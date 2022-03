Zelensky acusó al ejército ruso de haber hecho fracasar la evacuación de civiles en Ucrania

El presidente de Ucrania, Volódimir Zelenski, posa después de una entrevista con Reuters en Kiev, Ucrania. 1 de marzo, 2022 (REUTERS/Umit Bektas)

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusó este lunes al ejército ruso de haber hecho fracasar la evacuación de civiles a través de corredores humanitarios, que tenían que establecerse tras las negociaciones.

“Hubo un acuerdo sobre los corredores humanitarios. ¿Funcionó? En su lugar hubo tanques rusos, Grads rusos [lanzacohetes rusos], minas rusas”, dijo Zelenskyen un vídeo publicado en la red social Telegram.

El mandatario ucraniano acusó a las fuerzas rusas de “socavar la ruta acordada para llevar alimentos y medicinas” a la ciudad sitiada de Mariúpol, en el sur de Ucrania, y “destruir autobuses” para evacuar a los civiles de las zonas de combate.

“Se aseguran de que se abra un pequeño corredor hacia el territorio ocupado, para unas pocas docenas de personas. No tanto hacia Rusia como hacia los propagandistas, directamente a las cámaras de televisión”, agregó Zelenski, acusando a Moscú de “cinismo”.

El líder ucraniano indicó no obstante que Kiev seguiría negociando con Rusia para llegar a un acuerdo de paz. “Me quedo aquí, me quedo en Kiev (...) No tengo miedo”, prosiguió Zelenski.

Rusia anunció este lunes “alto el fuego” locales en varias ciudades ucranianas a partir de las 07h00 GMT del martes para permitir la evacuación de civiles a través de corredores humanitarios.

“La Federación Rusa anuncia un alto el fuego a partir de las 10h00 horas de Moscú [07h00 GMT] del 8 de marzo” para la evacuación de civiles de Kiev, así como de las ciudades de Sumy, Járkov, Chernigov y Mariúpol, indicó la célula del ministerio de Defensa ruso encargada de las operaciones humanitarias en Ucrania, en un comunicado citado por las agencias de noticias rusas.

Una refugiada ucraniana (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Enumeró las rutas de evacuación desde Kiev, así como Mariúpol, Kharkiv y Sumy, todas las cuales han estado bajo fuertes ataques rusos en los últimos días.

En una de las ciudades más desesperadas, el cercado puerto sureño de Mariúpol, unas 200.000 personas (casi la mitad de la población de 430.000) esperaban huir, y los funcionarios de la Cruz Roja esperaban saber cuándo se establecería un corredor

La ciudad tiene escasez de agua, alimentos y energía, y las redes de telefonía celular están caídas. Las tiendas han sido saqueadas mientras los residentes buscan artículos esenciales.

La policía recorrió la ciudad y aconsejó a las personas que permanecieran en los refugios hasta que escucharan mensajes oficiales transmitidos por altavoces para evacuar.

Rusia había anunciado el lunes más temprano otro alto el fuego limitado y el establecimiento de corredores seguros para permitir que los civiles huyan de algunas ciudades ucranianas sitiadas. Pero las rutas de evacuación conducían principalmente a Rusia y su aliado Bielorrusia, lo que generó críticas fulminantes de Ucrania y otros.

Funcionarios ucranianos acusaron a Moscú de recurrir a tácticas de “asedio medieval” en algunos lugares, y en una de las ciudades más desesperadamente rodeadas, el puerto sureño de Mariupol, no hubo señales inmediatas de una evacuación.

Las fuerzas del presidente ruso, Vladimir Putin, continuaron golpeando algunas ciudades con cohetes incluso después del anuncio de los corredores, y en algunos lugares se desataron feroces combates, lo que indica que no habrá un cese más amplio de las hostilidades.

Los esfuerzos para establecer un paso seguro para los civiles durante el fin de semana fracasaron en medio de los continuos bombardeos.

Los ucranianos, cuya feroz resistencia ha frenado la invasión y frustrado cualquier esperanza que Moscú tuviera de una victoria relámpago, han estado reforzando ciudades en todo el país.

El derramamiento de sangre continuó el día 12 de la guerra, con 13 personas muertas en el bombardeo de una panadería industrial en la ciudad de Makariv y el alcalde de la ciudad de Gostomel muerto mientras entregaba pan a los civiles.

(Con información de AFP y AP)

