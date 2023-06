Ucrania solicitó la participación del presidente Volodimir Zelensky en la sesión plenaria de la OEA

Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, quiere denunciar ante la OEA las atrocidades de las tropas rusas (Franco Fafasuli)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, busca seguir expandiendo la red de países que condenan la brutal invasión rusa. Por ese motivo, Kiev solicitó la participación del jefe de Estado ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

La embajada ucraniana ante Estados Unidos de América y la Misión Observadora Permanente de Ucrania pidieron que Zelensky tenga la oportunidad de “pronunciar un discurso en vivo y otro pregrabado durante el diálogo con los Observadores Permanentes y en la cuarta sesión plenaria de la Asamblea General”.

También solicitaron a las autoridades de la OEA “la oportunidad de que la delegación de Ucrania pueda tomar la palabra durante el Diálogo de Jefes de Delegación, el Secretario General y el Secretario General Adjunto con los Jefes de Delegación de los Observadores Permanentes”.

Zelensky busca llevar su mensaje a una región donde gran parte de países han adoptado una tibia respuesta ante las atrocidades cometidas por las tropas de Vladimir Putin contra la población ucraniana.

Días atrás, durante la primera entrevista que brindó a medios latinoamericanos, entre ellos Infobae, el mandatario comentó que su Gobierno solicitó “a la mayoría de los Parlamentos de América Latina para hablarles”. Sin embargo, sólo en dos tuvo la oportunidad de comparecer: Chile y México.

“Pero no digo esto para acusar a ningún país. En Ucrania somos muy cuidadosos con la libertad que defendemos. América Latina puede elegir apoyar a quien quiera. Pero ningún partido, comunista o no, puede quitarte tus derechos”, afirmó Zelensky. Y agregó: “Nuestra tarea es asegurarnos de que las personas sepan la verdad sobre lo que está ocurriendo en Ucrania”.

La 52ª Asamblea General de la OEA, el principal foro político de las Américas, abrió su sesión del año pasado con un mensaje del presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, instando a la región a condenar la invasión rusa y sumarse a las sanciones contra Moscú

En el reportaje, el presidente de Ucrania reiteró su intención de reunirse con el jefe de Estado brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien hasta el momento ha evitado acercarse a Kiev y, por el contrario, ha tenido polémicas declaraciones sobre la invasión a Ucrania ordenada por Putin.

“Voy a reiterar que estoy interesado en reunirme con él. Estoy interesado y he ofrecido reunirme en cualquier formato. He invitado al presidente muchas veces, le he invitado a visitar Ucrania. Nuestros equipos estuvieron en contacto cuando yo estaba reunido con los gobiernos de España y Portugal, y él estaba en Europa. (...) Para mí es muy importante que las grandes potencias se involucren. Que la gran potencia de América Latina, Brasil, se involucre, y que esté a la altura de otros estados en la fórmula para La Paz. Y que esté representado en la cumbre para La Paz que preparamos, que exprese su postura. Somos gente civilizada. Tenemos que hablar de esto. Pero para hablar se necesita un deseo. Algo no funcionó en el G7, no quiero entrar en detalles, pero definitivamente el problema no vino de nuestro lado”, expresó.

En los últimos meses el presidente brasileño estuvo en el foco de la polémica por sus dichos sobre la guerra. A mediados de abril, cuando recibió al canciller ruso, Sergei Lavrov, en Brasilia, sostuvo que tanto Rusia como Ucrania tomaron la decisión de ir a la guerra. Asimismo, ese mismo mes, durante una visita a Beijing, donde se reunió con el líder chino Xi Jinping, Lula dijo que Estados Unidos y la Unión Europea “tienen que dejar de fomentar la guerra y empezar a hablar de paz”.

Esos dichos provocaron contundentes respuestas por parte de Kiev, Washington y Bruselas.

Lula provocó una fuerte polémica por sus dichos sobre la guerra en Ucrania (REUTERS/Ueslei Marcelino)

Por su parte, el mes pasado el canciller ucraniano, Dmytro Kuleba, pidió a los gobiernos de América Latina, durante su visita oficial a Guatemala, que sigan condenando “la invasión rusa” a su país y que apoyen la creación de un tribunal especial para juzgar los crímenes de guerra cometidos por las tropas de Putin.

“Condenar la agresión de Rusia y apoyar la postura del presidente (Volodimir) Zelensky es el camino para promover la paz en Ucrania”, declaró Kuleba, durante una conferencia de prensa brindada en el Palacio Nacional de Guatemala.

Las palabras de Kuleba se dieron en el marco de su visita a Guatemala, donde participó de la cuarta cumbre de la Asociación de Estados del Caribe (AEC).

Durante su discurso, Kuleba pidió a los países de América Latina “seguir el ejemplo de Guatemala” y apoyar la creación de un tribunal internacional especial que se encargue de juzgar los crímenes de guerra que se han cometido en el conflicto con Rusia.

El ucraniano enfatizó que los países que toman una “postura neutral” ante el conflicto no están colaborando para “restablecer la paz” en su territorio.

Seguir leyendo: