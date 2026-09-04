España

Un médico con incapacidad permanente absoluta por covid reclama una indemnización a Sanidad por no dotarle de equipos de protección adecuados: pierde el juicio

Los jueces consideran que, en las circunstancias extraordinarias de aquel momento, el centro de salud hizo todo lo que pudo

Madrid, en la pandemia. (EFE/JuanJo Martín/Archivo)
Madrid, en la pandemia. (EFE/JuanJo Martín/Archivo)
Guardar

Un médico del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid pasó 55 días en la UCI, intubado y conectado a ventilación mecánica, tras contraer Covid-19 en marzo de 2020 mientras atendía pacientes. Sobrevivió, pero quedó con un infarto cerebeloso, hemiparesia izquierda, fallo renal, sordera parcial y un deterioro funcional que los tribunales han reconocido como incapacidad permanente absoluta —que admite que no puede realizar ningún tipo de trabajo— y una discapacidad del 85%.

Años después, reclamó ante la justicia que su empleador, el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), le pagara un recargo de entre el 30% y el 50% sobre sus prestaciones por no haberle dotado de equipos de protección adecuados. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de cerrarle esa puerta.

PUBLICIDAD

Los jueces han desestimado el recurso de suplicación interpuesto por el médico y confirman el fallo de instancia que ya le había negado el recargo. El tribunal no discute la gravedad de lo que sufrió ni pone en duda que el contagio se produjo en su puesto de trabajo. Lo que concluye es que el SERMAS no incumplió sus obligaciones de seguridad en las circunstancias extraordinarias de aquel momento: a principios de marzo de 2020, cuando se data el contagio, no existía conocimiento cierto sobre la forma de propagación del virus, el mercado mundial de material sanitario estaba colapsado y el hospital le entregó los únicos medios de protección de que disponía: una caja de mascarillas.

Qué es la incapacidad permanente: cómo pedir la pensión, que enfermedades otorgan la ayuda y cuánto dinero se cobra.

El reconocimiento de la incapacidad permanente

El 9 de abril de 2021, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales emitió un informe en el que calificó el proceso como derivado de accidente de trabajo por exposición al SARS-CoV-2 en el desempeño de funciones asistenciales. El 18 de marzo de 2022, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le reconoció una pensión de incapacidad permanente absoluta para todo trabajo, derivada de accidente de trabajo. El 24 de enero de 2024, la administración le reconoció además un grado de discapacidad del 85% con carácter permanente y dificultades de movilidad para el uso de transportes públicos. Ese mismo año, el Juzgado de lo Social nº 28 de Madrid declaró que el proceso de incapacidad temporal iniciado el 19 de marzo de 2020 derivaba de enfermedad profesional, con todos los efectos inherentes a esa declaración.

PUBLICIDAD

Fue precisamente ese reconocimiento el que abrió la vía para la reclamación del recargo. Interpuso demanda ante la Sección nº 31 del Tribunal de Instancia de Madrid, que el 6 de abril de 2026 desestimó sus pretensiones y confirmó las resoluciones administrativas. La magistrada de instancia valoró tanto prueba documental como testifical y concluyó que el SERMAS había cumplido, dentro de sus limitaciones materiales, con su obligación de velar por la salud de sus trabajadores.

El médico recurrió en suplicación ante el TSJ de Madrid, que no le ha dado la razón: recuerda que ha quedado probado que se le entregó una caja de mascarillas y que no existe prueba alguna de que hubiera otros materiales de protección disponibles en el hospital en aquel momento.

Apoyándose en doctrina del Tribunal Supremo, el tribunal concluye que la situación vivida al inicio de la pandemia reúne los elementos de la fuerza mayor: fue un acontecimiento extraordinario, con desabastecimiento global de equipos de protección individual, sin conocimiento científico consolidado sobre la propagación del virus y sin posibilidad razonable de que los centros sanitarios hubieran hecho acopio previo de material. En esas condiciones, afirma la Sala, no era exigible al SERMAS una diligencia mayor que la que efectivamente desplegó.

