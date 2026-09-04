Colombia

Cayó Bendito Menor y así reaccionó el país político al operativo: “Hay que reconocer y aplaudir”

María Fernanda Cabal, Honorio Henríquez, Martín Santos, ‘Fico’ Gutiérrez, entre otros, felicitaron al presidente Abelardo de la Espriella por el operativo en el que fue dado de baja el cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada

La muerte de Naín Pérez, alias Bendito Menor, en un operativo de la Policía Nacional en Riohacha reactivó el debate sobre la seguridad en La Guajira - crédito @ColombiaOscura/X
La muerte de Naín Pérez, alias Bendito Menor, en un operativo de la Policía Nacional en Riohacha reactivó el debate sobre la seguridad en La Guajira - crédito @ColombiaOscura/X
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La muerte de Naín Pérez alias Bendito Menor en un operativo de la Policía Nacional en Riohacha, durante la madrugada del viernes 4 de septiembre, desató una cadena de respaldos políticos a la ofensiva de seguridad del Gobierno, en un caso que también volvió a poner en el centro la disputa por el control territorial frente a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas como Los Pachenca.

El pronunciamiento más amplio sobre el alcance de la estrategia oficial llegó junto con una cifra: reportes oficiales sostienen que la ofensiva impulsada por el presidente Abelardo de la Espriella deja ya más de 30 combatientes abatidos en las últimas semanas.

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El operativo ocurrió en una vivienda del barrio Los Olivos, en la capital de La Guajira, y terminó también con la muerte de la pareja de Pérez Toncel, identificada como alias La Bebesita.

El fallecido era señalado como integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), estructura armada también mencionada en las reacciones públicas como uno de los focos de la operación estatal.

Honorio Henríquez afirmó que la caída de "Bendito Menor" muestra la capacidad de la Fuerza Pública para imponer la autoridad del Estado - crédito @honohenriquez/X
Honorio Henríquez afirmó que la caída de "Bendito Menor" muestra la capacidad de la Fuerza Pública para imponer la autoridad del Estado - crédito @honohenriquez/X

El presidente del Congreso, el senador Honorio Henríquez, afirmó que “ningún delincuente, por poderoso o desafiante que sea, estará por encima de la autoridad del Estado”. Añadió que la caída de alias Bendito Menor, a quien describió como uno de los principales cabecillas de esa organización, demuestra la capacidad de la Fuerza Pública para enfrentar a quienes amenazan la seguridad.

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Así mismo, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, planteó el operativo como una señal de persecución directa contra las estructuras criminales. Escribió: “El mensaje es claro: o los criminales se someten a la justicia, o la justicia irá por ellos. En Colombia no puede haber territorio ni escondite para quienes siembran el terror”.

Alejandro Char dijo que el operativo en Riohacha envía un mensaje directo a las estructuras criminales sobre el alcance de la justicia en Colombia - crédito @AlejandroChar/X
Alejandro Char dijo que el operativo en Riohacha envía un mensaje directo a las estructuras criminales sobre el alcance de la justicia en Colombia - crédito @AlejandroChar/X

Char además felicitó al presidente por su “determinación” y por la decisión de ir detrás de quienes, en sus palabras, buscan sembrar miedo y violencia. También calificó como inaceptable que los colombianos tengan que vivir con temor por culpa de “estos terroristas”.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró la muerte de alias Bendito Menor y de alias La Bebesita con una felicitación directa al presidente y a las instituciones que participaron en el procedimiento. En su mensaje escribió: “La caída de alias ‘Bendito Menor’ y de su pareja sentimental alias ‘La Bebesita’, demuestra que cuando se quiere se puede”.

Federico Gutiérrez vinculó el operativo contra Bendito Menor con un cambio frente al gobierno anterior y felicitó a la Policía Nacional y a la Fiscalía - crédito @FicoGutierrez/X
Federico Gutiérrez vinculó el operativo contra Bendito Menor con un cambio frente al gobierno anterior y felicitó a la Policía Nacional y a la Fiscalía - crédito @FicoGutierrez/X

La parte más política de su reacción apareció después, cuando afirmó: “Se descongelaron las acciones en contra de los criminales”. Luego endureció el tono con otra frase: “Que se tengan duro los criminales, ya se fue quien los defendía y protegía”.

De acuerdo con la publicación, esa intervención marcó un contraste explícito con la administración nacional anterior (Gustavo Petro) y alineó al alcalde con la estrategia de seguridad promovida por la Casa de Nariño. Gutiérrez también felicitó a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación por el golpe a esa estructura criminal.

María Fernanda Cabal también felicitó a las autoridades por dar de baja a "Bendito Menor" - crédito @MariaFdaCabal/X
María Fernanda Cabal también felicitó a las autoridades por dar de baja a "Bendito Menor" - crédito @MariaFdaCabal/X

Por su parte, la exsenadora María Fernanda Cabal escribió en redes sociales: “Al fin. “Bendito Menor”, que se pavoneaba desafiando al Estado como si La Guajira fuera su finca, habría sido abatido”. En la misma publicación añadió: “Al fin vemos autoridad frente a los criminales. Bien por nuestra Fuerza Pública. Que sigan los demás”.

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, exaltó a la Policía Nacional y a la Dijín por la operación en Riohacha y reconoció el trabajo del equipo de inteligencia desplazado desde Bogotá. En su mensaje habló de “la captura” de Naín Pérez, aunque la información oficial sobre el operativo reportó su muerte durante la acción policial.

Martín Santos felicitó a las autoridades y al Gobierno por el operativo en el que fue dado de baja alias Bendito Menor y su pareja - crédito @MartinSantosR/X
Martín Santos felicitó a las autoridades y al Gobierno por el operativo en el que fue dado de baja alias Bendito Menor y su pareja - crédito @MartinSantosR/X

También se pronunció Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, con un mensaje que pidió leer el resultado por fuera de alineamientos partidistas: “No importa si ud es de izquierda, centro o derecha. El exitoso operativo en contra de ‘Bendito Menor’ por parte de nuestras fuerzas armadas y ordenada por el gobierno es algo que hay reconocer y aplaudir”.

Por su parte, el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, agradeció las acciones de inteligencia militar y el despliegue operativo ordenado por el jefe de Estado. En su mensaje sostuvo: “Gracias a la reacción de nuestra Fuerza Pública, hoy empezamos a ver cómo se desarticulan, desde sus nefastos cabecillas, las bandas que afectan la tranquilidad de nuestro territorio”.

El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, agradeció las acciones de inteligencia militar y el despliegue operativo ordenado por el jefe de Estado - crédto @jaiaguilar/X
El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, agradeció las acciones de inteligencia militar y el despliegue operativo ordenado por el jefe de Estado - crédto @jaiaguilar/X

Aguilar agregó que espera que esas acciones continúen “en el corto y mediano plazo, hasta recuperar plenamente la seguridad que merecen todos los guajiros”. También señaló que los grupos armados y las estructuras delincuenciales han azotado al departamento durante los últimos cuatro años.

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