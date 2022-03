Invasión de Rusia a Ucrania EN VIVO: miles de personas tuvieron que ser evacuadas de sus ciudades en territorio ucraniano

Infobae en Ucrania: Joaquín Sánchez Mariño en Irpin

El undécimo día de la guerra en Ucrania llega tras la suspensión de la evacuación de la población civil de Mariupol y Volnovaja planeada el sábado debido a la continuación de la ofensiva rusa.

Luego de los brutales ataques a Kiev, Jarkov y Mariupol, las tropas rusas se ensañan contra otras ciudades ucranianas en su invasión al territorio. Por su parte, los integrantes del gobierno ucraniano han pedido mayor apoyo a la comunidad internacional en medio de la crisis.

Nuevas empresas se sumaron a la lista de organizaciones que dejaron de operar en Rusia como medida de protesta por la invasión a Ucrania.

A continuación, el minuto a minuto de la invasión rusa: (Hora ucraniana, GMT+2):

Lunes 7 de marzo

04:39: Miles de personas deben ser evacuadas inmediatamente de sus ciudades en Ucrania, según ha informado la Oficina presidencial ucraniana.

“Ya hemos tenido dos acuerdos sobre corredores humanitarios desde Mariupol y Volnovaja con la parte rusa, los cuales han sido violados por los rusos. Habrían permitido la evacuación de más de 200.000 civiles”, ha denunciado la Oficina del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, tal y como ha recogido el diario ucraniano ‘Ukrayinska Pravda’.

En este contexto, ya hay varias decenas de ciudades en ocho regiones del país en las que “la situación humanitaria es catastrófica”.

Las ciudades, pueblos y aldeas de las regiones de Sumy, Chernigov, Jákov, Kiev, Mykolaiv, Zaporiyia, Jersón, Lugansk y Donetsk son los que necesitan mayor acceso a los corredores humanitarios.

03:55: Spotify suspendió la suscripción premium para los usuarios de Rusia.

Esta decisión se ha tomado en el marco de las sanciones que ya han impuesto otras empresas y “debido a las nuevas restricciones externas” del veto de los principales proveedores de pagos a Moscú.

La plataforma de transmisión de audio anunció el miércoles el cierre indefinido de su oficina en Rusia y eliminó todo el contenido de RT y Sputnik de Spotify en la UE y otros mercados.

La plataforma de contenidos audiovisuales Netflix y el portal de vídeos TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance, también han informado este domingo de la suspensión de todos sus servicios en Rusia.

2:23: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que la “arrogancia” de Rusia es la prueba de que las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados por la invasión de Ucrania no son suficientes.”No lo han entendido. No lo han sentido. No han visto que el mundo esté decidido”, afirmó en un nuevo video difundido en la noche del domingo en redes sociales.

El mandatario ucraniano ha apelado directamente a los líderes occidentales: “Hemos escuchado promesas de que habrá corredores humanitarios. No hay ninguno. En lugar de corredores humanitarios, solo hay corredores sangrientos”.

Zelensky, además, prometió “castigo” para los responsables de atrocidades en suelo ucraniano. “ Vamos a encontrar a todos y cada uno de los que han disparado contra nuestras ciudades, contra nuestra gente, que han bombardeado nuestra tierra, que han lanzado cohetes, que han dado órdenes y han apretado el botón de ‘fuego’”, advirtió. “No habrá un solo lugar tranquilo en toda la Tierra, excepto la tumba”, prometió.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky

1:15: Rusia disparó 600 misiles desde que comenzó la ofensiva en Ucrania, según confirmó a CNN una fuente del ministerio de defensa norteamricano. De acuerdo con la cadena,

Moscú está utilizando el 95% de poder de combate en la invasión, ataca incesantemente Kherson y Mykolaiv, e intenta rodear Kyiv, Khakhiv, Chernihiv y Mariupol.

00:09: Aumenta el número de civiles asesinados en Ucrania por la invasión rusa

Un total de 364 ucranianos no militares han muerto y 759 han resultado heridos desde que comenzaron los combates el 24 de febrero

