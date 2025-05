El cardenal Gerhard Müller se refirió al futuro Papa: “No es el sucesor del anterior, sino el sucesor de Pedro”

El cardenal Gerhard Ludwig Muller al llegar al Vaticano el 25 de abril de 2025. (REUTERS/Hannah McKay)

En vísperas del cónclave que elegirá al próximo líder de la Iglesia católica, el cardenal Gerhard Müller, ex prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe (2012-17), subrayó una idea fundamental: el nuevo pontífice no será simplemente el sucesor de Francisco o Benedicto XVI, sino el sucesor de Pedro, el primer Papa nombrado por Jesucristo.

En una entrevista exclusiva concedida al medio America, la revista de los jesuitas de EEUU, el 1 de mayo, seis días antes de ingresar a la Capilla Sixtina para votar, el cardenal alemán —teólogo cercano a Benedicto XVI pero también nombrado cardenal por Francisco en 2014— reflexionó sobre la naturaleza del papado, la unidad de la Iglesia y las cualidades que debe tener el próximo Papa.

El sucesor de Pedro, no de un pontífice anterior

En respuesta a preguntas sobre la continuidad entre los pontificados, Müller resaltó que la autoridad del Papa no deriva de su predecesor inmediato, sino de su vínculo con Pedro y, por ende, con Cristo.

“Un Papa no puede crear una ruptura con su predecesor, teológicamente hablando. El futuro papa no es el sucesor del papa anterior, sino el sucesor de Pedro”, afirmó categóricamente el cardenal alemán.

Müller subrayó que la continuidad en el papado no se basa en la persona del pontífice anterior, sino en la misión apostólica que se remonta a Pedro: “Cada papa es el sucesor de Pedro, y por eso es importante recordar lo que Jesús dijo a Simón, el primer Pedro: ‘Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia’”.

Unidad de la Iglesia y continuidad doctrinal

Para Mueller, las diferencias entre papas como Benedicto XVI y Francisco se encuentran “en la forma, en el estilo". (AP Foto/Gregorio Borgia, archivo)

El teólogo alemán destacó que la Iglesia “se funda en la confesión de Pedro, y une a todos los fieles, a todos los obispos en la fe en Jesús, el Hijo de Dios”. Esta perspectiva teológica ayuda a entender cómo la Iglesia mantiene su unidad esencial a pesar de los diferentes estilos y enfoques pastorales de cada Papa.

Respecto a las aparentes diferencias entre pontífices, Müller fue enfático: “No hubo ruptura en la doctrina de la Iglesia porque ningún Papa puede cambiar la doctrina. La doctrina de la Iglesia se basa en la revelación de Dios en Jesucristo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy”.

Las diferencias entre papas como Benedicto XVI y Francisco, explicó el cardenal, se encuentran “en la forma, en el estilo. También en su orientación pastoral. Pero no se puede decir que los papas anteriores no se preocuparan por los pobres”.

El papel del Papa como fuerza de unidad

Uno de los aspectos más relevantes abordados en la entrevista fue el papel unificador del papado, tanto dentro de la Iglesia como en el escenario mundial.

“Ante todo, es una misión eclesial: representar la fe y la unidad de la Iglesia”, señaló Müller. “Pero también, en relación con el mundo, el Islam, otras religiones y la política, la misión del Papa es unificar a los pueblos y superar esos egoísmos colectivos que impulsan las guerras”.

El cardenal destacó el peso moral único que tiene el papado en el panorama internacional actual: “Nuestro Papa Francisco era la única autoridad moral que quedaba en el mundo. Putin, Trump, Xi Jinping... no tienen autoridad moral. De todos los líderes mundiales actuales, sólo el Papa tiene [autoridad moral]. Él es el punto de referencia de la fe”.

Las cualidades del próximo Papa

El cardenal Luis Antonio Tagle, el cardenal Pietro Parolin y otros cardenales de pie, el día de la traslación del cuerpo del Papa Francisco, en la Basílica de San Pedro. (REUTERS/Yara Nardi)

Al ser consultado sobre las cualidades que debería tener el próximo Pontífice, Müller enfatizó la ortodoxia doctrinal como requisito fundamental: “Debe representar la unidad de la fe y su diversidad dentro del depositum fidei. El Papa debe ser ortodoxo, obviamente no puede ser arriano”.

Esta fidelidad a la doctrina no es una cuestión menor, ya que “incluso con todos los concilios, todo depende de la autoridad del papa. En la Iglesia Católica, la autoridad papal es formal, no material”.

