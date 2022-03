El Comité para la Protección de los Periodistas denunció el asesinato de Brent Renaud y exigió a Rusia que ponga fin a la violencia

Brent Renaud tenía 51 años

“Estamos conmocionados y entristecidos al conocer la muerte del periodista estadounidense Brent Renaud en Ucrania. Este tipo de ataque es totalmente inaceptable, y es una violación del derecho internacional”, dijo Carlos Martínez de la Serna, director del programa del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) , en Nueva York. “Las fuerzas rusas en Ucrania deben poner fin a toda la violencia contra los periodistas y otros civiles de inmediato, y quienquiera que haya matado a Renaud debe rendir cuentas”, agregó.

El reportero y documentalista de 51 años, ex colaborador de The New York Times, murió en un ataque en Irpin, una localidad intesamente bombardeada en el oeste de Kiev. Según relató su compañero, Juan Diego Herrera Arredondo, ambos fueron disparados cuando intentaban grabar el desplazamiento de civiles que huyen de la zona, en los suburbios de la capital.

La víctima trabajaba habitualmente con su hermano Craig, con quien formaba la sociedad artística Renaud Brothers. Recientemente, en sus redes sociales habían anunciado su llegada a Ucrania.

Su trabajo los ha llevado a varios escenarios peligrosos alrededor del mundo, como las guerras de Irak y Afganistán, el terremoto de Haití, las zonas controladas por el narcotráfico en México o las revueltas políticas en Egipto.

Brent Arnaud y su hermano Craig

En principio, las redes lo identificaron como reportero de ese periódico, ya que portaba una credencial del medio. Sin embargo, el diario aclaró que en Ucrania no estaba trabajando para la empresa. “Estamos profundamente entristecidos al enterarnos de la muerte de Brent Renaud. Brent era un cineasta talentoso que había contribuido a The New York Times a lo largo de los años”.

La insignia de prensa y el pasaporte de Renaud. El documentalista llevaba ambos documentos cuando fue atacado en Irpín por las fuerzas rusas.

Juan Diego Herrera, de 46 años, fue baleado en el mismo episodio en el que murió Renaud y desde el hospital donde permanece ingresado contó las circunstancias del ataque.

Brent Renaud murió por disparos en Irpin

“Cruzamos el primer puente en Irpin. Íbamos a grabar a otros refugiados saliendo y subimos a un auto, alguien se ofreció a llevarnos al otro puente. Cruzamos un puesto de control y comenzaron a dispararnos. Entonces el conductor dio la vuelta y siguieron disparando. Somos dos, mi amigo es Brent Renaud y fue disparado y quedó atrás”, explicó Herrera desde un hospital, con una bala en la pierna, cuando todavía no estaba al tanto de la muerte de Renaud.

Danylo Shapovalov, un médico voluntario de la defensa territorial de Ucrania que asistió a las víctimas, confirmó las circunstancias. “Han disparado contra el coche. Había dos periodistas y uno de los nuestros (un ucraniano)”, dijo a la AFP. “Nuestro hombre y el periodista están heridos, les presté los primeros auxilios, el otro recibió una herida en el cuello, murió inmediatamente”, agregó.

“Los invasores matan incluso a periodistas de medios internacionales que están intentando mostrar la verdad de las atrocidades de las tropas rusas en Ucrania”, declaró el jefe de la Policía de la región de Kiev, Andrii Nebitov. “Por supuesto, la profesión de periodista es un riesgo, pero el ciudadano estadounidense Brent Renaud pagó su vida por tratar de poner exponer la crueldad y el desprecio del agresor”, agregó.

Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, lamentó la muerte del periodista y dijo que es un hecho “impactante y horrible”.”Obviamente, seguiremos muy de cerca este último acontecimiento y responderemos en consecuencia”, declaró el funcionario a la cadena NBC.

SEGUIR LEYENDO: