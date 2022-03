El Pentágono asegura que Rusia moviliza refuerzos militares debido a las bajas sufridas durante las últimas semanas

Rusia ha comenzado a movilizar refuerzos militares para enviar a Ucrania a medida que sus pérdidas en combate continúan creciendo, dijo el Pentágono el viernes, citando sus últimas evaluaciones de inteligencia.

“Ahora tenemos indicios de que están recurriendo a fuerzas de Georgia”, dijo un alto funcionario de defensa de EEUU, hablando bajo condición de anonimato según las reglas básicas establecidas por la administración Biden. “Tropas rusas que tienen su base en Georgia. No tenemos un número exacto”.

Miles de tropas rusas están asentadas en puestos militares desde Georgia hasta Siria y Tayikistán, muchas de ellas asignadas a brigadas de fusileros motorizados que los expertos consideran aptas para el combate y listas para desplegarse de inmediato.

Esas fuerzas se han convertido en la pieza central de lo que el Pentágono cree que es el plan del Kremlin para mantener su ofensiva terrestre, mientras los comandantes rusos en Ucrania sufren numerosas bajas. Según el Pentágono, Rusia ahora tiene entre el 85% y el 90% de su “poder de combate” después de encontrar una feroz resistencia en las ciudades y sus alrededores en todo el país. La fuerza invasora contaba con unos 150.000 efectivos.

Funcionarios de la OTAN estimaron a principios de esta semana que hasta 15.000 soldados rusos han muerto en la guerra, que comenzó hace cuatro semanas. Rusia ha ofrecido una cifra mucho más baja, informando el viernes que solo 1.351 de sus militares habían muerto en los combates.

Si bien los refuerzos pueden traer un alivio temporal a las fuerzas rusas en Ucrania, es poco probable que cambien el curso de la guerra, según los expertos militares que se enfocan en la región. Señalan que Rusia no puede redesplegar tropas con base en el extranjero en cantidades significativas sin crear vulnerabilidades en otros puntos críticos, ya que su ejército probablemente no tenga suficiente personal capacitado para mantener esas estaciones adecuadamente tripuladas y alimentar una afluencia capaz de abrumar a la resistencia local.

“No estoy seguro de que nada de lo que haga el ejército ruso cambie el equilibrio; se trata más de tapar las brechas”, dijo Dmitry Gorenburg, un experto militar ruso de CNA, un grupo de expertos de Washington. “Van a ser traídos como cuerpos frescos, principalmente, para reponer las pérdidas... Las personas que sugieren que traerán a todos los que puedan para un gran impulso para romper la resistencia ucraniana, no veo eso”. como sea posible ahora”.

El ejército ruso tiene varios contingentes estacionados en el extranjero, pero los que se consideran más maduros para recibir refuerzos se encuentran en las repúblicas separatistas de Georgia de Osetia del Sur y Abjasia, y en Armenia, Siria y Tayikistán.

Tayikistán, que alberga una división rusa fuera de su capital, Dushanbe, es el puesto de avanzada más grande y se ocupa principalmente de monitorear y gestionar las amenazas que emanan de Afganistán.

Hay unos pocos miles de fuerzas rusas con base en cada una de las repúblicas separatistas georgianas, que han dependido del patrocinio ruso desde la guerra ruso-georgiana de 2008. Un número similar tiene su sede en Armenia, donde la huella de Rusia ha crecido desde que Moscú comenzó a desplegar fuerzas de paz para gestionar las secuelas de la reciente guerra en Nagorno Karabakh.

No está claro cuántas tropas rusas están operando en Siria, donde se unieron a la guerra civil en 2015 del lado del ejército del presidente Bashar al-Assad.

Las tropas estacionadas en estos países son predominantemente soldados contratados, miembros de la fuerza voluntaria profesional de Rusia, no reclutas menos capacitados que componen más de una cuarta parte de la fuerza militar total de Rusia . Eso les da algunas ventajas potenciales, señalan los expertos.

“Si están reemplazando a los soldados contratados por los conscriptos, que han sido reclutados y no están contentos y no están tan bien entrenados, entonces eso podría ser útil. Probablemente también estén mejor entrenados, y su moral ciertamente será mejor”. más alto que los reclutas que llegaron pensando que iban a liberar el Donbas y, en cambio, se encontraron atrapados en Kiev”, dijo Jim Townsend, subsecretario adjunto de defensa para Europa y la OTAN durante la administración Obama.

Townsend se refería a enfrentamientos violentos dentro de la región separatista en el este de Ucrania, donde las fuerzas rusas han comenzado a concentrar sus esfuerzos, y alrededor de la capital, donde la dura resistencia ha obligado a las unidades que avanzan a formar posiciones defensivas.

“Pero el hecho de que sean nuevos no significa que sean mejores y el hecho de que sean nuevos no significa que sean el tipo de tropas que se necesitan para el campo de batalla en Ucrania”, agregó. “Si traen infantería cuando necesitan traer a logísticos, eso no va a ayudar”.

Las guarniciones extranjeras de Rusia no cuentan con personal de élite en particular, dicen los expertos, y sus esfuerzos para modernizar tales puestos de avanzada, agregan, se han quedado atrás con respecto a otras partes de la fuerza.