El cardenal también reflexionó sobre los límites de la autoridad papal: “Los fundamentos son la Escritura, la Tradición, las decisiones de concilios anteriores o el papa hablando ex cathedra. Pero nuestro [último] Papa no ha hecho ninguna declaración ex cathedra. Por tanto, no todo lo que dice sobre la fe es irreversible. La reforma de la Curia, por ejemplo, puede ser modificada”.

Colegialidad y consulta

Müller señaló la importancia de la colegialidad y la consulta frecuente con los cardenales, sugiriendo que ha faltado una interacción más regular durante el pontificado de Francisco: “Muchos han dicho que es importante celebrar reuniones más frecuentes, no sólo una vez cada 10 años, como hizo el Papa Francisco. Han dicho que todo el Colegio Cardenalicio debería reunirse al menos una vez al año”.

Esta periodicidad es fundamental porque “el ministerio petrino no es un ministerio solitario. El Papa no es sólo la cabeza de la Iglesia universal, sino también el obispo de Roma. Y el Colegio Cardenalicio es el presbiterio de la Iglesia de Roma para el bien de la Iglesia universal”.

En este sentido, el cardenal alemán enfatizó: “Así que el Papa siempre necesita consultar; no todo lo puede saber una sola persona. Antes de tomar decisiones que afectan a toda la Iglesia, es muy importante escuchar a los representantes competentes de la Iglesia de Roma, que son los cardenales”.

El próximo cónclave, sin candidato claro

Los cardenales caminan en procesión hacia la Capilla Sixtina en el Vaticano, al comienzo del cónclave, el 18 de abril de 2005. (Osservatore Romano via AP, archivo)

Al ser preguntado sobre el ambiente previo al cónclave, Müller admitió que no hay un candidato claro, a diferencia de 2005 o 2013.

“Este es un pequeño problema con los papas modernos, en la era de los medios de comunicación. El Papa se ha convertido en la única figura mediática de la Iglesia. Los otros obispos permanecen en las sombras”.

Al ser preguntado sobre la duración probable del próximo cónclave, tras la muerte de Francisco, Müller señaló que “depende del resultado de las primeras votaciones. Si un candidato alcanza cerca de 90 votos, el resto puede seguirle. Pero si la situación es confusa, no muy clara, entonces podría llevar más tiempo”.

A diferencia de los cónclaves de 2005 y 2013, donde había figuras que destacaban claramente como candidatos, el cardenal reconoce que en esta ocasión “entre los 135 electores, no hay nadie así”, lo que podría complicar la elección.

Sobre la posibilidad de que el papado vuelva a Italia después de 47 años, Müller rechazó cualquier consideración nacionalista: “Creo que hablar de nacionalismo, de egoísmo nacional, está fuera de lugar. Alguien que piensa con una mente católica está siempre abierto hacia donde apunta el Espíritu Santo. Si los próximos 10 papas proceden de África, y alguien tiene un problema con ello, sería ridículo”.

El cardenal Gerhard Müller dijo que para el próximo cónclave no hay un claro favorito (REUTERS/Yara Nardi)

Claridad doctrinal y enfoque pastoral

En relación con algunas controversias surgidas durante el pontificado de Francisco, el cardenal Müller señaló la necesidad de “clarificar la relación entre doctrina y atención pastoral”. Según explicó a America, “el papa Francisco, cuando hablaba improvisadamente, no estaba presentando enseñanza magisterial; esas eran opiniones personales”.

El ex prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe estableció una distinción importante entre la doctrina y su aplicación pastoral: “No podemos decir, por un lado, aquí está la doctrina, y por otro, aquí está el enfoque pastoral. Cristo es tanto maestro como pastor”. Y agregó una metáfora ilustrativa: “Teníamos un profesor de teología que solía decir: ‘Desde el púlpito, un sacerdote debería ser un león; en el confesionario, un cordero’. Son dos escenarios diferentes: uno para proclamar la verdad del Evangelio, el otro para aplicarlo al individuo”.

Preparación espiritual

Finalmente, al ser consultado sobre cómo se prepara personalmente para votar en el cónclave, el cardenal Müller respondió: “Rezo todos los días al Espíritu Santo para que me inspire. Es una gran responsabilidad para la Iglesia y para el futuro de la Iglesia”.

El ex prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe concluyó con una reflexión acorde con el mensaje que ha tratado de comunicar a lo largo de toda la entrevista: “Debemos evitar pensar en categorías mundanas. El Papa Francisco siempre ha hablado contra la mundanidad, así que no debemos introducir etiquetas mundanas como ‘conservador’ o ‘progresista’. Debemos pensar en términos de teología y espiritualidad. Porque la teología no puede ser una teoría abstracta; debe estar inspirada por el Espíritu. Así es como debemos pensar”.