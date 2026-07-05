Conoce los peligros de comer golosinas y dulces de la tiendita todos los días

Una mano rechaza un plato lleno de golosinas, donas, papas fritas y refrescos en un mensaje visual contra el consumo de alimentos ultraprocesados. La imagen destaca la importancia de optar por una alimentación más saludable para prevenir problemas de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comer golosinas y dulces de la tiendita todos los días no es un hábito menor: es una forma de consumir azúcar añadida de forma sistemática, con efectos acumulativos sobre el peso, los dientes, el metabolismo y el estado de ánimo que se vuelven más difíciles de revertir con el tiempo. El problema no es el dulce ocasional, sino la repetición diaria que convierte el antojo en una carga metabólica constante.

La recomendación internacional establece que los azúcares libres no deben superar el 10% de las calorías diarias —unos 50 gramos para una dieta de 2,000 calorías—, y que reducirlos a menos del 5%, alrededor de 25 gramos o seis cucharaditas, aporta beneficios adicionales para la salud. Una sola bolsita de gomitas, un par de paletas o unos cuantos caramelos pueden rebasar ese límite sin que la persona lo note.

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Lo que le pasa al cuerpo cuando el azúcar entra todos los días

Un primer plano muestra una variedad colorida de alimentos ultraprocesados, incluyendo cereales azucarados, embutidos, dulces y snacks, dispuestos sobre una mesa con un fondo neutro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El azúcar de las golosinas llega al torrente sanguíneo rápido, sin fibra ni proteína que frene su absorción. Eso dispara la glucosa en sangre y obliga al páncreas a liberar insulina para compensar. Repetido día tras día, ese ciclo genera consecuencias concretas:

Resistencia a la insulina: las células dejan de responder con eficiencia a la hormona, lo que eleva el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2

Acumulación de grasa abdominal: el exceso de glucosa que el cuerpo no usa se convierte en grasa, con preferencia por la zona del abdomen

Hígado graso no alcohólico: la fructosa presente en muchos dulces industriales se procesa casi exclusivamente en el hígado y puede provocar acumulación de grasa en ese órgano

Inflamación crónica de bajo grado: el azúcar en exceso eleva los marcadores inflamatorios en sangre, lo que con el tiempo se asocia a enfermedades cardiovasculares y mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer

Picos y bajones de energía: la energía sube rápido y cae igual de rápido, dejando fatiga, irritabilidad y más antojo de dulce

La fructosa, en particular, actúa de forma distinta a la glucosa: no activa los mecanismos normales de regulación del apetito, lo que significa que las calorías de los dulces no generan la misma sensación de saciedad que las de otros alimentos.

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El daño en dientes y piel que muchos no relacionan con los dulces

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los efectos del azúcar diario no se limitan al interior del cuerpo. Dos de los más visibles son el deterioro dental y los problemas de piel.

En los dientes:

Las bacterias de la boca se alimentan del azúcar y producen ácido que erosiona el esmalte dental

Los caramelos duros y las paletas son especialmente dañinos porque mantienen el azúcar en contacto con los dientes durante minutos prolongados

Las caries por consumo frecuente de dulces son una de las enfermedades crónicas más comunes en niños y adultos jóvenes en México

Cepillarse los dientes después de comer dulces reduce pero no elimina el daño si el consumo es diario

En la piel:

El azúcar elevado en sangre activa procesos inflamatorios que pueden agravar el acné y acelerar el envejecimiento prematuro de la piel

Los niveles altos de glucosa favorecen la glicación, un proceso en el que el azúcar se adhiere al colágeno y lo vuelve rígido, lo que reduce la elasticidad de la piel con el tiempo

Por qué es tan difícil dejar de comerlos: el mecanismo del cerebro

La ilustración muestra cómo el consumo de alimentos ricos en grasas y azúcares puede impactar el cerebro y la salud mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las golosinas no son difíciles de abandonar solo por costumbre. Hay una razón biológica: el azúcar activa los circuitos de recompensa del cerebro mediante la liberación de dopamina, el mismo neurotransmisor involucrado en otros comportamientos adictivos.

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Así funciona el ciclo:

El dulce produce placer inmediato y elevación del estado de ánimo

Cuando el efecto baja, el cerebro busca repetir la experiencia

Con el tiempo se necesita más cantidad para obtener el mismo efecto

Saltarse el dulce genera irritabilidad, ansiedad o dificultad para concentrarse

Romper ese patrón no requiere eliminar el azúcar de golpe, sino sustituir gradualmente las golosinas por alternativas que satisfagan el antojo sin el pico glucémico: fruta fresca, dátiles, chocolate amargo con más del 70% de cacao o nueces con miel. El objetivo no es suprimir el sabor dulce, sino cambiar la fuente de donde viene.

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