“Estas unidades no son realmente tan únicas y, en su mayor parte, no están tan bien equipadas como algunas de las mejores unidades rusas; solo el año pasado comenzaron a reequipar a las de Tayikistán”, dijo Rob Lee, un ruso. experto militar del Instituto de Investigación de Política Exterior. Pero, señaló, Moscú no está en una buena posición para ser exigente, dado que ya ha comprometido a la mayoría de sus grupos tácticos de batallón en sus operaciones en Ucrania.

“Estás hablando de que hasta un tercio o más de las tropas de combate desplegadas en Ucrania son bajas, lo cual es una cifra increíble”, continuó Lee. “No es sorprendente que si tienen que sacar de cualquier lugar, incluirán estas otras bases... es otra indicación de que solo están teniendo problemas con su mano de obra”.

Pero el desvío de personal a Ucrania podría crear algún riesgo para Rusia en las áreas de donde provienen, dicen algunos expertos. En Georgia, por ejemplo, ha habido llamados selectivos entre la ciudadanía para aprovechar la preocupación de Rusia en Ucrania tratando de recuperar Osetia del Sur y Abjasia. Aunque la probabilidad de que una operación de este tipo tenga éxito se considera remota, es una razón para que Moscú desconfíe de hasta qué punto atrae sus fuerzas allí.

Alrededor de Armenia, existe el peligro de un estallido regional si Rusia retira demasiadas tropas, especialmente aquellas que han sido desplegadas como fuerza de mantenimiento de la paz en Nagorno Karabakh, un enclave poblado por armenios que declaró una disputada independencia de Azerbaiyán durante la disolución de la Unión Soviética, y fue escenario de una guerra sangrienta en 2020, cuando Azerbaiyán recuperó partes del territorio. Las tensiones con Azerbaiyán se han disparado nuevamente en las últimas semanas, lo que genera nuevas preocupaciones sobre la posibilidad de que se reanude la guerra.

Algunos informes de la región también sugieren que Armenia y Turquía se están acercando poco a poco a relaciones normalizadas, un cambio que Rusia puede ver como una razón para mantener sus “palancas” geopolíticas en la región, señaló Gorenburg.

Mientras tanto, en Siria, la inestabilidad generalizada plantea una complicación potencial para recurrir a las fuerzas para compensar las pérdidas en Ucrania. Siria ha sido un punto de apoyo importante para la proyección de las fuerzas rusas en Oriente Medio, y Moscú ha mantenido un contingente de fuerzas y ha seguido invirtiendo recursos allí, incluso después de que se calmara lo peor de la guerra civil. Esa tendencia parece continuar, a pesar de la intensidad de las hostilidades en Ucrania: el ejército de Rusia colocó aviones de combate en Siria para ejercicios navales a principios de este año.

“El problema”, dijo Lee, “es que necesitan tropas allí, continúan patrullando en el norte de Siria y también patrullan en la frontera del noreste de Siria con Turquía. Así que no pueden sacar a muchos muchachos de allí”.

En Tayikistán, se cree que la amenaza de Afganistán es menos crítica ahora que durante el apogeo del resurgimiento de los talibanes y la evacuación estadounidense. Rusia ha invertido en su base tayika más que en la mayoría de los otros puestos de avanzada, enviando nuevos equipos en los últimos meses y realizando ejercicios militares allí durante el verano.

Más allá de Georgia, el Pentágono aún tiene que evaluar con certeza de dónde Rusia puede obtener refuerzos adicionales, y cuándo esas tropas podrían comenzar a unirse a las de Ucrania. Rusia ya está recurriendo a fuerzas paramilitares, incluidas organizaciones mercenarias como el Grupo Wagner y combatientes chechenos leales a Ramzan Kadyrov, aliado del presidente ruso Vladimir Putin y líder de la región.

Las jactancias de Putin y su ministro de defensa, Sergei Shoigu, de que miles de “voluntarios” de Oriente Medio se unirían a la invasión rusa en Ucrania parecen no haberse materializado. El viernes, el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que 23.000 voluntarios de 37 países no identificados habían expresado su voluntad de luchar, pero que los líderes separatistas de las regiones de Donetsk y Lugansk en Ucrania rechazaron la ayuda. A principios de este mes, solo cuatro países, Bielorrusia, Eritrea, Corea del Norte y Siria, se unieron a Rusia para votar en contra de la condena de la Asamblea General de la ONU a la invasión de Ucrania, mientras que 38 países se abstuvieron.

Eso deja a los refuerzos rusos estacionados en el extranjero como la mejor y más probable opción del Kremlin para apuntalar sus crecientes pérdidas. Pero estos le darán a Putin solo una “solución de corto a mediano plazo”, dicen los expertos.

“No es un cambio de juego. Entra un cambio de juego y acaba con la fuerza aérea de Ucrania. Entra un cambio de juego y usa la guerra química”, dijo Townsend. Más tropas, agregó, son solo “otra carta que [Putin] puede jugar antes de recurrir a las armas químicas”.

El vasto arsenal de armas nucleares químicas, biológicas y tácticas de Rusia ha alimentado la especulación sobre lo que podría hacer Putin si siente que se está quedando sin opciones en Ucrania. Pero el hecho de que parezca estar cerca de mover más tropas a Ucrania puede ser una señal de que el líder ruso planea mantener en reserva sus movimientos potenciales más drásticos.

“Creo que las armas nucleares tácticas en realidad son algo improbables debido a esto”, dijo Gorenburg. “Es difícil usarlos de una manera que no afecte a su propia gente”, dijo Gorenburg.

