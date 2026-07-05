Vinculan a proceso a “El Chayanne” y “La Patrona”, de “Los Madame”, por narcomenudeo en Iztapalapa

Fueron detenidos el pasado 27 de junio en la colonia Santa María Aztahuacán. Crédito: FGJCDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo el pasado 3 de julio la vinculación a proceso contra Julián García, alias “El Chayanne”, y Maricarmen Rojas, alias “La Patrona”, por su probable participación en delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo. Un juez de control impuso prisión preventiva a ambos y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Cabe señalar que no es la primera vez que la pareja enfrenta una detención: ya habían sido arrestados el 10 de mayo de 2025 en un operativo en Iztapalapa.

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En aquella ocasión, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) difundió fotografías de los detenidos. Las mismas imágenes volvieron a circular tras el último arresto del 27 de junio de 2026, lo que abre preguntas sobre qué ocurrió con su situación jurídica en el periodo intermedio.

“La Patrona” sería hija de “La Madame”, presunta líder de la organización

Maricarmen Rojas, alias “La Patrona”, es señalada como hija de María de Lourdes Rojas Báez, alias “La Madame”, presunta cabeza de la organización criminal que opera en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac.

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Julián Alejandro García, alias “El Chayanne”, es identificado como colaborador cercano de la líder.

La Patrona es identificada extraoficialmente como hija de "La Madame", presunta jefa de la organización. Crédito: FGJCDMX

“La Patrona” presuntamente coordinaba la distribución de droga en la zona y la recolección de ganancias para financiar a narcomenudistas. “El Chayanne” habría colaborado directamente en esas actividades.

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Reportes previos de este medio señalaron que la organización presuntamente extendido sus operaciones a los municipios de Chalco y Valle de Chalco, en el Estado de México.

Primera detención fue en mayo de 2025, en operativo con la Marina y la Guardia Nacional

El 10 de mayo de 2025, elementos de la SSC, la FGJCDMX, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional catearon un inmueble en la calle Plan de Ayala, colonia Ejército de Agua Prieta, identificado como centro de almacenamiento y embalaje de narcóticos.

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Ahí detuvieron a ambos y aseguraron 55 bolsitas con marihuana y 50 envoltorios con cocaína, además de dos celulares.

Las imágenes compartidas tras la vinculación a proceso son las mismas publicadas en su detención de 2025. (FOTO: X:@PabloVazC)

Esa detención fue catalogada como el segundo golpe más relevante contra la organización. El primero había ocurrido el 1 de mayo de ese año, cuando cayeron cuatro integrantes más en las colonias Santa María Aztahuacán y Reforma Política de la alcaldía Iztapalapa, entre ellos José Mendoza Ramos, presunto operador criminal y supuesta pareja de Martha Estela Rojas, identificada como hermana de “La Madame”.

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En esos operativos se aseguraron 389 dosis de cocaína, 54 envoltorios de marihuana, 23 de metanfetamina y un arma de fuego.

Segunda detención ocurrió en Santa María Aztahuacán el 27 de junio de 2026

Más de un año después, el 27 de junio de 2026, elementos de la SSC detectaron una conducta posiblemente relacionada con la comercialización de narcóticos en la colonia Santa María Aztahuacán, alcaldía Iztapalapa. Según los reportes oficiales, dos personas permanecían dentro de un vehículo estacionado en circunstancias que llamaron la atención de los uniformados.

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Julián sería un operador cercano de la organización criminal. Crédito: FGJCDMX

Al intervenir, realizaron un cateo y aseguraron diversas dosis de droga en posesión de los ocupantes. “La Patrona” y “El Chayanne” fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público.

Juez vinculó a proceso tras revisar informes, entrevistas y peritajes

Durante la audiencia del 3 de julio, la Fiscalía presentó informes policiales, entrevistas y dictámenes periciales sobre las sustancias aseguradas. Con base en ese material, la autoridad judicial determinó que existían elementos suficientes para la vinculación a proceso e impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

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La Fiscalía capitalina informó que las investigaciones en torno a “Los Madame” continuarán con el objetivo de identificar a otros integrantes del grupo y desarticular su estructura operativa.