Invasión a Ucrania EN VIVO: tropas rusas bombardearon con tanques, morteros y cañones antiaéreos una zona cercana a la planta nuclear de Chernobyl

El momento en que un cohete ruso de largo alcance mató a seis civiles y dejó 15 heridos en Kharkiv

Ucrania asegura que las tropas rusas siguen reagrupándose con el objetivo de “reanudar las operaciones ofensivas” para alcanzar las fronteras administrativas de las regiones de Donetsk y Lugansk.

Mientras países como Francia, Turquía y Grecia organizan operativos especiales para evacuar civiles de las zonas bajo fuego.

Tras los intensos ataques rusos en Mariupol, circularon imágenes que reflejan la ciudad en ruinas. La localidad se ve devastada por el paso de los soldados del Kremlin. El presidente Zelensky denunció que el ejército invasor ha impedido el ingreso de ayuda humanitaria.

A continuación, el minuto a minuto de la invasión rusa: (Hora ucraniana, GMT+2):

Sábado 26 de marzo:

4:00: El alcalde de la ciudad de Slavútych, Yurii Fomichev, informó que las tropas rusas han bombardeado con tanques, morteros y cañones antiaéreos la zona, cercana a la planta nuclear en la que trabaja el personal de Chernobyl.

“El tercer día de lucha. No entraron en la ciudad. La lucha se está dando en las afueras. No entregamos la ciudad, pero las fuerzas no son iguales”, dijo. La autoridad añadió que durante el transcurso de este sábado se conocerán los datos sobre posibles víctimas, según recoge la agencia de noticias Unian.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) advirtió en la noche del jueves que las tropas rusas habían bombardeado puestos de control ucranianos en la ciudad. En este sentido, la autoridad reguladora de Ucrania avisó de que el bombardeo había puesto en peligro “los hogares y las familias del personal operativo que garantiza la seguridad nuclear y radiológica”.

Los habitantes de Mariupol que no han salido de la ciudad se mantienen en refugios

3:30: El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania aseguró que las tropas rusas siguen reagrupándose con el objetivo de “reanudar las operaciones ofensivas” para alcanzar las fronteras administrativas de las regiones de Donetsk y Lugansk.

En un comunicado en su perfil oficial de Facebook, detalló que las Fuerzas Armadas ucranianas buscan “consolidar y retener las fronteras previamente ocupadas” en la zona de Slobozhansky, cerca de la ciudad de Sumy. Además, indicaron que las tropas rusas tratan de “bloquear sus unidades” en los alrededores de Kharkiv.

En los alrededores de esta ciudad, las Fuerzas Armadas de Ucrania han asegurado que “el enemigo” restringe el movimiento de civiles “mediante el establecimiento de una red de puestos de control”, según recoge el informe vespertino de las autoridades.

3:00: La ministra de Exteriores británica, Elizabeth Truss, anunció este sábado que el Reino Unido proporcionará suministros de alimentos vitales a las ciudades asediadas de Ucrania por un valor de casi dos millones y medio de euros, después de que las autoridades ucranianas pidieran a los países occidentales alimentos no perecederos.

El Reino Unido informó que se están preparando almacenes en Polonia y Eslovaquia para suministrar los productos al Gobierno de Ucrania a partir de principios de la próxima semana, según explicó Truss en un comunicado, donde detalla que 25 camiones cargados “se transportarán por carretera y ferrocarril a las comunidades ucranianas más necesitadas”.

“Esta rápida donación es esencial, ya que se está cerrando el plazo para llegar a los pueblos y ciudades ya asediados, así como a los que corren un alto riesgo”, aseguró la titular de Exteriores británica, quien aseguró que actualmente hay al menos 12 millones de ucranianos que necesitan ayuda humanitaria.

2:30: El presidente, Volodimir Zelensky, aseguró que esta semana casi 38.000 personas fueron evacuadas después de organizar 18 corredores humanitarios desde las ciudades asediadas por las tropas rusas.

Así lo aseguró el mandatario en un vídeo publicado en Facebook, donde precisó que, del total de los evacuados, 26.377 provenían de la ciudad portuaria de Mariupol, donde la situación “sigue siendo absolutamente trágica”.

“El Ejército ruso no permite el ingreso de ayuda humanitaria a la ciudad. Informaré en detalle a los pueblos de otros países sobre el repugnante cinismo con el que los ocupantes tratan a los civiles de nuestra heroica Mariupol y otras ciudades de Ucrania”, expresado el mandatario ucraniano.

Local residents sit on a bench near an apartment building destroyed in the course of Ukraine-Russia conflict in the besieged southern port city of Mariupol, Ukraine March 25, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko TPX IMAGES OF THE DAY

01:50: El Ejército de Ucrania señaló que, a pesar de que el avance ruso se ha estancado en las últimas jornadas, todavía no se descarta un ataque a gran escala contra la capital, Kiev.

Desde las Fuerzas Armadas ucranianas han relacionado el lento avance del Ejército ruso a la escasez de alimentos y combustible, así como a la propia resistencia de los soldados de Ucrania.

Sin embargo, desde la Inteligencia ucraniana se ha advertido de que Moscú estaba comenzando a disponer unidades especiales en Daguestán, una república rusa en el Cáucaso, cuyo objetivo sería tomar la capital ucraniana.

En las últimas jornadas, las Fuerzas Armadas ucranianas han informado de que sus tropas han logrado recuperar el control de varias posiciones y localidades en las inmediaciones de Kiev, si bien la situación en el este del país, en la región del Donbás, no es tan alentadora. Las autoridades han reconocido este mismo viernes que el Ejército ruso ha tomado el control de algunas ciudades de la región de Donetsk, y que otras localidades estaban siendo sitiadas, como es el caso de Mariúpol.

