La insólita excusa de Putin para no invitar a ningún líder internacional al festejo del Día de la Victoria

Rusia no invitará este año a ningún líder mundial al desfile militar del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi, que se celebra el 9 de mayo en la Plaza Roja de Moscú, según confirmó este viernes el Kremlin. “No hemos invitado a ningún líder mundial al Día de la Victoria. Ese año no es un aniversario redondo”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.

La Plaza Roja acogió anoche un ensayo del desfile con ocasión del 77 aniversario de la victoria soviética sobre las tropas de Hitler que este año coincidirá con la “operación militar especial” en Ucrania. En el ensayo, que transcurrió en el empedrado frente el Kremlin, participaron más de 10.000 soldados, a lo que hay que sumar 131 equipos militares como parte de la columna motorizada. El Kremlin confirmó que a diferencia de 2020, cuando la COVID-19 obligó a aplazar la parada, la contienda en Ucrania no impedirá celebrar la Victoria este año.

Otro ejercicio nocturno tendrá lugar en la misma plaza el próximo 4 de mayo, mientras el 7 de mayo tendrá lugar el último ensayo general. En 2015, para el 70 aniversario de la Victoria, el Kremlin invitó a más de 60 líderes mundiales de los que llegaron a Moscú cerca de la mitad, entre ellos el líder chino, Xi Jinping, y el entonces secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon.

A la vez, ningún dirigente europeo aceptó entonces la invitación del Kremlin, ya que tuvo lugar un año después de la anexión de la península ucraniana de Crimea y el apoyo a la sublevación armada en el Donbás.

En 2018 acudieron al tradicional desfile el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el presidente serbio, Aleksandar Vucic. En 2019, la parada no contó con asistencia extranjera de alto nivel.

En 2020, para el 75 aniversario de la Victoria, el Kremlin invitó a múltiples líderes mundiales, entre ellos dirigentes de EEUU, países de la Unión Europea y Japón, pero el desfile fue pospuesto del 9 de mayo al 24 junio por motivos de seguridad sanitaria y finalmente no contó con visitas extranjeras.

