El periodista estadounidense Brent Renaud fue asesinado por las fuerzas rusas en Ucrania

Las tropas rusas mataron al periodista estadounidense Brent Renaud y otro reportero resultó herido en un tiroteo ocurrido en Irpen , una localidad ubicada al oeste de Kiev, según informó la policía de la capital ucraniana en su página de Facebook.

El suceso que fue confirmado también en las redes sociales por el Parlamento del país, que muestra fotos de la víctima, cuyo fallecimiento aún no ha sido confirmado por el medio estadounidense.

Los dos periodistas, Renaud y el reportero herido, fueron alcanzados por las balas mientras circulaban en coche con un civil ucraniano, que también fue herido, precisó a la AFP Danylo Shapovalov, un médico voluntario de la defensa territorial de Ucrania que trató a las víctimas. La agencia, además, informa que un periodista de la AFP vio el cuerpo de la víctima.

Renaud de 51 años fue colaborador de The New York Times hasta el año 2015, según informó el emdio estadounidense en un comunicado, en elq ue además detalló que no estaba destinado pro el medio para esta cobertura. “Estamos consternados por la noticia de su merte”, afirma The NEw York Times en el texto.

Renaud fue asesinado en Irpin, en las afueras de Kiev

B rent Renaud, junto a su hermano Craig, son reconocidos documentalistas, productores de televisión y programadores de cine ganadores del premio Peabody . El trabajo de los hermanos Renaud les ha llevado por todo el mundo a muchos de los conflictos y puntos calientes de la última década, como las guerras de Irak y Afganistán, el terremoto de Haití, la guerra de la droga en México y la agitación política en Egipto. Sus películas y programas de televisión han sido premiados, entre ellos un Peabody, un premio IDA a la mejor serie de televisión, dos premios del Overseas Press Club, dos premios Columbia Dupont y un premio Edward R. Murrow por su trabajo con The New York Times.

(L to R) Brent Renaud y Craig Renaud.

En desarrollo...