Violencia en Siria: el hedor de la muerte aún persiste días después del derramamiento de sangre sectario en Sweida

Trabajadores limpian el Hospital Nacional después de los enfrentamientos sectarios de la semana pasada en la ciudad de mayoría drusa de Sweida, Siria, el viernes 25 de julio de 2025 (Foto AP/Omar Sanadiki)

El hedor de los cuerpos en descomposición impregna las calles de la capital provincial en la provincia meridional siria de Sweida, donde estallaron recientes enfrentamientos. Las calles, antes concurridas, ahora permanecen en un silencioso abandono, cruzadas apenas por unas pocas personas. En algunas zonas, la destrucción desborda, con edificios y autos calcinados.

En una sucursal bancaria, los restos de vidrio cubren el suelo mientras la alarma suena sin detenerse. Las paredes exhiben consignas pintadas por ambos bandos del reciente conflicto.

La devastación se produjo después de que estallaran enfrentamientos violentos hace dos semanas, desencadenados por secuestros de represalia entre clanes beduinos armados y combatientes de la minoría religiosa drusa. Los enfrentamientos dejaron cientos de muertos y pusieron en peligro la frágil transición de Siria tras la guerra.

Las fuerzas del gobierno sirio intervinieron, en teoría para poner fin a los enfrentamientos, pero en la práctica se alinearon con los clanes. Se informó que algunos combatientes del gobierno robaron y ejecutaron civiles drusos.

Periodistas de Associated Press provenientes de fuera de la ciudad lograron ingresar el viernes a Sweida por primera vez desde el inicio de la violencia el 13 de julio. Con la tregua en vigor, los residentes de Sweida buscan reconstruir sus vidas.

Un hombre herido yace en una cama del Hospital Nacional tras los enfrentamientos sectarios de la semana pasada en la ciudad de mayoría drusa de Sweida, Siria, el viernes 25 de julio de 2025. (Foto AP/Omar Sanadiki)

“Los francotiradores le dispararon”

En el hospital principal, donde durante días se acumularon los cuerpos de los fallecidos, trabajadores limpian el suelo, pero el olor persiste.

Manal Harb acudió al hospital con su hijo, Safi Dargham, de 19 años y estudiante de primer año de ingeniería, quien recibió disparos mientras colaboraba como voluntario durante la saturación del centro.

“Los francotiradores le dispararon frente al hospital”, dijo ella. “Somos civiles y no tenemos armas”.

Safi sufrió heridas en el codo, detrás de la oreja y en una pierna. Harb asegura que puede perder el brazo si no recibe tratamiento urgente.

El esposo de Harb, Khaled Dargham, fue asesinado cuando hombres armados irrumpieron en su casa, le dispararon y prendieron fuego a la vivienda. Según relató, los agresores también robaron sus teléfonos y otras pertenencias.

Una enfermera de guardia, que se identificó como Em Hassib (“madre de Hassib”), dijo que permaneció en el hospital junto a sus hijos durante todo el conflicto. Alegó que en un momento, combatientes del gobierno que habían sido llevados al hospital para recibir atención médica abrieron fuego, matando a un agente policial que custodiaba el lugar e hiriendo a otro. AP no pudo verificar de forma independiente esta afirmación.

Dijo que los cadáveres se acumularon durante días sin que nadie los retirara, lo cual representó un riesgo sanitario.

Un cuerpo recuperado de las calles reposa en una camilla en un pasillo del Hospital Nacional de Sweida (Foto AP/Omar Sanadiki)

Tensiones sectarias y resistencia drusa al desarme

Videos e informes desde Sweida muestran a civiles drusos siendo humillados y ejecutados durante el conflicto, en ocasiones acompañados de insultos sectarios. Tras la tregua, algunos grupos drusos lanzaron ataques de represalia contra comunidades beduinas. La ONU informó que más de 130.000 personas resultaron desplazadas por la violencia.

Funcionarios del gobierno, incluido el presidente interino Ahmad al-Sharaa, prometieron responsabilizar a quienes atacaron a civiles, pero gran parte de los habitantes de Sweida siguen sintiendo ira y desconfianza.

La secta drusa es una derivación del ismailismo, una rama del islam chiita. Se estima que hay cerca de un millón de drusos en el mundo y más de la mitad viven en Siria. El resto reside en Líbano e Israel, incluido el Golán —territorio capturado a Siria por Israel en la guerra de 1967 y anexado en 1981.

