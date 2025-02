Zelensky está dispuesto a negociar territorio con Rusia y advirtió que Europa no puede reemplazar el apoyo de Estados Unidos

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky (Ukrainian Presidential Press Office via AP)

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, advirtió este martes de que si su homólogo estadounidense, Donald Trump, retira la ayuda a Ucrania, Europa por sí sola no será capaz de sustentarlo.

Además, el ucraniano dijo que si Trump logra llevar a Ucrania y Rusia a la mesa de negociaciones, planea proponer un intercambio directo de territorios. Según dijo, Kyiv cedería el territorio que ha controlado en la región rusa de Kursk desde el inicio de una ofensiva sorpresa hace seis meses.

“Intercambiaremos un territorio por otro”, afirmó Zelenski, aunque reconoció que aún no sabe qué zona ocupada por Rusia exigirá Ucrania a cambio. “No lo sé, ya veremos. Pero todos nuestros territorios son importantes, no hay prioridad”, agregó.

“Hay voces que dicen que Europa podría ofrecer garantías de seguridad sin los estadounidenses y yo siempre digo que no. Las garantías de seguridad sin Estados Unidos no son garantías de seguridad reales”, dijo el mandatario ucraniano en una entrevista con el periódico británico The Guardian.

Trump ha reiterado su intención de poner fin a la guerra en Ucrania, pero los más escépticos temen que un pacto moderado por Estados Unidos implique obligar a Kiev a ceder a las demandas maximalistas del presidente de Rusia, Vladímir Putin.

Por ello, Zelensky afirmó que estaba preparado para negociar, siempre y cuando Ucrania estuviera en una “posición de poder”, y sugirió que intentaría mantener a Trump de su parte ofreciéndole contratos lucrativos para la reconstrucción y concesiones de inversión en el país a empresas estadounidenses.

“Aquellos que nos están ayudando a proteger a Ucrania tendrán la posibilidad de renovarlo con sus empresas, en conjunto con compañías ucranianas. Estamos listos para hablar de todas estas cosas en detalle”, añadió el presidente ucraniano.

En una entrevista con Fox News, Trump dijo que, en compensación por la ayuda brindada a Ucrania, quiere tener acceso prioritario a los minerales de “tierras raras” en un país que cuenta con las mayores reservas de uranio y titanio de Europa.

En respuesta, Zelensky comentó a The Guardian que “no está en el interés de Estados Unidos” que estos minerales acaben en manos rusas y potencialmente compartidas con Corea del Norte, China o Irán.

“No estamos hablando sólo de seguridad, sino también de dinero. Recursos naturales valiosos en los que podemos ofrecer a nuestros socios posibilidades que antes no existían para invertir en ellos… Para nosotros creará empleos, para las empresas estadounidenses creará ganancias”, apostilló.

Estas declaraciones se producen unos días antes de la Conferencia de Seguridad de Múnich (Alemania), que comienza este viernes, donde se espera que Zelensky se reúna con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance (REUTERS/Leah Millis/Pool)

Preguntado sobre una posible reunión con Trump, Zelensky aseguró que “todavía no hay una fecha”, aunque los equipos de ambos líderes están trabajando para cuadrar las agendas.

Estas declaraciones se producen unos días antes de la Conferencia de Seguridad de Múnich (Alemania), que comienza este viernes, donde se espera que Zelensky se reúna con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, uno de los más hostiles de la Administración Trump con respecto a la guerra de Ucrania.

La guerra de Ucrania y la expectativa que despierta un posible plan de EEUU para poner fin a la misma marcan la Conferencia de Seguridad de Múnich, según el director del encuentro, Christoph Heusgen.

“Tenemos que oírlos a los dos para ver si presentan un plan de paz para Ucrania”, dijo Heusgen.

Heusgen subrayó, por otra parte, que todo plan de paz debe incluir garantías de seguridad, pues no hay nada que asegure que el hecho de el presidente ruso acepte un acuerdo quiera decir que vaya a respetarlo.

“Lo dice alguien que participó en los acuerdos de Minsk que hubieran sido una posibilidad de paz y que Putin pisoteó. Lo mismo pasó con otros acuerdos, piensen ustedes en el Memorando de Bucarest o en la Carta de París”, agregó.

“El lema de la conferencia es la paz a través del diálogo. Pero mientras Putin no reconozca el Gobierno de Zelensky, consideramos que no hay base para el diálogo”, dijo Heusgen.

Heusgen opinó que “creo que pocas veces habíamos llegado a una Conferencia de Seguridad en una situación tan tensa si se miran todos los conflictos que hay en el mundo. Para encontrar una situación parecida habría que volver a los comienzos de la Conferencia de Seguridad y a la crisis de Cuba o a la construcción del muro de Berlín”, aseguró.

(Con información de EFE)