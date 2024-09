Un informe reveló cómo creció el antisemitismo en los campus universitarios de Estados Unidos

Los incidentes contra Israel afectaron a más de 350 campus en 46 estados y el Distrito de Columbia . Los 10 campus con mayor número de incidentes reportados son la Universidad de Columbia (52), la Universidad de Michigan, Ann Arbor (38), la Universidad de Harvard (36), la Universidad de California, Berkeley (36), la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA) (35), la Universidad Rutgers, New Brunswick (33), la Universidad de Stanford (30), la Universidad de Cornell (27), la Universidad de Washington (26) y la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill (25). En conjunto, estas instituciones representan el 16% del total de incidentes .

Los estudiantes recibieron apoyo de organizaciones externas al campus vinculadas al más amplio movimiento de solidaridad con Palestina, tales como American Muslims for Palestine (AMP), Council on American Islamic Relations (CAIR) y Palestine Legal. Estas organizaciones proporcionan financiación, formación, asistencia legal y otros tipos de apoyo. Donantes y fundaciones independientes también apoyaron a grupos universitarios antiisraelíes, incluyendo a Resist, Inc, y Emergent Fund.