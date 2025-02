La OTAN se prepara para recibir por primera vez a un funcionario del Gobierno de Trump, con el foco en la defensa de Ucrania (REUTERS)

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, mantendrá esta semana una agenda con encuentros de alto nivel en Europa, los primeros desde su llegada al cargo, el pasado 20 de enero. Las reuniones estarán enfocadas en la defensa del continente, más precisamente, de Ucrania, cuya guerra con Rusia está próxima a cumplir tres años.

El cronograma del funcionario incluye su participación este miércoles en la cumbre del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, en Bruselas, donde asistirá en “modo de escucha”.

El grupo fue creado en 2022 por el anterior secretario estadounidense, Lloyd Austin, con el objetivo de reunir armas y municiones de los aliados, en el marco del conflicto bélico.

Desde entonces, cerca de 50 países han proporcionado colectivamente a Kiev más de USD 126.000 millones de dólares en armas y asistencia militar aunque, de momento, las contribuciones de Estados Unidos son un gran interrogatorio dado que Trump ha cargado en varias oportunidades contra ellas por considerar que son demasiado costosas para su país.

De hecho, el propio Hegseth aclaró en las últimas horas que no se contempla el envío de tropas al país, dado que existen otras amenazas que exigen este tipo de recursos.

En su lugar, la Administración propuso poner fin a la guerra bajo negociaciones, que muchos temen puedan dejar en desventaja a Ucrania.

“Los europeos tienen que hacerse responsables de este conflicto. El presidente Trump va a ponerle fin y, en términos de garantías de seguridad, eso va a recaer completamente en los europeos”, dijo el fin de semana el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz.

Así, en la antesala de la cumbre, desde el Pentágono informaron que “el Secretario reiterará el compromiso del presidente Trump de poner fin a la guerra de manera diplomática lo más rápido posible” y sumaron que “también destacará la necesidad de un mayor liderazgo europeo en la asistencia de seguridad a Ucrania”.

Este segundo punto se espera que sea abordado principalmente el jueves, durante la reunión de los 31 ministros de Defensa de la OTAN.

Una de las principales críticas de la Casa Blanca hacia la Alianza es su contribución a la defensa de Ucrania, frente a la de Estados Unidos.

Pese a que las cifras han aumentado en el último tiempo, los europeos destinan cerca del 2% de su PIB a esta cuestión -aunque un tercio no alcanza este número- mientras que Washington gasta al rededor del 3,3 por ciento.

Esta diferencia llevó a que, en el transcurso de la guerra, el gigante norteamericano enviara millones de dólares en recursos al país, incluso estando en otro continente.

Es por ello que, al regresar al cargo, Trump pidió a los socios que aumentaran sus gastos al 5%, muy por encima del 3,5% que el bloque estimó que sería necesario para enfrentar un ataque en territorio aliado, lo que generó incomodidad entre las partes.

Si bien no se espera ninguna definición oficial esta semana y se descarta que se puedan implementar los valores propuestos por el Gobierno estadounidense, la OTAN seguirá con nerviosismo las acciones de su aliado en los próximos meses dado que, ante diferencias similares en el pasado, el republicano amenazó con no defender a ningún miembro que no cumpla con las directrices planteadas.

“Un diálogo constructivo con la nueva Administración estadounidense y un compromiso de Estados Unidos de hacer todo lo posible para mantener a Ucrania en la lucha serían los resultados más importantes” de la reunión, se limitó a decir un diplomático de alto rango de la Alianza.

