Boris Johnson reveló que Putin amenazó con atacarlo con un misil durante una llamada telefónica: “solo tomaría un minuto”. (REUTERS/Toby Melville)

El ex primer ministro británico Boris Johnson reveló que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, le amenazó con atacarle con un misil durante una llamada telefónica que mantuvieron antes de la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Según el antiguo líder conservador británico, Putin le dijo que no quería lastimarle pero que el ataque con misil “solo tomaría un minuto”.

La amenaza, según contó Johnson en un programa que emitirá la noche de este lunes la BBC, se hizo después de que el ex primer ministro le advirtiera a Putin de que la guerra sería una “catástrofe total”.

El relato de Johnson forma parte de un documental de la cadena pública británica que evalúa los contactos de Putin con los líderes mundiales antes de la invasión de Ucrania de febrero de 2022.

El ex primer ministro ha visitado Ucrania en varias oportunidades desde el inicio de los ataques rusos. (REUTERS)

El ex jefe del Gobierno del Reino Unido también advirtió a Putin, en esta larga conversación telefónica, que la invasión de Ucrania provocaría sanciones occidentales y el despliegue de fuerzas de la Alianza Atlántica en las fronteras con Rusia.

Johnson también trató de evitar la acción militar rusa al decirle a Putin que Ucrania no se uniría a la OTAN.

“Me amenazó en un momento y me dijo: ‘Boris, no quiero lastimarte pero, con un misil, solo tomaría un minuto’ o algo así”, contó Johnson.

“Pero creo que por el tono muy relajado que estaba tomando, el tipo de aire de indiferencia que parecía tener, solo estaba jugando con mis intentos de que negociara”, agregó Johnson, que calificó la llamada de “muy familiar” y “extraordinaria”.

“Él dijo: ‘Boris, dices que Ucrania no se unirá a la OTAN en el corto plazo... ¿Qué es pronto?’, y yo dije: ‘Bueno, no se unirá a la OTAN en el futuro previsible. Lo sabes perfectamente bien’”, dijo Johnson sobre la llamada con Putin según reseñó The Guardian.

Putin amenazó con atacar con un misil al Reino Unido durante una llamada con el ex primer ministro Boris Johnson. (Sputnik/Ilya Pitalyov)

El medio británico señaló que Ben Wallace, el secretario de defensa, también habló en el documental sobre una visita a Moscú en febrero en un intento fallido de negociar y acabar con la guerra. Se reunió con su homólogo ruso, Sergei Shoigu, así como con el jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov.

“Recuerdo haberle dicho al ministro Shoigu, ‘Ellos pelearán’ y él dijo, ‘Mi madre es ucraniana; ¡No lo harán! También dijo que no tenía intención de invadir”, dijo Wallace.

El documental de la BBC, que lleva el título de “Putin vs Occidente”, también dice que el 11 de febrero de 2022, el secretario de Defensa, Ben Wallace, viajó a Moscú para reunirse con su homólogo ruso, Serguéi Shoigú, y se marchó de Rusia con garantías de que la invasión de Ucrania no se produciría.

(Con información de EFE)

