El Kremlin dijo que “reflexionará” sobre la propuesta de alto el fuego de 30 días en Ucrania

Rusia dijo que “reflexionará” sobre la propuesta de alto el fuego en Ucrania presentada por los aliados europeos (Europa Press)

Rusia informó este sábado que “reflexionará” sobre la propuesta de alto el fuego presentada más temprano por los aliados europeos de Ucrania, en medio de las crecientes presiones de Occidente para que acceda a poner fin a las hostilidades en el país vecino.

“Tenemos que reflexionar sobre ello. Es cierto que es novedosa (...) El Presidente sigue abierto a mantener contactos con cualquier líder extranjero”, respondió sin mayores detalles el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aunque recordó que “tenemos nuestra propia postura” sobre el tema, en referencia a la pausa unilateral de tres días ordenada por Vladimir Putin esta semana.

“El Presidente anunció hace varios días un alto el fuego de tres días. ¿Han oído alguna reacción de Kiev? No, y nosotros tampoco", cuestionó en ese sentido, antes de desestimar las amenazas de los socios europeos, que advirtieron con imponer nuevas sanciones o tomar otras represalias en caso de que no Moscú no acceda a la iniciativa.

Rusia desestimó las amenazas de los socios como método de presión (REUTERS)

“Intentar presionarnos es bastante inútil (...) Es muy difícil aislar a un país como Rusia. Representa una parte muy importante del mundo. Lo que vamos a hacer es desarrollar nuestras relaciones con países donde exista interés en desarrollar la cooperación con nosotros”, señaló al respecto.

Más temprano, durante una visita a Kiev, los jefes de Estado de Alemania, Francia, Polonia y el Reino Unido, junto al presidente Volodimir Zelensky, mantuvieron una llamada telefónica con Donald Trump y acordaron pedir una tregua de un mes entre las partes enfrentadas, para poder avanzar en los diálogos de paz.

“Ucrania y todos sus aliados están listos para un alto el fuego total e incondicional en tierra, aire y mar, durante al menos 30 días, a partir del lunes”, informó el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andriy Sybiga.

Ucrania y sus aliados europeos exigieron a Rusia una tregua de 30 días a partir del lunes (REUTERS)

Durante este período, Emmanuel Macron instó a Putin y Zelensky a entablar “conversaciones directas” para establecer los lineamientos para un eventual acuerdo de paz definitivo.

A diferencia de propuestas anteriores, esta vez los aliados advirtieron que si el Kremlin dilata su respuesta o se niega a hacer lugar a la iniciativa, se activarán mecanismos de presión para conseguir su adhesión.

Así, el primer ministro Friedrich Merz adelantó que se podría producir “un endurecimiento masivo de las sanciones” y un aumento “masivo de la ayuda a Ucrania, políticamente -por supuesto- pero también financiera y militarmente”.

Merz advirtió que podrían implementarse nuevas sanciones y un apoyo masivo a Ucrania, en caso de que Rusia no adhiera a la tregua (REUTERS)

“No más ‘si’ o ‘peros’. No más condiciones y retrasos. Putin no necesitó condiciones cuando quiso un alto el fuego para celebrar un desfile y no las necesita ahora. Si va en serio con la paz, tiene la oportunidad de demostrarlo ahora, extendiendo la pausa del Día de la Victoria a un alto el fuego completo e incondicional de 30 días, con negociaciones que le sigan inmediatamente”, declaró por su parte el primer ministro británico, Keir Starmer.

La presidente de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, celebró el anuncio de los socios y apoyó este paso, que busca “allanar el camino a negociaciones de paz significativas”, para esta guerra que lleva ya más de tres años.

(Con información de AFP, EFE y Europa Press)