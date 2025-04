Demi Moore, Adrien Brody y Gisèle Pelicot: el valor del cine con mensaje y la militancia contra el abuso sexual

Moore, Brody y Pelicot: un trío que da forma al impacto global contemporáneo

Demi Moore, una de las figuras más destacadas de Hollywood, ha sabido mantenerse en el ojo público, no solo por su indiscutible talento actoral, sino por sus contribuciones sociales, como su lucha por la equidad de género en una industria que a menudo es implacable con las mujeres.

En 2025, Moore fue incluida en la lista TIME100, un reconocimiento que celebra a las personas más influyentes del año. Esta inclusión refleja su relevancia continua, tanto en el cine como en la sociedad.

Moore ha tenido una carrera llena de altos y bajos, pero lo que realmente la distingue es su capacidad para reinventarse constantemente, manteniendo una actitud de autoconfianza.

En 2025, Moore fue incluida en la prestigiosa lista TIME100 por su impacto en el cine y la sociedad (Time)

Un ejemplo claro de esto es su papel en La sustancia (The Substance, 2025), dirigida por Coralie Fargeat, en la que interpreta a Elisabeth Sparkle, una mujer que, al no poder aceptar su envejecimiento, recurre a un tratamiento para rejuvenecer su cuerpo, pero a un gran costo.

Aunque Moore ganó importantes premios durante la temporada, como el Globo de Oro, el Premio del Sindicato de Actores y el de la Crítica, perdió el Oscar 2025 ante la joven Mikey Madison, quien interpretó a Sue en Anora.

Sin embargo, la respuesta de Moore ante esta pérdida fue un reflejo de su actitud frente a la vida. En una entrevista con Time, recordó cómo, durante los descansos comerciales previos a la entrega del premio a Mejor Actriz, le susurró a su manager que sentía que el Oscar sería para Madison. Al ser anunciada la ganadora, Moore comentó: “Estaba tan centrada y tranquila. No sentí que me devastara. Simplemente confié en que lo que debía suceder, sucedería”​​.

Demi Moore predijo que Mikey Madison le iba a ganar en los premios Oscar (Mubi/NEON)

Moore ha sido una pionera en la lucha por una remuneración más equitativa en la industria del cine. En la década de 1990, cuando el techo salarial para las mujeres aún estaba lejos del de sus colegas masculinos, Moore firmó un contrato de 12,5 millones de dólares para protagonizar Striptease en 1996, convirtiéndose en la actriz mejor pagada de Hollywood.

Además, ha jugado un papel fundamental en redefinir la percepción pública sobre el cuerpo femenino, especialmente cuando se trata de las mujeres mayores.

En La sustancia (The Substance), Moore interpreta a Elisabeth, una mujer que, al verse desbordada por las expectativas de belleza juvenil, recurre a un tratamiento experimental para rejuvenecer su cuerpo.

Demi Moore ofrece la mejor actuación de su carrera en el papel de Elisabeth Sparkle, una reconocida estrella que ya ha pasado su mejor momento y a la que Harvey (Dennis Quaid), el repulsivo jefe del estudio, despide repentinamente de su programa de fitness. (Crédito: Mubi)

En una de las escenas más impactantes de la película, Elisabeth se ve frente al espejo, poniéndose constantemente más maquillaje con la esperanza de ocultar su envejecimiento, un acto de desesperación que termina con ella hiriéndose.

Moore reflexionó sobre esta escena, comentando: “Creo que hay algo muy interesante en redefinir cómo vemos a las mujeres en los 60, qué significa eso realmente y las limitaciones que la sociedad nos ha impuesto, pero aún más importante, las que nos hemos impuesto a nosotras mismas”​​.

A lo largo de su vida, Moore ha enfrentado innumerables obstáculos, desde una infancia marcada por el abuso hasta luchas públicas contra la adicción y la separación de sus hijas.

En su libro Inside Out (2019), relató con franqueza las dificultades que ha superado, y cómo esas experiencias la moldearon. Como ella misma expresó: “A pesar de todo lo que pasé, puedo ver que tengo una cierta fortaleza, motivación y determinación que, si no hubiera tenido una red de seguridad, me habrían dado el impulso para hacer de mi vida algo mejor”​​.

