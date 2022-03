El testimonio del periodista que acompañaba a Brent Renaud cuando fueron atacados por las tropas rusas: “Le dispararon en el cuello”

Brent Renaud murió por disparos en Irpin

-¿De dónde eres?

-De los Estados Unidos

-¿Qué te pasó?

-Cruzamos el primer puente en Irpin. Íbamos a grabar a otros refugiados saliendo y subimos a un auto, alguien se ofreció a llevarnos al otro puente. Cruzamos un puesto de control y comenzaron a dispararnos.

Entonces el conductor dio la vuelta y siguieron disparando.

Somos dos, mi amigo es Brent Renaud y fue disparado y quedó atrás

-¿Cómo está él?

-No lo sé

-¿Sabes qué le pasó?

-Vi que le dispararon en el cuello y nos separamos.

-¿Quién te trajo?

-Una ambulancia, no lo sé

Juan Diego Herrera estaba con Renaud cuando comenzó el ataque ruso. Estaban grabando a un grupo de refugiados que intentaba salir de Irpín, la localidad brutalmente castigada por bombardeos rusos en las afueras de Kiev. Tiene 46 años, recibió una herida de metralla en el muslo y ahora está siendo operado en el infantil de Okhmatdyt, ubicador cerca de la zona del incidente.

Herrera cuenta quién es en este video como testimonio de que está con vida. No sabe aún que su compañero Renaud murió.

El periodista estadounidense fue asesinado este domingo en Irpin, un suburbio del noroeste de Kiev situado en la línea del frente, según informaron médicos y testigos a la AFP.

Renaud y Herrera, fueron alcanzados por las balas mientras circulaban en coche con un civil ucraniano, que también fue herido, precisó a la agencia AFP Danylo Shapovalov, un médico voluntario de la defensa territorial de Ucrania que trató a las víctimas. La agencia, además, informa que un periodista destinado a Irpin vio el cuerpo de la víctima.

Renaud fue colaborador de The New York Times hasta el año 2015, según informó el medio estadounidense en un comunicado, en el que además detalló que no estaba destinado por el medio para esta cobertura. “Estamos consternados por la noticia de su merte”, afirma The New York Times en el texto.

El medio explicó que los primeros datos apuntaban a que trabajaba para NYT porque llevaba una insignia de prensa del medio que había sido emitida para una misión anterior.

En desarrollo..