Temas Relacionados

SentenciasSentencias EspañaCovid-19CoronavirusPensión de IncapacidadIncapacidadEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Buscan voluntarios en un pueblo de Asturias para cuidar de animales y hacer tareas de jardinería con solo 15 horas semanales de trabajo

Entre las actividades previstas figuran la construcción de un gallinero y de bancales para cultivo o la reparación de una valla

Buscan voluntarios en un pueblo de Asturias para cuidar de animales y hacer tareas de jardinería con solo 15 horas semanales de trabajo

Los reyes Felipe VI y Letizia viajarán a Noruega con la reina Sofía para acudir al funeral de Harald V

Por el momento se desconoce si Juan Carlos I acudirá también al último adiós del monarca el 9 de septiembre en Oslo

Los reyes Felipe VI y Letizia viajarán a Noruega con la reina Sofía para acudir al funeral de Harald V

La obra centenaria que protege de las riadas a esta ciudad de Cataluña: el desvío que cambió para siempre el recorrido del agua

Una infraestructura de 1.150 metros que nació para alejar las riadas del centro y que más de un siglo después continúa de guardia bajo tierra

La obra centenaria que protege de las riadas a esta ciudad de Cataluña: el desvío que cambió para siempre el recorrido del agua

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Como cada viernes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

La prensa marroquí estalla contra Luis de la Fuente por su visita a Ceuta: “El fútbol español se politiza al más alto nivel”

El seleccionador de La Roja y el presidente de la RFEF, Louzán, se encuentran en la comunidad autónoma para mostrar su apoyo

La prensa marroquí estalla contra Luis de la Fuente por su visita a Ceuta: “El fútbol español se politiza al más alto nivel”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional advierte sobre los riesgos de las redes: “¿Qué pasaría si un supuesto cazatalentos le pide a un menor fotos a cambio de dinero?”

La Policía Nacional advierte sobre los riesgos de las redes: “¿Qué pasaría si un supuesto cazatalentos le pide a un menor fotos a cambio de dinero?”

Aldama pide vender por su cuenta sus 13 coches incautados entre Ferrari y Land Rover: Hacienda los valora en 635.700 euros y él cree que puede sacarles más dinero

La Audiencia Nacional defiende a la jueza de la crisis de Ceuta frente a Marlaska: “Está actuando en defensa del interés general de España”

Qué ver en un día en las Islas Cíes: guía práctica para aprovechar al máximo la visita

Antonio Balas asciende tras la firma de Margarita Robles y continuará en la UCO a través de una comisión de servicio

ECONOMÍA

Buscan voluntarios en un pueblo de Asturias para cuidar de animales y hacer tareas de jardinería con solo 15 horas semanales de trabajo

Buscan voluntarios en un pueblo de Asturias para cuidar de animales y hacer tareas de jardinería con solo 15 horas semanales de trabajo

Cuánta pensión cobrarán Santi Aldama y Hugo González por jugar en la NBA: la jubilación que convierte el baloncesto en un retiro de oro

Montse Escobar, psicóloga: “El problema de las batallas del aura está en que el joven crea que su valor depende de la puntuación de los demás”

Adiós al periodo de prueba de más de seis meses, salvo excepciones: el Gobierno endurece las condiciones para las empresas

El Gobierno aprueba el modelo de financiación autonómica con dos comunidades del PSOE en contra: rechazo de Castilla-La Mancha y Asturias y apoyo de Cataluña y Canarias

DEPORTES

La prensa marroquí estalla contra Luis de la Fuente por su visita a Ceuta: “El fútbol español se politiza al más alto nivel”

La prensa marroquí estalla contra Luis de la Fuente por su visita a Ceuta: “El fútbol español se politiza al más alto nivel”

Marcos Llorente, talismán de La Roja: 27 partidos, dos títulos y ninguna derrota

La Champions League femenina se ceba con el Real Madrid y deja un camino de rosas para el FC Barcelona

Marcos Llorente se retira de la selección española tras 27 partidos y cero goles: así ha sido su trayectoria con La Roja

Pablo Laíño, el vicepresidente “friki” del Ourense CF con solo 21 años: “Se ha convertido como en un hijo para mí”