En su autobiografía Inside Out, Moore relata cómo superó una infancia difícil, adicciones y crisis personales

Hoy, a los 62 años, Moore sigue siendo una figura influyente, con The Substance renovando el interés en su trabajo y abriendo nuevas oportunidades.

Adrien Brody: un grande que sigue creciendo

Adrien Brody, conocido por su versatilidad y capacidad para interpretar personajes complejos, también fue incluido en la lista TIME100 de 2025. Su carrera, que se extiende por más de dos décadas, ha sido marcada por una constante superación de expectativas.

Su trabajo más reciente en The Brutalist ha sido aclamado por la crítica, con elogios por la profundidad y autenticidad de su interpretación.

El actor aparece en la lista TIME100 de 2025 por su impacto cultural y trayectoria destacada (EFE)

En The Brutalist, Brody logra capturar una presencia tan vasta como íntima, evocando los grandes épicos del cine estadounidense como The Deer Hunter y The Godfather. Estas películas no solo se caracterizan por su amplitud, sino también por la complejidad interna de sus personajes.

Según el director Rian Johnson, quien ha trabajado con Brody durante casi 20 años, la habilidad del actor para hacer que un lienzo tan amplio se sienta auténtico y vital es algo raro de encontrar.

Huyendo de la Europa de la posguerra, el visionario arquitecto László Toth llega a Estados Unidos para reconstruir su vida, su obra y su matrimonio con su esposa Erzsébet tras verse obligados a separarse durante la guerra a causa de los cambios de fronteras y regímenes (Crédito: Universal Studios)

“Adrien siempre ha sido auténtico con quien es y de dónde viene, pero en estos casi 20 años que he tenido el privilegio de conocerlo y trabajar con él, nunca ha perdido su pasión por crecer como persona”, destacó Johnson​​.

Este fragmento de Johnson resalta lo que hace único a Brody: su habilidad para mantenerse fiel a sí mismo mientras continúa evolucionando tanto como actor como ser humano. Su dedicación y su enfoque en la autenticidad le han permitido seguir desafiando los límites del cine y presentarse como uno de los grandes actores de su generación​​.

Gisèle Pelicot: una heroína en la lucha contra la violencia sexual

Gisèle Pelicot fue mencionada como una de los Iconos de este 2025 por la revista Time y ha pasado de ser una mujer tranquila en Provenza a convertirse en un símbolo global en la lucha contra la violencia sexual. Su historia, que comenzó en la oscuridad y el sufrimiento, ahora ilumina las sombras más oscuras del abuso sexual.

En 2020, su marido Dominique Pelicot fue arrestado por filmar en secreto a mujeres mientras realizaban sus compras. Lo que siguió fue aún más devastador: años de abuso oculto, donde más de 70 hombres la violaron mientras ella estaba inconsciente, drogada por su esposo, sin que ella lo supiera.

La revista Time nombra a Gisèle Pelicot como uno de los Iconos del año 2025 (REUTERS)

A pesar de la magnitud de la atrocidad, Gisèle decidió renunciar a su derecho legal a la anonimidad y hacer pública su historia. Esta decisión la convirtió en un emblema de la resistencia contra la violencia sexual.

En el juicio de 2024, Gisèle asistió a cada una de las sesiones, exigiendo que las pruebas de su sufrimiento fueran mostradas públicamente. En este juicio, se convirtió en un símbolo de heroísmo, y miles de personas marcharon en su apoyo. “Pienso en todas las otras víctimas cuyas historias permanecen sin contar... Compartimos la misma lucha”, expresó Gisèle tras la condena de su esposo y 50 otros hombres involucrados en el abuso​​.

Miles de personas marcharon en apoyo a Gisèle, consolidándola como ícono contra el abuso sexual (REUTERS)

A pesar de los avances legales que podrían surgir de su caso, expertos en violencia sexual señalan que el verdadero cambio no se limita a las reformas judiciales. Anne Bouillon, abogada especializada en la representación de supervivientes, subraya que Gisèle no busca ser vista como una heroína, sino como un catalizador del cambio real.

“Ella no quiere medallas en su chaqueta. Ella quiere que las cosas cambien”, enfatizó Bouillon​​. Gisèle misma ha señalado que su lucha no es una cuestión de valentía, sino de “voluntad y determinación para cambiar la sociedad”​​.