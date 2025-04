El consejo que ayudó a Warren Buffett a gestionar sus emociones

Marcel Schwantes explora cómo Buffett integró la inteligencia emocional en su estilo de liderazgo

El control emocional y su papel en el liderazgo fueron el tema central de una reciente columna de opinión publicada en INC. por Marcel Schwantes , editor colaborador, coach ejecutivo, orador y autor. En el artículo, Schwantes destacó cómo una lección impartida por el mentor empresarial Tom Murphy cambió profundamente la forma de liderazgo de Warren Buffett que como comparte en el libro Getting There: A Book of Mentors de Gillian Zoe Segal: “Hace cuarenta años, Tom me dio uno de los mejores consejos que he recibido. Me dijo: ‘Warren, siempre puedes mandar a alguien al infierno mañana’”. Este consejo, aunque humorístico, esconde una lección profunda sobre el control emocional y cómo puede impactar en el liderazgo.

En el texto, Schwantes subraya cómo Buffett, reconocido por su agudeza para las inversiones, no siempre tuvo desarrollado el don de la inteligencia emocional. Según confesión del propio magnate, en los primeros años de su carrera carecía de habilidades sociales clave. El director ejecutivo de Berkshire Hathaway, tenía la inteligencia necesaria, pero no el don de gentes. No obstante, los aprendizajes aportados por Murphy lo guiaron hacia un entendimiento más completo de la conducción basada en el control emocional, afirmó Schwantes en la columna.

Getting There: A Book of Mentors de Gillian Zoe Segal

El poder de la reflexión

El autor de la columna combina su experiencia como coach ejecutivo y escritor con un acento puesto en el liderazgo y desarrollo personal. En su análisis, destacó cómo Buffett ha transformado su liderazgo al incorporar pausas reflexivas en situaciones emocionalmente cargadas. Según el propio Buffett, el consejo de Murphy le enseñó que “la mayoría de las cosas no requieren una respuesta inmediata”. Esto es una muestra de cómo gestionar emociones fuertes puede evitar decisiones precipitadas que a menudo generan consecuencias negativas.

La columna también abordó cómo Buffett aprendió a interpretar y manejar sus emociones a lo largo del tiempo. “Eso es autoconciencia”, explicó Schwantes, detallando que una pausa breve permite reflexionar sobre lo que realmente está ocurriendo y evitar reacciones impulsivas. El autor amplió este concepto afirmando que Murphy enseñó esta calma emocional con el ejemplo: “Nunca tuvo que gritar ni dominar la sala”, recordó Buffett sobre su mentor, destacando cómo la presencia tranquila de Murphy marcó la diferencia.

Es importante hacerse preguntas del estilo: “¿Por qué estamos enojados? ¿Se trata realmente de lo que está pasando en este momento, o hay algo más profundo detrás de nuestra reacción?“ Esta pausa antes de responder es clave para manejar las emociones de manera efectiva y para preservar las relaciones a largo plazo.

La calma emocional fue clave para que Buffett desarrollara habilidades sociales esenciales

Schwantes no solo presentó este aprendizaje de Buffett como anecdótico, sino como un marco práctico para tomar decisiones más empáticas e inteligentes en el ámbito laboral. “Un respiro de diez segundos antes de responder en un conflicto puede evitar estallidos”, señaló, subrayando que estos pequeños momentos de reflexión tienen un impacto importante en la dinámica interpersonal, especialmente en entornos empresariales.

Estrategias concretas para desarrollar inteligencia emocional en el trabajo

Además, se enumeraron pasos concretos para trabajar en la inteligencia emocional. Uno de ellos consiste en posponer las respuestas inmediatas: “Cuando sientas la tentación de enviar un correo electrónico mordaz o interrumpir una reunión, espera veinticuatro horas”, escribió, citando la importancia de redibujar o reconsiderar reacciones emocionales fuertes. Notablemente, explicó que, en muchas ocasiones, un período de reflexión permite procesar emociones como la ira y encontrar lo que yace en su raíz, como la decepción o un sentimiento de falta de respeto.

Una dimensión adicional en este enfoque es la empatía, describió Schwantes. Preguntarse cuáles son los factores detrás de las acciones de los demás puede abrir espacio para un liderazgo más efectivo. Schwantes citó al psicólogo Daniel Goleman, conocido por popularizar el término inteligencia emocional, quien expresó que “las personas razonables, aquellas que mantienen el control sobre sus emociones, son las que pueden mantener entornos seguros y justos”.

Finalmente, el artículo de INC. destacó cómo el autoconocimiento emocional se conecta con la sostenibilidad en las relaciones personales y laborales. Según el autor, aprender a liderar desde la calma, como lo hace Buffett hoy día, evita quemar puentes y fomenta ambientes de trabajo que atraen y retienen el talento. Para ilustrarlo, Schwantes concluyó con un recordatorio del consejo de Murphy que resonó con Buffett: “Quizás mañana no quieras mandarlos al infierno”.