La comunidad drusa apoyó mayoritariamente la caída del ex dictador Bashar Assad en diciembre durante una ofensiva rebelde, lo que puso fin a décadas de gobierno autocrático de la familia Assad.

No obstante, el nuevo gobierno liderado por al-Sharaa, ex comandante islamista antes vinculado con al-Qaeda, recibió reacciones diversas entre los líderes drusos. Algunos clérigos propusieron un diálogo con las nuevas autoridades, mientras otros, incluido el líder espiritual jeque Hikmat al-Hijri y el Consejo Militar de Sweida, se opusieron.

Al-Sharaa negó haber dirigido ataques contra los drusos y atribuyó los disturbios a grupos armados que desafían la autoridad estatal, especialmente aquellos leales a al-Hijri. También culpó a Israel de profundizar las divisiones con bombardeos a fuerzas sirias en Sweida, ataques que se realizaron bajo el supuesto de proteger a los drusos.

Trabajadores limpian una parte del Hospital Nacional de Sweida (Foto AP/Omar Sanadiki)

Talal Jaramany, dueño de un complejo turístico druso de 30 años, empuñó las armas durante los enfrentamientos.

“Lo que me llevó a vestir un uniforme militar y acudir al frente es que lo que ocurrió fue ilegal”, declaró a The Associated Press.

Jaramany sostuvo que apenas existía diferencia entre los clanes beduinos y las fuerzas de Seguridad General del gobierno. “Usaron armas, no diálogo”, expresó.

Rechaza los llamados al desarme y sostiene que los drusos necesitan sus armas para defenderse.

“No entregaremos nuestras armas. Nuestra arma es sagrada”, afirmó. “No es para atacar. Nunca hemos sido partidarios de la guerra. Solo la dejaremos cuando el Estado brinde seguridad real y proteja los derechos humanos”.

Cristianos de Sweida narran episodios cercanos a la muerte

Integrantes de la minoría cristiana de Sweida también se vieron atrapados por la violencia.

En una iglesia donde se refugian varias familias cristianas, Walaa al-Shammas, ama de casa de 36 años y madre de dos hijos, relató que un cohete impactó en su vivienda el 16 de julio.

“Si no hubiéramos estado resguardados en el pasillo, no lo habríamos contado”, dijo. “Mi casa está destruida y nuestros autos ya no existen”.

Hombres armados llegaron al domicilio dañado poco después, pero se marcharon, aparentemente convencidos de que estaba vacío mientras la familia se ocultaba en el pasillo, según explicó.

En los últimos días, cientos de personas —beduinos, drusos y cristianos— evacuaron Sweida en convoyes de autobuses organizados por la Media Luna Roja Siria. Otros lograron salir por sus propios medios.

Residentes caminan junto a un vehículo militar calcinado después de los enfrentamientos sectarios de la semana pasada en la ciudad de mayoría drusa de Sweida, Siria, el viernes 25 de julio de 2025 (Foto AP/Omar Sanadiki)

Micheline Jaber, funcionaria del gobierno provincial de Sweida, intentaba huir de los enfrentamientos la semana pasada junto a su esposo, suegros y varios familiares cuando los dos autos en los que viajaban fueron alcanzados por disparos de artillería. Resultó herida pero sobrevivió, al igual que su suegra y el hijo pequeño de uno de los hermanos de su esposo.

El marido de Jaber y el resto de la familia que escapaba con ellos fallecieron.

Alguien, cuya identidad Jaber desconoce, la subió junto a los otros dos sobrevivientes en un vehículo y los llevó hasta una ambulancia que los trasladó a un hospital fuera de la ciudad. Más tarde fue derivada a otro centro médico en la ciudad suroccidental de Daraa y finalmente transportada a Damasco. Actualmente permanece alojada con amigos en la localidad de Jaramana, en los suburbios de Damasco, con ambos brazos vendados.

“Cuando el proyectil impactó el auto, logré salir con vida; pude bajar y caminar normalmente”, contó Jaber. “Viendo a tantas personas que murieron y yo sigo aquí, no lo entiendo. Dios tiene sus motivos”.

Lo que más la reconforta es que su hija de 15 años estaba con sus abuelos en otro lugar en aquel momento y no resultó herida.

“Mi hija es lo más importante y es mi motivo para seguir adelante”, aseguró Jaber.

