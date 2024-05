La misteriosa isla de Escocia que solamente es habitada por gnomos

La Isla de Gnomos se encuentra ubicada justo al lado de la isla Inchcolm en el Firth of Forth

La Isla de Gnomos, con una historia misteriosa y encantadora, es un pequeño afloramiento en Escocia que capturó la imaginación de locales y turistas por igual. Ubicada justo al lado de la isla Inchcolm en el Firth of Forth, esta isla se ha convertido en el hogar de una creciente comunidad de gnomos de jardín, lo que plantea un enigma que nadie ha logrado resolver completamente.

La aparición de los primeros gnomos en la roca Swallow Craig, que forma la isla, data de 2010. Desde entonces, las teorías sobre cómo llegaron allí no pararon de multiplicarse. Hay especulaciones que van desde la idea de que fueron abandonados por un pescador local o una abuela que viva cerca y los haya dejado, hasta la creencia en una “huida masiva” de un centro de jardinería cercano; los duendes habrían buscado un refugio en la isla bajo el manto de la oscuridad nocturna.

La leyenda más poética, quizás, contempla la posibilidad de que estos pintorescos personajes hayan naufragado y decidido establecer su residencia en este remoto paraje, sobreviviendo en él durante los últimos 14 años. Lo cierto es que, en cada invierno, la población de gnomos aumentó misteriosamente, alimentó el misticismo y las historias alrededor de la ahora apodada “Isla Inch Gnome”.

Scott Aston, patrón del “Maid of the Forth”, lleva alrededor de 100 turistas al día a la isla

Scott Aston, el experimentado patrón del “Maid of the Forth” (atracción turística que navega por la isla), llevó a centenares de turistas a presenciar este curioso espectáculo. Según sus palabras, los visitantes se ríen al encontrarse con la inusual vista. “Escuchamos a la gente en el barco preguntar todo el tiempo ‘¿es un gnomo?’ Y luego ven el cartel que dice Inch Gnome y empiezan a reírse”, afirmó a la agencia británica SWNS.

La reacción general ante los gnomos y el cartel que declara la identidad de la Isla de Gnomos es de diversión y sorpresa. Scott, quien ha navegado estas aguas por más de 18 años, admite que aún con su experiencia, el misterio de cómo estos gnomos llegaron y por qué permanecen allí todavía es un completo enigma. E incrementa el interés turístico: Scott lleva alrededor de 100 turistas al día y ven la Isla Inch Gnome.

El atractivo de la Isla de Gnomos trasciende lo puramente visual. Se convirtió en un símbolo de misterio y aventura. Año tras año, a medida que la población de gnomos se expande en los inviernos boreales, también lo hace el interés público y el número de teorías sobre su presencia. Ya van 14 años desde la primera vez que se avistaron los gnomos y el misterio sigue sin resolverse. Sin dudas es un destino más para agregar a la lista para los amantes de los viajes.

Los primeros gnomos fueron vistos en 2010 y aún nadie sabe cómo llegaron allí

Qué significan los gnomos para los escoceses

En Escocia, los gnomos, a menudo asociados con el folklore y las tradiciones celtas, son vistos como seres místicos que guardan y protegen la naturaleza. La figura del gnomo en Escocia se entrelaza con las creencias locales en las hadas y otros espíritus de la naturaleza. Los gnomos, en este contexto, simbolizan la conexión con el mundo natural, actuando como custodios de los tesoros de la tierra, protectores de los animales y plantas, y como guías espirituales que ayudan a mantener el equilibrio del ecosistema.

Más allá del folklore, los gnomos también forman parte de la cultura literaria y artística de Escocia, inspirando cuentos, obras de arte y otras expresiones culturales que reflejan la riqueza mitológica del país.

Para los escoceses los gnomos simbolizan la conexión con el mundo natural

En la cultura popular y en los jardines escoceses, las figuras de gnomos son comunes como adornos simbólicos que se cree atraen buena suerte y prosperidad. Además, estas representaciones reflejan la veneración por la naturaleza y la creencia en la importancia de vivir en armonía con el entorno. Esta compresión sobre los místicos duendes es la que se relaciona más con la Isla de Gnomos.