender las hostilidades y evitara así nouvelles sanciones económicas.

Zelensky informó haber mantenido comunicaciones continuas con los principales aliados de Kiev, solicitando nuevas medidas “reales” contra Moscú. Paralelamente, confirmó la firma de un nuevo paquete de sanciones como represalia por las operaciones militares rusas.

Fuentes de la administración estadounidense y el Kremlin prevén un posible encuentro entre Trump y Putin para la próxima semana, en un intento de encontrar una vía diplomática que ponga fin a casi tres años y medio de conflicto.

Una vista desde un dron
Una vista desde un dron muestra las ruinas de edificios residenciales en la ciudad abandonada de Marinka (Maryinka), que fue destruida durante el conflicto entre Rusia y Ucrania en la región de Donetsk, el 7 de agosto de 2025 (REUTERS/Alexander Ermochenko)

Por otra parte, en el frente norte y este de Ucrania, la creciente amenaza de los drones kamikaze rusos motivó la implementación de sistemas de protección improvisados sobre rutas logísticas y de evacuación, empleando toneladas de redes de pesca donadas desde Dinamarca y Países Bajos. Según explicó el coronel Mijailo Tkachov, subcomandante de la 127 Brigada de Defensa Territorial, estas redes salvan vidas al formar túneles que resguardan de bombardeos y ataques no detectables por sensores convencionales.

Tkachov detalló que “si Ucrania hubiera tenido estos ‘túneles’ en Sumi y Donetsk podría haber evitado algunos de los avances recientes de Rusia allí”, resaltando la urgencia de reforzar estas medidas en la zona de Kharkiv, donde crece la presión militar rusa.

El aumento de los ataques y la evolución de la guerra convierten el refuerzo logístico y la protección contra drones en factores cruciales para la supervivencia de tropas y civiles en el este y noreste de Ucrania.

(Con información de AFP, EFE y EP)

Temas Relacionados

UcraniaRusiaúltimas noticias américaVladimir PutinVolodimir ZelenskyDonetsk

Últimas Noticias

Reino Unido, Alemania, Italia, Australia y Nueva Zelanda rechazaron la expansión de la operación israelí en Gaza

“Esta operación agravará la catastrófica situación humanitaria, pondrá en peligro la vida de los rehenes y aumentará el riesgo de desplazamiento masivo de civiles. Los planes anunciados por el Gobierno de Israel podrían violar el Derecho Internacional Humanitario”, aseguraron en un comunicado

Reino Unido, Alemania, Italia, Australia

La Corte Penal Internacional exigió al régimen de Nicolás Maduro “esfuerzos genuinos” para esclarecer casos de violaciones de derechos humanos

Desde La Haya, el fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang instó al chavismo a demostrar progresos concretos en la investigación y sanción de abusos

La Corte Penal Internacional exigió

Pompeya y la historia desconocida de quienes regresaron después de la erupción

La búsqueda de tesoros y la reutilización de materiales marcaron la vida de quienes intentaron rehacer su destino entre las ruinas. El lado B de una ciudad que nunca recuperó su antiguo esplendor

Pompeya y la historia desconocida

El líder de la ONU advirtió sobre una “peligrosa escalada” con la decisión de Israel de tomar la ciudad de Gaza

António Guterres alertó que la medida podría agravar la catástrofe humanitaria en el enclave palestino y poner en mayor riesgo a civiles. El Consejo de Seguridad convocó una reunión de urgencia para evaluar la nueva ofensiva militar

El líder de la ONU

China recurre a la Inteligencia Artificial en la guerra de la información

Documentos examinados por investigadores muestran cómo una empresa china ha recopilado datos sobre miembros del Congreso y otros estadounidenses influyentes

China recurre a la Inteligencia
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Homicidios en Perú se triplicaron

Homicidios en Perú se triplicaron desde el 2000 al 2024: Hay más de 1.200 víctimas en lo que va de este año

Esposa, hija y amante se agarraron a golpes en un centro comercial de Barranquilla: el presunto infiel tuvo que intervenir

Detectaron cuáles son las sustancias que originaron el olor nauseabundo en la Ciudad de Córdoba

Robaron a Maluma en su propio concierto en México: así reaccionó el artista

Milei desafió al Congreso: “Si quieren volver atrás me van a tener que sacar con los pies para adelante”

INFOBAE AMÉRICA
Reino Unido, Alemania, Italia, Australia

Reino Unido, Alemania, Italia, Australia y Nueva Zelanda rechazaron la expansión de la operación israelí en Gaza

El Girona FC cede esta temporada a Jastin García al FC Andorra

Zelenski avisa de que Rusia "ignora" la petición de alto el fuego, "al menos por ahora"

La española Paula Badosa, baja para el US Open, continúa su pesadilla

Muere el astronauta estadounidense Jim Lovell, comandante del 'Apollo 13'

ENTRETENIMIENTO

Así será el balanceo de

Así será el balanceo de Spider-Man en la nueva película: ¿inspiración en la saga de Andrew Garfield?

Quién es Cary Christopher, el actor infantil clave en “La hora de la desaparición”

Una boutique de Chanel le negó el ingreso a Jennifer Lopez y así reaccionó la cantante

Hernán Cattáneo reveló cuáles son sus 10 discos favoritos

El ‘Stan’ original del video de Eminem hace declaraciones sobre cómo era el cantante hace 25 años