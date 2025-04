El Ejército israelí aseguró que “el objetivo” de la ofensiva en Gaza es “traer de vuelta a los rehenes”

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Efi Defrain, aseguró este lunes que el objetivo de la ofensiva militar en la Franja de Gaza es “traer de vuelta a los rehenes y derrumbar el régimen de Hamas”, en respuesta a declaraciones del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, quien afirmó que la liberación de los secuestrados “no es lo más importante”.

Defrain señaló desde el corredor Morag, entre Rafá y Khan Younis, que la operación militar busca presionar a Hamas para garantizar el regreso de los cautivos y destruir la estructura del movimiento islamista, incluyendo su brazo armado, sus milicias y el gobierno local en Gaza. “Los secuestrados están en nuestra mirada todo el tiempo. Este es un objetivo primordial para nosotros”, declaró.

Añadió que el ejército israelí mantiene presencia tanto en el norte como en el sur del enclave costero y que están “golpeando la infraestructura de Hamas” por encima y por debajo de tierra. “Estamos golpeando la cadena de mando de Hamas y vamos a seguir haciéndolo con frecuencia y constancia”, expresó.

Las declaraciones del portavoz contrastan con la postura de Smotrich, líder del partido Sionismo Religioso, quien en entrevista con Radio Galey Israel sostuvo que “el retorno de los rehenes no es lo más importante”, aunque sí lo calificó como “un objetivo muy importante”.

En una segunda intervención televisiva en Channel 2, Smotrich remarcó que no se puede ceder ante Hamas y que la liberación de los secuestrados solo debe llegar tras su rendición, el desarme y la salida al exilio de sus líderes. “No lograr la vuelta de los secuestrados es terrible, pero no es rendirse”, afirmó.

El humo se eleva desde Gaza tras un ataque aéreo, visto desde el lado israelí de la frontera (REUTERS/Amir Cohen)

Según el ministro, el Gobierno ha alcanzado “el 80% del objetivo de liberar a los rehenes” y advirtió que rendirse ante una organización terrorista “invita a que haya más secuestros”.

Las declaraciones de Smotrich provocaron la reacción inmediata del Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que expresó sentirse avergonzado por sus palabras. “Las familias no tienen palabras esta mañana, únicamente sienten vergüenza”, indicó el grupo, según recogió el diario The Times of Israel. Acusaron al ministro de haber “cerrado su corazón” a los israelíes cautivos en Gaza.

Varios líderes opositores se sumaron a las críticas. El dirigente de Los Demócratas, Yair Golan, describió a Smotrich como “la verdadera cara del Gobierno de Netanyahu”, al acusarlo de convertir a los rehenes en “sacrificios humanos”. Por su parte, el líder de Yisrael Beitenu, Avigdor Lieberman, recordó que Smotrich había calificado a Hamas como un “activo” antes del ataque del 7 de octubre y le instó a guardar silencio.

Incluso desde la coalición oficialista surgieron críticas. Moshe Gafni, del partido Judaísmo Unido de la Torá, calificó la liberación de los secuestrados como “el asunto más importante”.

Hamas mantiene retenidos a cerca de 60 rehenes en Gaza y ha condicionado su liberación a un alto el fuego definitivo y la retirada total de las tropas israelíes. Mientras tanto, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha insistido en que no pondrá fin a la ofensiva hasta lograr la destrucción completa del grupo.

El acuerdo de alto el fuego pactado en enero contemplaba una liberación de rehenes por fases y la retirada militar, pero el Gobierno israelí se negó a avanzar a la segunda etapa. Dos semanas después, relanzó su ofensiva, tras bloquear el ingreso de ayuda humanitaria y cortar el suministro eléctrico al enclave.

(Con información de Europa Press)