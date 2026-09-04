Colombia

Karola se fue en contra del “Agropecuario”, luego de que este entrara a uno de sus en vivos: “Qué le pasa a este perro…”

La creadora de contenido retiró a Juan David Tejada de una transmisión y cuestionó su conducta en medio del conflicto público que mantiene con Aida Victoria Merlano, la madre de su hijo

Karola rechazó en vivo a El Agropecuario y habló de su disputa con Aida Victoria Merlano - crédito @kim_clips14/ TikTok

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Karola reaccionó con insultos durante una transmisión en vivo después de que Juan David Tejada, conocido en redes como El Agropecuario, ingresara a la conexión. La creadora de contenido retiró al empresario de la emisión apenas lo identificó y luego se refirió a la controversia pública que él mantiene con Aida Victoria Merlano.

El momento ocurrió mientras Karola realizaba un en vivo desde su casa. La influenciadora no advirtió de inmediato que Tejada se había unido a la transmisión. Cuando apareció en la pantalla, decidió sacarlo de la conexión y expresó su molestia frente a quienes seguían la emisión.

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“No, ¿qué es esta mondá? Vaya y cómase un cerro de mondá usted también; me van a meter a mí a este, qué le pasa a este perro hijueputa (...) Me dañaron fue la noche", dijo la exparticipante de La casa de los famosos.

La molestia, según explicó Karola, es por los recientes escándalos en los que se le ha visto involucrado a Tejada, que es el padre del hijo de Aida Victoria Merlano y a quien Merlano varias veces ha señalado con pruebas de ser irresponsable por la manutención del menor. Sin embargo, Karola aseguró que su reacción también estuvo marcada por el reciente drama en el que Juan David le había pedido dinero a la barranquillera para sacar al menor de Colombia.

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Karola arremetió contra El Agropecuario en medio de un en vivo: “Me dañaron fue la noche” - crédito @karolalcendra_/ Instagram
Karola arremetió contra El Agropecuario en medio de un en vivo: “Me dañaron fue la noche” - crédito @karolalcendra_/ Instagram

La escena circuló después en redes sociales, donde usuarios compartieron el fragmento y comentaron la reacción de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia. El cruce se produjo en medio de los mensajes y publicaciones que han rodeado la situación personal entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, quienes son padres de Emiliano.

Tras apartar a El Agropecuario del en vivo, Karola habló sobre el conflicto sin referirse a detalles específicos de la situación entre ambos. La creadora de contenido cuestionó que el empresario esté involucrado en polémicas públicas cuando, según expresó, debería priorizar su papel como padre.

“Eso es lo malo de TikTok, que uno tiene alcance con un poco de gente, jopo (...) ¿Cómo me van a meter en una llamada con el otro?. Ese es el papá del hijo de Aida (...) Yo no sé qué pasa en la vida personal de ellos, pero por más que sea, un más así, adulto que se supone que tiene que ser un buen padre, no puede estar envuelto en ese tipo de escándalos; él tiene muchos escándalos con su bebé y habla muchas cosas. Ese es un careverga, sabrá Dios", dijo molesta Karola.

Karola sorprende al pedir votos para Sebastián Arévalo en La casa de los famosos Colombia - crédito @karolalcendra_/IG
Karola criticó que TikTok permitiera el ingreso de Tejada a su transmisión y lanzó insultos contra el empresario - crédito @karolalcendra_/IG

Sus declaraciones llegaron después de los cruces públicos entre Merlano y Tejada por asuntos relacionados con su hijo. De acuerdo con la información difundida hasta ahora, ambos anunciaron que los temas vinculados con el menor pasarán a ser tratados por sus respectivos abogados y que buscarán evitar nuevas exposiciones del caso a través de las redes sociales.

Karola no profundizó en las diferencias entre la pareja ni dio detalles sobre los hechos que motivaron sus críticas. Su intervención se limitó a rechazar la aparición del empresario en su transmisión y a expresar su postura sobre el tono que ha tomado la controversia.

El episodio dividió a los usuarios. Algunos respaldaron el derecho de Karola a decidir quién puede participar de sus transmisiones y coincidieron con sus cuestionamientos a Tejada. Otros consideraron que la forma en que se expresó fue excesiva y señalaron que la creadora de contenido pudo manejar la situación de otra manera.

Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada se defendieron públicamente en medio de la disputa legal y mediática por su hijo - crédito @aidavictoriam/ Instagram
Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada anunciaron que sus abogados se encargarán de los asuntos relacionados con el menor - crédito @aidavictoriam/ Instagram

“ese man es como si nos hubiera jodido a todas”, “no me canso de ver este video 😂😂😂“, ”oigan pero de verdad ese hombre pasa todo el día en live 😂“, ”asi es no hay que darle visibilidad a ese tipo", “Karola te ganastes una seguidora 🤣“, ”Ese man nos dañó la vida jajaja", (Sic) dicen algunas de las reacciones en redes sociales.

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